03. 19.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
irán egyesült államok washington donald trump izrael

Olyan támadást hajtott végre Izrael, amelyről még Trump sem tudott semmit

Az amerikai elnök figyelmeztetett: nem kellett volna Iránnak eddig eszkalálnia a helyzetet.

2026. március 19. 08:57
Izrael az Egyesült Államok és Katar tudta nélkül hajtotta végre az iráni Parsz gázmező elleni támadást – közölte Donald Trump amerikai elnök szerdán a késői órákban, egyúttal jelezve: további ilyen akciók nem várhatók, amennyiben Irán nem eszkalálja a helyzetet.

Trump a Truth Social platformon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy Washington és Doha nem volt beavatva az izraeli műveletbe. Azt írta: 

Az Egyesült Államok semmit sem tudott erről a konkrét támadásról, és Katar semmilyen formában nem volt érintett benne, sőt, fogalma sem volt arról, hogy ez bekövetkezik.”

Irán válaszul rakétákat indított katari és szaúdi célpontok ellen, többek között a Rász Laffan ipari zónát érte találat, ahol a világ LNG-termelésének mintegy ötödét dolgozzák fel. A katari QatarEnergy vállalat „kiterjedt károkról” és nagy tüzekről számolt be.

Hírügynökségi jelentések szerint a támadás jelentős eszkalációt jelent a közel-keleti konfliktusban, és azonnali hatással volt a globális energiapiacokra is.

Az amerikai elnök szerint Izrael „dühből” hajtotta végre a csapást a világ legnagyobb földgázmezőjének számító Parsz ellen, amelyet Irán Katarral közösen használ. Hozzátette, hogy Irán ennek körülményeit nem ismerve támadta meg Katar cseppfolyósítottgáz-létesítményeit.

Trump üzenetében arra is kitért, hogy Izrael nem hajt végre további támadásokat a Parsz mező ellen, hacsak Irán nem támadja ismét Katart. Figyelmeztetett: ilyen esetben az Egyesült Államok kész közvetlenül beavatkozni.

Izrael nem fog több támadást indítani (…), hacsak Irán nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámadja (…) Katart”

 – írta a Truth Social platformon az amerikai elnök.

„Hacsak (Irán) nem hoz olyan meggondolatlan döntést, hogy megtámad egy teljesen ártatlan országot, jelen esetben Katart – amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, Izrael segítségével vagy beleegyezése nélkül, hatalmas erővel és pusztító erővel felrobbantja a teljes Dél-Pars gázmezőt, olyan mértékben, amilyet Irán még soha nem látott és nem tapasztalt. Nem akarom jóváhagyni ezt a szintű erőszakot és pusztítást, mert hosszú távú következményei lesznek Irán jövőjére nézve, de ha Katar LNG-jét ismét megtámadják, nem fogok habozni megtenni” – fogalmazott üzenetében Donald Trump.

Szaúd-Arábia közölte, hogy Rijád felé tartó ballisztikus rakétákat semmisített meg, míg az Egyesült Arab Emírségek egy gázipari létesítményt zárt le egy elfogott támadás után. Az iráni vezetés korábban jelezte, hogy a térség energia-infrastruktúráját „legitim célpontnak” tekinti.

(MTI)

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemturista
2026. március 19. 09:33
" nem kellett volna Iránnak eddig eszkalálnia a helyzetet" Azért ez egy jó poén lenne, de sajnos nem az...
neszteklipschik
2026. március 19. 09:25 Szerkesztve
Irán összes energetikai infrastruktúráját le kell rombolni majd hazamenni. A kaftános álláhuákbározók pedig megfőnek a saját levükben. Persze Izrael tovább folytatja majd a kaftános főterroristák írtását, ami üdvözlendő. Légvédelem nincs, bárhová berepülhetnek, bármit bombázhatnak. Áláááááh és az erő velük van, nem kaftánékkal... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
tikkadt-szocske
2026. március 19. 09:20
Jó lenne ismerni a teljes valóságot, ez a szokásos USA demokráciaexport, megelőző csapás meg urándúsítás-keresgélés kezd nagyon hamisan szólni.
counter-revolution
2026. március 19. 09:04 Szerkesztve
"Az amerikai elnök figyelmeztetett: nem kellett volna Iránnak eddig eszkalálnia a helyzetet." Ja, Iránnak. A kurva anyádat, pedofil csecsemőevő zsidórabszolga szar... És ebből is látszik, hogy Trump az izraeli zsidók beosztottja. Nem gondolhatta, hogy majd mindenről értesítik, hiszen csak egy kifutófiú...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!