Sokan fognak most nagyot koppanni – nem úgy fognak alakulni a dolgok, ahogy azt sok magyar remélte

Napos-felhős idő várható a hétvégén, a hőmérséklet az átlagos körül alakul, de hajnalban a kevésbé felhős, szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet. A szél élénk, olykor erős lesz, és kisebb eső, zápor szombaton és vasárnap előfordulhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek, de csapadék nem várható. Az északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk széllökések.