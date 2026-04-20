04. 20.
hétfő
Magyarország Ukrajna Magyar Péter Barátság kőolajvezeték hitel Orbán Viktor Európai Unió Európai Tanács Volodmir Zelenszkij

Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán

2026. április 20. 22:08

A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.

2026. április 20. 22:08
A Politico beszámolója szerint az Európai Tanács napirendre tűzte a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyét, amelyet akár már a szerdai ülésen elfogadhatnak.

A döntés azonban egyelőre Magyarország álláspontjától függ. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban jelezte: Budapest addig fenntartja vétóját, amíg nem áll helyre a január óta szünetelő orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.

A volt magyar kormányfő azonban még április 16-án jelezte: nem vesz részt az EU állam- és kormányfőinek április 23–24-ére tervezett, informális tanácskozásán.

A Politico szerint a fejlemények gyors fordulatot vehetnek az ülésen. Volodimir Zelenszkij ugyanis múlt héten bejelentette, hogy a vezetéket a hónap végéig helyreállítják, diplomaták szerint pedig az sem kizárt, hogy az olajszállítás már a szerdai döntés előtt újraindul.

Ebben az esetben Magyarország várhatóan feloldja a vétót, és a hitelcsomagot elfogadják. A Politico szerint több uniós diplomata is bizakodó, ezért került az ügy a hivatalos napirendre.

Amellett a brüsszeli lap sem tud szó nélkül elmenni, hogy

a vezeték körüli helyzet Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelmével változott meg „hirtelen”.

A cikk hangsúlyozza, ha a megállapodás megszületik, Ukrajna már májusban hozzájuthat a forrásokhoz.

***

Fotó: X

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andris-923
2026. április 20. 22:19
Hagyjuk már és akkor nem is volt az EU részéről politikai nyomásgyakorlás Viktor ellen ? Csak az a sok agyhalott most mit gondol ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!