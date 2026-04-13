Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának

Két ábra is bizonyítja: a többség fél attól, hogy a Tisza Párt győzelme után Magyarország belesodródik a háborúba és véget ér a rezsicsökkentés
Az is kiderült, mit tettek Magyar Péterék, ami ezt eredményezte.
Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.
Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke hétfő délután nemzetközi sajtótájékoztatót tartott.
A Bloomberg tudósítása szerint a Tisza Párt elnökének feltett kérdések között szerepelt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel ügye is.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egyetért az Orbán Viktor vezette kormány azon álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia a finanszírozásból.
Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az Európai Unió már 2025 decemberében döntést hozott a kérdésben: a hitelt Magyarország részvétele nélkül folyósítják, így annak újratárgyalását nem tartja indokoltnak.
A pártelnök hozzátette, nem tartja megalapozottnak, hogy az Unióban ismét napirendre kerüljön Magyarország bevonása a hitelcsomagba. Álláspontját azzal indokolta, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé újabb hitelek felvételét. Mint fogalmazott: „Nekünk az most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel”
A sajtótájékoztatón a Tisza Párt vezetője kitért Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésére is. Hangsúlyozta, hogy több uniós vezető álláspontjához igazodva, a háborús helyzetre való tekintettel a Tisza-kormány sem támogatja a gyorsított csatlakozási folyamatot. Egyúttal kiemelte:
amennyiben a tárgyalások megfelelő szakaszba jutnak, Magyarországon népszavazás döntenek majd a csatlakozás támogatásáról.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
