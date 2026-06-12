Összecsapások árnyékolták be a foci-vb rajtját, egy szurkoló szívrohamot kapott

Komoly rendbontások árnyékolták be Mexikóvárosban a 2026-os foci-vb nyitónapját. Miközben az Azteca Stadionban több tízezer szurkoló ünnepelte a torna kezdetét és a mexikói válogatott 2–0-s győzelmét Dél-Afrika ellen, a létesítmény környékén tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel. A demonstrálók a mérkőzés előtt megpróbáltak bejutni a stadion biztonsági zónájába, ami heves összecsapásokhoz vezetett – derült ki az Index összefoglalójából.

Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel a foci-vb nyitómeccse előtt (Oswaldo Ramirez / AFP)

A helyszíni beszámolók szerint a tüntetők kövekkel és fáklyákkal támadták a rendőröket, valamint megrongáltak egy parkoló teherautót is. A hatóságok gyorsan reagáltak: rohamrendőröket és lovas egységeket vezényeltek a helyszínre, a tömeget pedig könnygáz alkalmazásával szorították vissza. A mexikóvárosi Közbiztonsági Titkárság közlése szerint két, egyenként mintegy 800 fős demonstráló csoport jelent meg a stadion környékén,