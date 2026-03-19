Trump közölte Iránnal, hogy még nagyobb bajba kerül, ha Amerika kulcsszövetségesét bombázza

Olyan támadást hajtott végre Izrael, amelyről még Trump sem tudott semmit
Az amerikai elnök figyelmeztetett: nem kellett volna Iránnak eddig eszkalálnia a helyzetet.
Az amerikai elnök élesen reagált a közel-keleti fejleményekre, miután izraeli csapás érte Irán egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményét. Trump egyértelművé tette, hogy ha Irán újabb támadást indít Katar ellen, annak súlyos következményei lesznek. Az Egyesült Államok akár példátlan erejű válaszlépést is kilátásba helyezett.
Donald Trump amerikai elnök szerdán figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre újabb támadásokat Katar ellen, miután az izraeli csapás nyomán feszültség alakult ki a térségben – számolt be róla a Politico. Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt előzetes tudomása az izraeli akcióról.
Elmondása szerint Izrael egy viszonylag kis részét támadta a dél-parsi földgázmezőnek, amely Irán egyik legfontosabb energiaforrása. Az amerikai elnök ugyanakkor igyekezett elhatárolni Washingtont a támadástól. Trump közösségi médiában közzétett üzenetében így fogalmazott:
Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen módon nem vett részt benne, és nem is tudott arról, hogy ez meg fog történni.
Trump ugyanakkor világossá tette, hogy egy újabb iráni támadás esetén az Egyesült Államok súlyos válaszlépést tenne. Kiemelte, hogy Katar „nagyon ártatlan” szereplő ebben a helyzetben, és Washington megvédené szövetségesét. Az elnök egyértelmű fenyegetést is megfogalmazott:
Nem lesz több támadás Izrael részéről ezzel a rendkívül fontos és értékes dél-parsi mezővel kapcsolatban, kivéve, ha Irán meggondolatlan módon úgy dönt, hogy megtámad egy nagyon ártatlan országot, jelen esetben Katart – ebben az esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy anélkül, hatalmas erővel felrobbantja a teljes dél-parsi gázmezőt, olyan erővel és hatalommal, amit Irán még soha nem látott.
A dél-parsi mező kulcsfontosságú Irán számára, mivel az ország földgázszükségletének mintegy 80 százalékát biztosítja. A térségben kialakult helyzet ezért nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül érzékeny.
