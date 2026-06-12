Összecsapások árnyékolták be a foci-vb rajtját, egy szurkoló szívrohamot kapott

Látványos megnyitó után Salma Hayekkel és a hatodik vb-jén résztvevő „hatujjú” talizmánnal tarolt Mexikó
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Zavargások, könnygáz és egy szívroham is kísérte a nyitányt. Kaotikus jelenetekkel indult a 2026-os foci-vb Mexikóvárosban.
Komoly rendbontások árnyékolták be Mexikóvárosban a 2026-os foci-vb nyitónapját. Miközben az Azteca Stadionban több tízezer szurkoló ünnepelte a torna kezdetét és a mexikói válogatott 2–0-s győzelmét Dél-Afrika ellen, a létesítmény környékén tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel. A demonstrálók a mérkőzés előtt megpróbáltak bejutni a stadion biztonsági zónájába, ami heves összecsapásokhoz vezetett – derült ki az Index összefoglalójából.
A helyszíni beszámolók szerint a tüntetők kövekkel és fáklyákkal támadták a rendőröket, valamint megrongáltak egy parkoló teherautót is. A hatóságok gyorsan reagáltak: rohamrendőröket és lovas egységeket vezényeltek a helyszínre, a tömeget pedig könnygáz alkalmazásával szorították vissza. A mexikóvárosi Közbiztonsági Titkárság közlése szerint két, egyenként mintegy 800 fős demonstráló csoport jelent meg a stadion környékén,
közülük csaknem 200 csuklyás vett részt aktívan a rendbontásban.
A tiltakozások mögött több társadalmi csoport állt. Az utcára vonultak a drogkartellek erőszakának áldozatai és eltűnt személyek hozzátartozói, de csatlakoztak hozzájuk tanárszakszervezeti aktivisták, egészségügyi dolgozók, közlekedési alkalmazottak és mezőgazdasági szervezetek képviselői is. A beszámolók szerint összesen nyolc különböző demonstrációt szerveztek a főváros különböző pontjain, tudatosan a világbajnokság nyitányának időpontjára időzítve, hogy követeléseik minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak.
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A stadion környékén egy másik incidens is történt: egy szurkoló a mérkőzés előtt szívrohamot kapott. A helyszínen dolgozó egészségügyi személyzet azonnal megkezdte az újraélesztését, majd kórházba szállították. A hatóságok tájékoztatása szerint állapota stabil. Eközben egy rendőrnő súlyos fejsérülést szenvedett az összecsapások során, őt szintén kórházba kellett vinni.
A demonstrációk ellenére a városvezetés nem akadályozta meg a tiltakozásokat. Clara Brugada Molina főpolgármester korábban úgy fogalmazott: „Ez egy olyan város, ahol ezek az események együtt is létezhetnek. Az embereknek joguk van tiltakozni, ugyanakkor joguk van átélni egy világbajnokság örömét is.” A mexikói elnök, Claudia Sheinbaum szintén pozitívan értékelte a nyitányt, és a válogatott győzelmét méltatva kijelentette, hogy a csapat „történelmi örömöt okozott” az országnak. Az államfő egy szurkolói fesztiválon azt mondta:
Éljenek a szurkolóink, éljen a városunk, és éljen Mexikó.”
Sheinbaum szerint a vb rajtja összességében sikeres volt annak ellenére, hogy több incidens is történt a mérkőzés előtt és után. Az elnök hangsúlyozta: „Mexikóváros a jogok és a szabadság városa, nemcsak a tüntetni kívánó csoportok élhettek jogaikkal, de a nagyközönség is azzal, hogy részt vett a futballünnepen, és akár kilátogatott a stadionba.” Korábban arra is figyelmeztetett, hogy vannak olyan csoportok, amelyek a világbajnokságot felhasználva próbálnak nemzetközi figyelmet szerezni ügyüknek, ugyanakkor megígérte, hogy a kormány biztosítani fogja a rendet és a nyugalmat a torna ideje alatt.
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Nyitókép: Oswaldo Ramirez / AFP