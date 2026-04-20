vétó tisza párt volodimir zelenszkij magyarország zsarolás Magyar Péter Barátság kőolajvezeték hitel Blokád ukrajna

Magyar Péter odaszólt Zelenszkijnek – Ukrajna továbbra is keményen zsarolhatja Magyarországot

2026. április 20. 20:08

A Tisza Párt elnöke kijelentette, a kormánya nem fog engedi Ukrajna, Barátság kőolajvezetéken keresztül gyakorolt politikai zsarolásának.

Magyar Péter Magyarország leendő miniszterelnöke hétfői sajtótájékoztatója során határozott üzenetet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felé a kőolajtranzit ügyében. A Tisza Párt elnöke kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű Barátság kőolajvezeték működése „nem játék” és amennyiben a technikai feltételek adottak, az ukrán félnek biztosítania kell a szállítás újraindítását.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök arról beszélt, hogy hétfőn ismét megindulhat az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ukrajna ezen ígérete azonban a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem valósult meg. 

Magyar Péter szerint ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján a nyitás a következő napokban megtörténhet. A beiktatását váró miniszterelnök hangsúlyozta: 

a Tisza-kormány nem fog engedi Ukrajna esetleges politikai zsarolásának.

A politikus hozzátette, hogy bár személyesen még nem egyeztetett az ukrán elnökkel, álláspontja egyértelmű a tranzit kérdésében. Úgy véli, sem az Európai Unió, sem Magyarország nem engedhet nyomásgyakorlásnak, ezért ismételten felszólította az ukrán felet a vezeték megnyitására.

Mint ismert, a Fidesz-kormány szerint Ukrajna a számára megítélt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaggal összefüggő magyar vétó feloldásának kikényszerítése érdekében korlátozta a Barátság kőolajvezeték működését. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna a jövőben, a kormányváltást követően is nyomást gyakorolhat Magyarországra.

Magyar Péter a megválasztását követő napokban úgy nyilatkozott, hogy a hitelcsomag finanszírozásáról már döntés született, és Magyarország nem vesz részt a források előteremtésében. A Tisza Párt elnöke hozzátette: álláspontja szerint ezért nem indokolt a hitel finanszírozásának uniós szintű újratárgyalása.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2026. április 20. 22:14
Ursula újratárgyaltatja a 90 milliárdos hadikölcsön-szerződést, poloska kezébe belenyomja a tollat és ő aláirja a magyar kötelezettségvállalást, Erre Zselé odaszól neki: "Hallod-e Petro! Lesz mostmár petró, ha....Ha jönnek a magyar Gripenek, Panzerek, nehéz- és könnyűfegyverek, vizipisztolyig bezárólag" Poloska térül-fordul: a Gripenek repülnek Kijevbe (zenei aláfestés: Szállnak a darvak, szállnak az égen" (eredeti orosz változatban), a Panzerek mennek gyalog, a vizipisztolyok meg vonaton. Akkor Zselé megint telefonál: "Hej, Petro, galambocskám ! Sajnálom: beragadt a csap - no de ha elintézed Ursulánál, hogy jövő januárban felvegyen a klubba, márciusra már jöhet az olaj. Igy hát poloska nekiveselkedik Ursulának és győzködi...De mert Bütyök előrelátó,Uschi megdolgozása máris tart:P
NewWorldOrder
2026. április 20. 21:44
Még Orbán a miniszterelnök. Most még nyomhatja a rizsát. De ahogy felesketik, Zelenskyy cipõjét fogja csókolgatni. Mi meg mehetünk az ukrán frontra.
Ízisz
•••
2026. április 20. 21:33 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Akkor Zelenszkij a poloska házához fogja küldeni a katonáit, weber meg most felfüggeszti a mentelmi jogát... Miniszterelnökként is ugyanezt fogja artikulálni??? Aligha... Most még össze vissza pofázik!!" 💯👌❗ Megmondta, hogy nem fogja blokkolni a 90 milliárd felvételét az ukránoknak, akár lesz olaj, akár nem...💯😐❗
nyugalom
2026. április 20. 21:30
Színjaték!
