Majka megerősítette: visszatér a Heti Hetes, központi szerepet kap a rapper
2026. március 19. 16:53
Az RTL még nem közölte a megjelenés időpontját.
Az ismert ellenzéki zenész és televíziós műsorvezető, Majka megerősítette egy internetes interjúban, hogy a Heti Hetes című politikai talkshow újraindul – írja a Media1. A Femcafé számára adott beszélgetésben elmondta, hogy az elmúlt három hónap során összeállították a műsor szereplőgárdáját, és a casting során megtalálták azt a csapatot, amely hűen képviseli a show szellemiségét. Majka központi szerepet kap az új évadban, és az interjú során már az egyik visszatérő szereplőt is leleplezte.
A talkshow visszatérésének pontos időpontja még nem hivatalos, ám iparági pletykák szerint a műsor várhatóan az április 12-i országgyűlési választások környékén kerülhet adásba. Az RTL eddig nem erősítette meg sem a műsor visszatérését, sem annak premierdátumát, így a megjelenés időpontja továbbra is találgatások tárgya.
Az eredeti Heti Hetes 1999-től volt látható, és 2017-ben szüntette meg az RTL Magyarország a nézettségi problémákra hivatkozva. A showban több évtizedes tapasztalattal rendelkező résztvevők mellett fiatal tehetségek is helyet kapnak majd, hogy a műsor friss és releváns maradjon. Majka beszámolója szerint Hajós András, aki 2004 és 2013 között volt állandó szereplő, ismét visszatér a talkshowba.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás
