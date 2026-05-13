Magyar Péterék asszisztálásával indított újabb támadást Brüsszel Izrael ellen

Már el is indult Izrael szivatása: szankciókat követel Brüsszel
Vannak, akik azonnali lépéseket akarnak.
Az Orbán-kormány éveken át akadályozta az Izrael elleni újabb brüsszeli nyomásgyakorlást, Magyar Péter azonban már más utat választott. Az izraeli telepesek elleni uniós szankciók így zöld utat kaptak, Brüsszel pedig rögtön politikai megállapodást kötött az új büntetőintézkedésekről.
Az Európai Unió hétfőn politikai megállapodásra jutott az izraeli telepesek és szervezetek elleni újabb szankciókról. Az Index beszámolója szerint a döntés azért válhatott lehetővé, mert megszűnt az a magyar vétó, amelyet az Orbán-kormány korábban következetesen fenntartott Izrael védelmében. Magyar Péter kormánya ugyanis már támogatja az intézkedéseket.
A szankciók vagyonbefagyasztást és utazási tilalmat is tartalmaznak, emellett a Hamász tagjaira is kiterjednek. Az Euronews szerint több tagállam csak azzal a feltétellel támogatta a csomagot, hogy a palesztin terrorszervezet emberei is felkerüljenek a listára. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő a brüsszeli külügyminiszteri találkozó után úgy fogalmazott:
Ma politikai megállapodásra jutottunk az izraeli szélsőséges telepesek és szervezetek szankcionálásáról.
Majd hozzátette:
Túllépünk a régóta fennálló politikai patthelyzeten. Az erőszaknak és a szélsőségességnek következményei vannak
A „politikai patthelyzet” valójában azt jelentette, hogy Orbán Viktor kormánya nem volt hajlandó asszisztálni az Izraelt érő újabb brüsszeli nyomásgyakorláshoz. Az Euronews is arról írt, hogy a magyar álláspont változása után vált lehetővé a döntés elfogadása.
Az Euronews szerint az Európai Unió egyre keményebb hangot üt meg Izraellel szemben, miközben több tagállam további szankciókat és gazdasági lépéseket sürget. A mostani intézkedések az izraeli telepeseket veszik célba, akiket Brüsszel az erőszak fokozódásával hoz összefüggésbe.
Az Index ugyanakkor felidézte, hogy az izraeli álláspont szerint a „telepes erőszak” köré felépített narratíva egy tudatos nemzetközi lejáratókampány része.
A lap a Politico korábbi beszámolója alapján azt írta, izraeli szakértők és tisztségviselők szerint egyfajta modern vérvádról van szó, amelynek célja a zsidó jelenlét delegitimálása Izrael bibliai területein. Az izraeli adatok szerint a „telepes erőszakként” bemutatott esetek jelentős része statisztikai torzításon vagy propagandafelvételeken alapul, miközben a palesztin terror mindennapos veszélyt jelent a térségben.
Az Index arra is rámutatott, hogy az Európai Unió értelmezése szerint nemcsak Júdea és Szamária számít megszállt területnek, hanem Jeruzsálem történelmi részei is. Így az Óváros zsidó negyede, a Nyugati-fal, a Templom-hegy és az Olajfák-hegye is ugyanabba a kategóriába kerül.
Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert az izraeli telepesek így egy szinten szerepelnek a Hamász terrorszervezettel, miközben az izraeli álláspont szerint a telepesek többsége békés, az erőszakos incidensek pedig elszigetelt esetek.
Az Euronews szerint az Európai Unió már korábban is próbált további szankciókat elfogadni Izraellel szemben, ezeket azonban az Orbán-kormány blokkolta. Budapest következetesen arra törekedett, hogy fenntartsa Magyarország szoros kapcsolatait Izraellel, és ne támogasson olyan intézkedéseket, amelyek politikai nyomásgyakorlásként értelmezhetők.
A magyar álláspont megváltozásával azonban Brüsszel gyorsan lépett. Az Euronews szerint az EU már további intézkedéseket is vizsgál, köztük a telepekről származó termékek kereskedelmének korlátozását vagy magas vámok bevezetését is.
Több tagállam — például Spanyolország, Írország és Szlovénia — még keményebb fellépést sürget, például az EU–Izrael társulási megállapodás felfüggesztését vagy izraeli miniszterek szankcionálását. Más országok, köztük Németország és Olaszország ugyanakkor továbbra sem támogatják ezeket a radikális lépéseket. A döntésre reagált Gideon Szaár izraeli külügyminiszter is, aki önkényesnek nevezte az izraeli állampolgárok és szervezetek elleni szankciókat.
Izrael kiállt, kiáll és továbbra is ki fog állni a zsidók jogáért, hogy hazánk szívében éljenek. A világon nincs még egy nép, amelynek olyan dokumentált és régóta fennálló joga lenne a földjéhez, mint a zsidó népnek Izrael földjéhez
– fogalmazott.
