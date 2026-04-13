Ft
Ft
18°C
4°C
Ft
Ft
18°C
4°C
04. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
tisza csatlakozás európai unió magyarország Magyar Péter hitel ukrajna orbán viktor

Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának

2026. április 13. 17:56

Magyarország leendő miniszterelnöke világossá tette, milyen szerep jut Magyarországnak az Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozásában.

Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke hétfő délután nemzetközi sajtótájékoztatót tartott.

A Bloomberg tudósítása szerint a Tisza Párt elnökének feltett kérdések között szerepelt az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel ügye is. 

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egyetért az Orbán Viktor vezette kormány azon álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia a finanszírozásból. 

Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az Európai Unió már 2025 decemberében döntést hozott a kérdésben: a hitelt Magyarország részvétele nélkül folyósítják, így annak újratárgyalását nem tartja indokoltnak.

A pártelnök hozzátette, nem tartja megalapozottnak, hogy az Unióban ismét napirendre kerüljön Magyarország bevonása a hitelcsomagba. Álláspontját azzal indokolta, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé újabb hitelek felvételét. Mint fogalmazott: „Nekünk az most nem fér bele, hogy újabb hiteleket vegyünk fel” 

A sajtótájékoztatón a Tisza Párt vezetője kitért Ukrajna európai uniós csatlakozásának kérdésére is. Hangsúlyozta, hogy több uniós vezető álláspontjához igazodva, a háborús helyzetre való tekintettel a Tisza-kormány sem támogatja a gyorsított csatlakozási folyamatot. Egyúttal kiemelte: 

amennyiben a tárgyalások megfelelő szakaszba jutnak, Magyarországon népszavazás döntenek majd a csatlakozás támogatásáról.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Krupp Skya
2026. április 13. 18:48
venceremos 2026. április 13. 18:42 Azaz magyar peter azt csinalja, amit mond es azt mondja amit csinal.... Ellentetben a bukott szarbannal --------------------------------------- Ti ÁVÓ-sok 1956-ban voltatok nagyon szarbann. Feldiszitették veletek a Köztársaság teret akkor is az ukránok segítettek titeket hatalomra most is. Második Ukrán front most meg pöcs zongorista,
Válasz erre
4
0
madas
2026. április 13. 18:44
És mi fizetjük majd vissza Petike?
Válasz erre
3
0
paperfellow
2026. április 13. 18:44
"Ne arra figyeljenek amit mondok, hanem ami kiszivárgott" Ősi tisza közmondás.
Válasz erre
3
0
sozlib_abschaum
2026. április 13. 18:43
"Magyar Péter leszögezte: folyósítják a 90 milliárd eurós hitelt Ukrajnának", mit is mondhatna mást ez a szerencsétlen buzi bohóc (petra madjar) a weber, macron és merz fogják a zacskóját.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!