Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
közel-keleti válság Irán Izrael Trump Katar Egyesült Államok

Trump közölte Iránnal, hogy még nagyobb bajba kerül, ha Amerika kulcsszövetségesét bombázza

2026. március 19. 13:12

Az amerikai elnök élesen reagált a közel-keleti fejleményekre, miután izraeli csapás érte Irán egyik kulcsfontosságú energetikai létesítményét. Trump egyértelművé tette, hogy ha Irán újabb támadást indít Katar ellen, annak súlyos következményei lesznek. Az Egyesült Államok akár példátlan erejű válaszlépést is kilátásba helyezett.

Donald Trump amerikai elnök szerdán figyelmeztette Iránt, hogy ne hajtson végre újabb támadásokat Katar ellen, miután az izraeli csapás nyomán feszültség alakult ki a térségben – számolt be róla a Politico. Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak nem volt előzetes tudomása az izraeli akcióról.

Elmondása szerint Izrael egy viszonylag kis részét támadta a dél-parsi földgázmezőnek, amely Irán egyik legfontosabb energiaforrása. Az amerikai elnök ugyanakkor igyekezett elhatárolni Washingtont a támadástól. Trump közösségi médiában közzétett üzenetében így fogalmazott:

Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen módon nem vett részt benne, és nem is tudott arról, hogy ez meg fog történni.

Trump kemény üzenete Irán felé

Trump ugyanakkor világossá tette, hogy egy újabb iráni támadás esetén az Egyesült Államok súlyos válaszlépést tenne. Kiemelte, hogy Katar „nagyon ártatlan” szereplő ebben a helyzetben, és Washington megvédené szövetségesét. Az elnök egyértelmű fenyegetést is megfogalmazott:

Nem lesz több támadás Izrael részéről ezzel a rendkívül fontos és értékes dél-parsi mezővel kapcsolatban, kivéve, ha Irán meggondolatlan módon úgy dönt, hogy megtámad egy nagyon ártatlan országot, jelen esetben Katart – ebben az esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy anélkül, hatalmas erővel felrobbantja a teljes dél-parsi gázmezőt, olyan erővel és hatalommal, amit Irán még soha nem látott.

A dél-parsi mező kulcsfontosságú Irán számára, mivel az ország földgázszükségletének mintegy 80 százalékát biztosítja. A térségben kialakult helyzet ezért nemcsak geopolitikai, hanem gazdasági szempontból is rendkívül érzékeny.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 19. 14:42
Inkább küldjön még oda pár repülőgéphordozót célpontnak!
Válasz erre
1
0
Wolfram004
2026. március 19. 14:23
Eszembe jut, hogy a Monthy Python ezt is megírta már: - Ha még egyszer kimondod a nevét, nagy bajba kerülsz! - Hát lehetek ennél nagyobb bajban...?? Jehova, Jehova, Jehova...
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 19. 14:22
Egy meszesgödörben lenne a helye, a gazdájával együtt.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 19. 14:21 Szerkesztve
Atomot nekik! Trump már így is a "SÁTÁN" a szemükben, tehát veszteni való úgy sincs... Sőt, itt az ideje MEGFELELNI az "elvárásaiknak" és VALÓBAN úgy is cselekedni, ahogy a Sátán tenné. Bezony! 😁😁😁😁😁 A "mártíromság" úgyis egy ideális elérendő állapot kaftánéknál! Adja meg nekik Trump ezt a kiváltságot, nosza! 😂😂😂😂😂😂😂😂
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!