Magyar Péterék asszisztálásával indított újabb támadást Brüsszel Izrael ellen

Az Európai Unió hétfőn politikai megállapodásra jutott az izraeli telepesek és szervezetek elleni újabb szankciókról. Az Index beszámolója szerint a döntés azért válhatott lehetővé, mert megszűnt az a magyar vétó, amelyet az Orbán-kormány korábban következetesen fenntartott Izrael védelmében. Magyar Péter kormánya ugyanis már támogatja az intézkedéseket.

A szankciók vagyonbefagyasztást és utazási tilalmat is tartalmaznak, emellett a Hamász tagjaira is kiterjednek. Az Euronews szerint több tagállam csak azzal a feltétellel támogatta a csomagot, hogy a palesztin terrorszervezet emberei is felkerüljenek a listára. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő a brüsszeli külügyminiszteri találkozó után úgy fogalmazott: