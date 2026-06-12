Évek óta nem volt ilyen erős a forint

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Az iráni béke híre jót tett a megyar fizetőeszköznek.
Nagyot erősödött a forint az euróval szemben az iráni béke hírére, 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A Portfolio beszámolója szerint a pénteki nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, valamint az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac. Mint írták,
Donald Trump amerikai elnök bejelentette csütörtökön, hogy már a hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb: a forint is nagyot erősödött.
A portál felidézte, a választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben.
Az iráni békével kapcsolatos hírek miatt pedig négy és fél éves mélypontra erősödött a forint az euróval szemben.
Jelezték: azt hozzá kell viszont tenni, hogy már sokszor tűnt úgy, csak karnyújtásnyira van a béke, így elképzelhető, hogy ez ismét csak egy ilyen epizód.
Közölték azt is, hogy a dollárral szemben 306 alatt kezdi a napot a forint. A zöldhasú az elmúlt két hétben sokat erősödött az euróval és a japán jennel szemben. Emiatt a forint sem tudott a március 8-ai mélypontja (300,7) alá erősödni. A mai nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de az iráni békével kapcsolatos hírek is mozgathatják a piacokat.
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