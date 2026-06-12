Az íreknek megengedte az UEFA, hogy semleges pályán játszanak az izraeliekkel

Összecsapások árnyékolták be a foci-vb rajtját, egy szurkoló szívrohamot kapott
Zavargások, könnygáz és egy szívroham is kísérte a nyitányt. Kaotikus jelenetekkel indult a 2026-os foci-vb Mexikóvárosban.
Zárt kapuk mögött.
Az Ír Labdarúgó-szövetség (FAI) megerősítette: a 2026. október 4-ére kiírt, Izrael elleni Nemzetek Ligája-mérkőzést semleges helyszínen, zárt kapuk mögött rendezik meg. A pontos helyszín egyelőre nem ismert, de az már biztos, hogy a találkozót nem Magyarországon játsszák, noha korábban ez is felmerült. Az eredeti tervek szerint Dublin adott volna otthont a mérkőzésnek, a szervezők azonban „operatív nehézségekre” hivatkozva döntöttek az áthelyezés mellett – írja a The Irish Times.
A szövetség hangsúlyozta:
a találkozót minden körülmények között le kell játszaniuk,
mivel a bojkott esetén súlyos sportági következményekkel kellene számolniuk. A le nem játszott mérkőzés hat pont elvesztését jelentené, ami akár a Nemzetek Ligája C divíziójába való kiesést is eredményezhetné, miközben Izrael feljutási és a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutási esélyeit is javítaná. Az FAI szerint a visszalépés emellett az utánpótlás-programokat, az oktatási projekteket és a játékosok támogatási rendszerét is veszélybe sodorná.
Az ír szövetség ugyanakkor jelezte: tisztában van azzal a belső és külső nyomással, amely a mérkőzés bojkottját sürgeti, a döntéshozók azonban a futball hosszú távú érdekeit tartják szem előtt. A FAI közleményében arra is kitért, hogy a mérkőzés elmaradása akár az utánpótlás-válogatottak nemzetközi szereplését is érinthetné, illetve a szurkolók felé kompenzációs lehetőségeket is vizsgálnak, beleértve egy esetleges plusz hazai mérkőzést 2027-ben.
A közleményben helyet kapott a Palesztin Labdarúgó-szövetség állásfoglalása is, amely támogatásáról biztosította az ír szövetség elvi kiállását, és elismeréssel szólt a döntés nemzetközi kontextusáról. Mindeközben az FAI ismét megerősítette: továbbra is napirenden van az a korábbi közgyűlési javaslat,
amely az UEFA-nál kezdeményezné az izraeli szövetség felfüggesztését,
ugyanakkor a szervezet hangsúlyozza, hogy a versenyszabályok szerint a mérkőzés megtagadása automatikus pontvesztéssel és további szankciókkal járna.
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Zavargások, könnygáz és egy szívroham is kísérte a nyitányt. Kaotikus jelenetekkel indult a 2026-os foci-vb Mexikóvárosban.
Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP