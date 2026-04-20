Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán

A Politico beszámolója szerint az Európai Tanács napirendre tűzte a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyét, amelyet akár már a szerdai ülésen elfogadhatnak.

A döntés azonban egyelőre Magyarország álláspontjától függ. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban jelezte: Budapest addig fenntartja vétóját, amíg nem áll helyre a január óta szünetelő orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.