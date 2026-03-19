Trump közölte Iránnal, hogy még nagyobb bajba kerül, ha Amerika kulcsszövetségesét bombázza

Donald Trump amerikai elnök szerdán figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre újabb támadásokat Katar ellen, miután az izraeli csapás nyomán feszültség alakult ki a térségben – számolt be róla a Politico. Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt előzetes tudomása az izraeli akcióról.

Elmondása szerint Izrael egy viszonylag kis részét támadta a dél-parsi földgázmezőnek, amely Irán egyik legfontosabb energiaforrása. Az amerikai elnök ugyanakkor igyekezett elhatárolni Washingtont a támadástól. Trump közösségi médiában közzétett üzenetében így fogalmazott: