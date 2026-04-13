Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egyetért az Orbán Viktor vezette kormány azon álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia a finanszírozásból.

Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az Európai Unió már 2025 decemberében döntést hozott a kérdésben: a hitelt Magyarország részvétele nélkül folyósítják, így annak újratárgyalását nem tartja indokoltnak.

A pártelnök hozzátette, nem tartja megalapozottnak, hogy az Unióban ismét napirendre kerüljön Magyarország bevonása a hitelcsomagba. Álláspontját azzal indokolta, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé újabb hitelek felvételét. Mint fogalmazott: „Nekünk az most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel”