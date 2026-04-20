Magyar Péter odaszólt Zelenszkijnek – Ukrajna továbbra is keményen zsarolhatja Magyarországot

„Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz” – Orbán újra jelentkezett Ukrajnával kapcsolatban
A miniszterelnök szerint a hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.
A Tisza Párt elnöke kijelentette, a kormánya nem fog engedi Ukrajna, Barátság kőolajvezetéken keresztül gyakorolt politikai zsarolásának.
Magyar Péter Magyarország leendő miniszterelnöke hétfői sajtótájékoztatója során határozott üzenetet fogalmazott meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felé a kőolajtranzit ügyében. A Tisza Párt elnöke kijelentette, hogy a stratégiai jelentőségű Barátság kőolajvezeték működése „nem játék” és amennyiben a technikai feltételek adottak, az ukrán félnek biztosítania kell a szállítás újraindítását.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, korábban Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök arról beszélt, hogy hétfőn ismét megindulhat az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint a hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.
Ukrajna ezen ígérete azonban a várakozásokkal ellentétben egyelőre nem valósult meg.
Magyar Péter szerint ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján a nyitás a következő napokban megtörténhet. A beiktatását váró miniszterelnök hangsúlyozta:
a Tisza-kormány nem fog engedi Ukrajna esetleges politikai zsarolásának.
A politikus hozzátette, hogy bár személyesen még nem egyeztetett az ukrán elnökkel, álláspontja egyértelmű a tranzit kérdésében. Úgy véli, sem az Európai Unió, sem Magyarország nem engedhet nyomásgyakorlásnak, ezért ismételten felszólította az ukrán felet a vezeték megnyitására.
Mint ismert, a Fidesz-kormány szerint Ukrajna a számára megítélt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomaggal összefüggő magyar vétó feloldásának kikényszerítése érdekében korlátozta a Barátság kőolajvezeték működését. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna a jövőben, a kormányváltást követően is nyomást gyakorolhat Magyarországra.
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok arra figyelmeztettek, hogy Ukrajna továbbra is zsarolni próbálja majd Magyarországot a kőolajszállítással.
Magyar Péter a megválasztását követő napokban úgy nyilatkozott, hogy a hitelcsomag finanszírozásáról már döntés született, és Magyarország nem vesz részt a források előteremtésében. A Tisza Párt elnöke hozzátette: álláspontja szerint ezért nem indokolt a hitel finanszírozásának uniós szintű újratárgyalása.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
