Majka megerősítette: visszatér a Heti Hetes, központi szerepet kap a rapper

Az ismert ellenzéki zenész és televíziós műsorvezető, Majka megerősítette egy internetes interjúban, hogy a Heti Hetes című politikai talkshow újraindul – írja a Media1. A Femcafé számára adott beszélgetésben elmondta, hogy az elmúlt három hónap során összeállították a műsor szereplőgárdáját, és a casting során megtalálták azt a csapatot, amely hűen képviseli a show szellemiségét. Majka központi szerepet kap az új évadban, és az interjú során már az egyik visszatérő szereplőt is leleplezte.

A talkshow visszatérésének pontos időpontja még nem hivatalos, ám iparági pletykák szerint a műsor várhatóan az április 12-i országgyűlési választások környékén kerülhet adásba. Az RTL eddig nem erősítette meg sem a műsor visszatérését, sem annak premierdátumát, így a megjelenés időpontja továbbra is találgatások tárgya.