Politico: Orbán Viktor nem vesz részt a következő EU-csúcson

Brüsszeli hír: Von der Leyen elveszi Magyarország vétójogát Magyar Péter győzelme után
Szlovákia, Csehország és Olaszország léphet a helyére.
A brüsszeli lap szerint Robert Fico képviselheti majd Magyarországot.
A leköszönő magyar miniszterelnök, Orbán Viktor nem vesz részt a jövő héten Cipruson megrendezendő informális Európai Tanács-ülésen – értesült a Politico egy uniós tisztviselőtől.
Az április 23 és 24 között tartott találkozón az uniós tagállamok vezetői többek között a közel-keleti válság aktuális fejleményeiről, valamint az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről egyeztetnek.
Orbán Viktor eredetileg részt vett volna az eseményen, azonban friss információk szerint távol marad.
Az Európai Tanács szabályai szerint egy ilyen esetben egy másik tagállami vezető képviselheti az adott országot. Információk szerint ezt a szerepet Orbán Viktor egyik szövetségese, a szlovák miniszterelnök, Robert Fico töltheti be.
A magyar kormány egyelőre nem reagált hivatalosan a távolmaradással kapcsolatos hírekre.
Szlovákia, Csehország és Olaszország léphet a helyére.
