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irán béke árfolyam forint euró

Évek óta nem volt ilyen erős a forint

2026. június 12. 08:38

Az iráni béke híre jót tett a megyar fizetőeszköznek.

2026. június 12. 08:38
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Nagyot erősödött a forint az euróval szemben az iráni béke hírére, 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A Portfolio beszámolója szerint a pénteki nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, valamint az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac. Mint írták, 

Donald Trump amerikai elnök bejelentette csütörtökön, hogy már a hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb: a forint is nagyot erősödött.

A portál felidézte, a választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben. 

Az iráni békével kapcsolatos hírek miatt pedig négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.

Jelezték: azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy, csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.

Közölték azt is, hogy a dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot a forint. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödni. A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Nuttika
2026. június 12. 10:52
Az erős jen is rohadtul jó volt a japánoknak amikor kidurrant a gazdasági buborék vagy éppen a fukushimai szerencsétlenségnél.... ja nem. De el ne mondjátok a tiszafostosoknak, hogy amikor megdöglik a gazdaság, akkor nem jó az erős fizetőeszköz.
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vezker
2026. június 12. 09:39
Kb másfél éve erősödik, bazmeg. Iráni béke a faszom, az!
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orokkuruc-2
2026. június 12. 09:17
Jót tett.. Minden exportőr örül neki, ugye? Merthogy export-orientált ország vagyunk! Az nem rémlik, hogy elvileg a lakosság nem lát külföldet a nagy nyomorban, azaz kinek jó akkor az erős forint?
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3
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gullwing
2026. június 12. 08:49
Majd az unió elinflálhatja rövidúton...🤣🤣🤣🤣
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