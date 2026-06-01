önkormányzati fizetéscsökkentés székesfehérvár polgármester

Számomra az ígéretnek a megtartása nem annak kérdése, hogy mennyi a polgármesteri fizetés

2026. június 01. 07:18

Több polgármester kolléga bejelentette távozási szándékát az esetleges önkormányzati fizetéscsökkentés miatt.

Cser-Palkovics András
„A hétvégén sokan jöttek oda hozzám a kérdéssel, miután több polgármester kolléga bejelentette távozási szándékát az esetleges önkormányzati fizetéscsökkentés miatt, hogy én hogyan döntök, ha ez megvalósul?

Két éve én arra tettem Önöknek, minden fehérvárinak ígéretet, hogy 2029-ig legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen szolgálom Önöket, a várost. Ezt az ígéretet néhány hete megerősítettem. (Még egyszer köszönöm a rengeteg pozitív visszajelzést!)

Számomra ennek az ígéretnek a megtartása nem annak kérdése, hogy mennyi a polgármesteri fizetés. Az önkormányzati fizetések 2024-es emelése előtt sem és most sem. Nekem ez a hivatásom, az pedig, hogy az Önök bizalmából végezhetem, életem megtiszteltetése.

Ha tehát az új hatalom nem oszlatja fel az önkormányzatokat, nem rövidíti le ezt az önkormányzati ciklust, akkor feltett szándékom 2029-ig végigszolgálni azt.
Ha pedig az új hatalom nem korlátozza a betölthető polgármesteri ciklusok számát, azaz egyáltalán engedik, hogy újra elinduljak, akkor 2029-ben ismét a fehérváriak bizalmát szeretném kérni az önkormányzati választáson.

Meggyőződésem ugyanis, hogy ez a döntés csak az Önöké. Arról, hogy ki lehet Székesfehérvár polgármestere, kizárólag a fehérvári polgárok dönthetnek. Nem az Országgyűlés, nem a Kormány, főleg nem a mindenkori miniszterelnök. Ez persze minden településre, minden önkormányzatra vonatkozik.”

Fotó: Földházi Árpád/ Mandiner

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Nemkellnév
2026. június 01. 08:00
Aki erre negatívan reagál az vagy trollkodik vagy egyszerűen hülye.
berzerk
2026. június 01. 07:51
Remélem az ilyen faszfejek eltakarodnak a Navracsiccsal és Király Nórákon keresztül Ferencz orsikig a Fidesz közeléből.
Galerida
2026. június 01. 07:28
A kommunisták az oktatást is úgy tették tönkre, hogy csökkentették a tanárok fizetését. Így aztán egyre több férfi tanár kénytelen volt a megélhetés miatt pályát változtatni, később az okosabb női tanárok is eltűntek és többnyire az ment pedagógusnak, akit máshova nem vettek fel... Nincsenek véletlenek!
Obsitos Technikus
2026. június 01. 07:24
Leszerepeltél... Te is csak simulsz az új rendbe. De úgyis kilöknek.
