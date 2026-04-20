Még a Politico is „hirtelennek” nevezte Zelenszkij pálfordulását a Barátság vezeték kapcsán

Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a következő uniós csúcstalálkozón – ez áll a háttérben
Bóka János tájékoztatott.
A brüsszeli lap szerint az Európai Unió már szerdán jóváhagyhatja a Kijevnek szánt 90 milliárdos hitelcsomagot.
A Politico beszámolója szerint az Európai Tanács napirendre tűzte a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel ügyét, amelyet akár már a szerdai ülésen elfogadhatnak.
A döntés azonban egyelőre Magyarország álláspontjától függ. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban jelezte: Budapest addig fenntartja vétóját, amíg nem áll helyre a január óta szünetelő orosz olajszállítás a Barátság vezetéken keresztül.
A volt magyar kormányfő azonban még április 16-án jelezte: nem vesz részt az EU állam- és kormányfőinek április 23–24-ére tervezett, informális tanácskozásán.
Bóka János tájékoztatott.
A Politico szerint a fejlemények gyors fordulatot vehetnek az ülésen. Volodimir Zelenszkij ugyanis múlt héten bejelentette, hogy a vezetéket a hónap végéig helyreállítják, diplomaták szerint pedig az sem kizárt, hogy az olajszállítás már a szerdai döntés előtt újraindul.
Ebben az esetben Magyarország várhatóan feloldja a vétót, és a hitelcsomagot elfogadják. A Politico szerint több uniós diplomata is bizakodó, ezért került az ügy a hivatalos napirendre.
Amellett a brüsszeli lap sem tud szó nélkül elmenni, hogy
a vezeték körüli helyzet Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelmével változott meg „hirtelen”.
A cikk hangsúlyozza, ha a megállapodás megszületik, Ukrajna már májusban hozzájuthat a forrásokhoz.
