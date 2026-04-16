Hivatalos: Orbán Viktor nem vesz részt a következő uniós csúcstalálkozón – ez áll a háttérben

Nem vesz részt az EU állam- és kormányfőinek informális tanácskozásán a kormányzati átadás-átvétellel kapcsolatos teendői miatt Orbán Viktor miniszterelnök április 23-24-én – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bóka János azt írta, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, ezért Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök.