Már el is indult Izrael szivatása: szankciókat követel Brüsszel

Az Euractiv beszámolója szerint Izrael lépései miatt több uniós külügyminiszter is határozottabb fellépést sürgetett a luxembourgi tanácskozáson. A vita középpontjában az áll, hogy az Európai Unió miként reagáljon az izraeli katonai műveletekre és a palesztinokkal kapcsolatos intézkedésekre. A spanyol külügyminiszter, José Manuel Albares a leghangosabb bírálók közé tartozott, és arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió saját hitelességét kockáztatja, ha nem tesz konkrét lépéseket. Szavai szerint:

Ha nem vagyunk képesek ma azt mondani Izraelnek, hogy tiszteletben kell tartania az emberi jogokat, a nemzetközi jogot, nem teheti a háborút az egyetlen külpolitikai eszközévé… akkor elveszítjük a hitelességünket.

Albares azt is hangsúlyozta, hogy az Uniónak ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia Izraellel szemben, mint más konfliktusok esetében. Úgy fogalmazott, ugyanazt kell mondani Izraelnek, mint amit Oroszországnak mondanak Ukrajna kapcsán, illetve más helyzetekben is. A belga külügyminiszter, Maxime Prévot szintén kemény kritikát fogalmazott meg. Az izraeli fellépést „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, és úgy fogalmazott: