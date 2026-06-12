Évek óta nem volt ilyen erős a forint

Nagyot erősödött a forint az euróval szemben az iráni béke hírére, 353 alá is leszúrt az árfolyam, ezzel pedig 2022 februárja óta nem volt ilyen erős a magyar fizetőeszköz az euróval szemben. A Portfolio beszámolója szerint a pénteki nap európai és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, valamint az iráni béke részleteivel kapcsolatos hírekre figyel a piac. Mint írták,

Donald Trump amerikai elnök bejelentette csütörtökön, hogy már a hétvégén aláírhatják a békeszerződést Iránnal. A hír hatására esett az olaj ára, emelkedtek a tőzsdék, de ami a legfontosabb: a forint is nagyot erősödött.

A portál felidézte, a választások óta óriásit erősödött a forint az euróval szemben.