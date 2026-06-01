Eljött a nagy nap: a képviselői fizetés radikális csökkentéséről tárgyal a parlament
Leárazhatja a Tisza Párt az Országgyűlést.
Több polgármester kolléga bejelentette távozási szándékát az esetleges önkormányzati fizetéscsökkentés miatt.
„A hétvégén sokan jöttek oda hozzám a kérdéssel, miután több polgármester kolléga bejelentette távozási szándékát az esetleges önkormányzati fizetéscsökkentés miatt, hogy én hogyan döntök, ha ez megvalósul?
Két éve én arra tettem Önöknek, minden fehérvárinak ígéretet, hogy 2029-ig legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen szolgálom Önöket, a várost. Ezt az ígéretet néhány hete megerősítettem. (Még egyszer köszönöm a rengeteg pozitív visszajelzést!)
Számomra ennek az ígéretnek a megtartása nem annak kérdése, hogy mennyi a polgármesteri fizetés. Az önkormányzati fizetések 2024-es emelése előtt sem és most sem. Nekem ez a hivatásom, az pedig, hogy az Önök bizalmából végezhetem, életem megtiszteltetése.
Ha tehát az új hatalom nem oszlatja fel az önkormányzatokat, nem rövidíti le ezt az önkormányzati ciklust, akkor feltett szándékom 2029-ig végigszolgálni azt.
Ha pedig az új hatalom nem korlátozza a betölthető polgármesteri ciklusok számát, azaz egyáltalán engedik, hogy újra elinduljak, akkor 2029-ben ismét a fehérváriak bizalmát szeretném kérni az önkormányzati választáson.
Meggyőződésem ugyanis, hogy ez a döntés csak az Önöké. Arról, hogy ki lehet Székesfehérvár polgármestere, kizárólag a fehérvári polgárok dönthetnek. Nem az Országgyűlés, nem a Kormány, főleg nem a mindenkori miniszterelnök. Ez persze minden településre, minden önkormányzatra vonatkozik.”
Ezt is ajánljuk a témában
Leárazhatja a Tisza Párt az Országgyűlést.
Fotó: Földházi Árpád/ Mandiner