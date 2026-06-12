Az íreknek megengedte az UEFA, hogy semleges pályán játszanak az izraeliekkel

mivel a bojkott esetén súlyos sportági következményekkel kellene számolniuk. A le nem játszott mérkőzés hat pont elvesztését jelentené, ami akár a Nemzetek Ligája C divíziójába való kiesést is eredményezhetné, miközben Izrael feljutási és a 2028-as Európa-bajnokságra való kijutási esélyeit is javítaná. Az FAI szerint a visszalépés emellett az utánpótlás-programokat, az oktatási projekteket és a játékosok támogatási rendszerét is veszélybe sodorná.

Az ír szövetség ugyanakkor jelezte: tisztában van azzal a belső és külső nyomással, amely a mérkőzés bojkottját sürgeti, a döntéshozók azonban a futball hosszú távú érdekeit tartják szem előtt. A FAI közleményében arra is kitért, hogy a mérkőzés elmaradása akár az utánpótlás-válogatottak nemzetközi szereplését is érinthetné, illetve a szurkolók felé kompenzációs lehetőségeket is vizsgálnak, beleértve egy esetleges plusz hazai mérkőzést 2027-ben.

A közleményben helyet kapott a Palesztin Labdarúgó-szövetség állásfoglalása is, amely támogatásáról biztosította az ír szövetség elvi kiállását, és elismeréssel szólt a döntés nemzetközi kontextusáról. Mindeközben az FAI ismét megerősítette: továbbra is napirenden van az a korábbi közgyűlési javaslat,