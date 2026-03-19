03. 19.
csütörtök
majka heti hetes hajós andrás rtl

Majka megerősítette: visszatér a Heti Hetes, központi szerepet kap a rapper

2026. március 19. 16:53

Az RTL még nem közölte a megjelenés időpontját.

Az ismert ellenzéki zenész és televíziós műsorvezető, Majka megerősítette egy internetes interjúban, hogy a Heti Hetes című politikai talkshow újraindul – írja a Media1. A Femcafé számára adott beszélgetésben elmondta, hogy az elmúlt három hónap során összeállították a műsor szereplőgárdáját, és a casting során megtalálták azt a csapatot, amely hűen képviseli a show szellemiségét. Majka központi szerepet kap az új évadban, és az interjú során már az egyik visszatérő szereplőt is leleplezte.

A talkshow visszatérésének pontos időpontja még nem hivatalos, ám iparági pletykák szerint a műsor várhatóan az április 12-i országgyűlési választások környékén kerülhet adásba. Az RTL eddig nem erősítette meg sem a műsor visszatérését, sem annak premierdátumát, így a megjelenés időpontja továbbra is találgatások tárgya.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Az eredeti Heti Hetes 1999-től volt látható, és 2017-ben szüntette meg az RTL Magyarország a nézettségi problémákra hivatkozva. A showban több évtizedes tapasztalattal rendelkező résztvevők mellett fiatal tehetségek is helyet kapnak majd, hogy a műsor friss és releváns maradjon. Majka beszámolója szerint Hajós András, aki 2004 és 2013 között volt állandó szereplő, ismét visszatér a talkshowba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2026. március 19. 18:36
mindig van lejjebb, de egy jó ideig megérkezett az aljára :) a kudarcának a legjobb bizonyítéka.
nagyfero-0
2026. március 19. 18:23
Csinálják csak! Rájuk ég mint a sz'r. Majd nézi a "belpesti" két Bödőcs előadás között. Amúgy kutyát sem érdekli. Prolinak, prolik között a helye! Ózd hazaér...
turul-895
2026. március 19. 18:22
A régi szereplők is megbánták , mostanában ócsingóznak kitüntetésekre ! / Pl. mint : Szuszogi , Szarvölgyi , Juci-karolina/
pctroll
2026. március 19. 18:14
Majka, a prolikirály
