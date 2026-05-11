Gratulált az ATV, büszke az RTL – így búcsúznak korábbi munkaadóik a kormányszóvivőktől

Bejelentette Magyar Péter: az RTL-től és az ATV-től igazolt kormányszóvivőket
„Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől” – fogalmazott a miniszterelnök.
Az ATV rövidesen dönt arról, kik veszik át Köböl Anita feladatait, az RTL pedig pár napja értesült Magyar Éva és Szondi Vanda felkéréséről.
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, kik lesznek a Tisza-kormány szóvivői. Kiderült, három televíziós újságíró érkezik a kormányzati kommunikációs csapat első vonalába.
Köböl Anita az ATV-től, Magyar Éva és Szondi Vanda az RTL-től igazol Magyarékhoz.
A Mandiner a kinevezések ismertté válása után kérdésekkel fordult mind az ATV-hez, mind az RTL-hez. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a tévécsatornák miként fogadták volt munkatársaik új feladatkörét, mióta tudtak a kinevezésekről.
Az ATV kommunikációs osztálya válaszában azt írta,
a csatorna gratulál Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg. Sok sikert kívánunk neki az előtte álló feladatokhoz!”
Hozzátették: a csatorna vezetése hamarosan dönt arról, hogy kik veszik át Köböl Anita televíziós feladatait.
Az RTL a 24.hu megkeresésére azt a választ adta, hogy
büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít”.
A hírportál azt is megtudta, hogy Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte a vezetőség felé, hogy szóvivői felkérést kaptak Magyar Péteréktől, így a csatorna gondoskodott róla, hogy már a múlt héttől az új feladatukra készülhessenek, és a legrövidebb ideig se álljon fel semmiféle összeférhetetlenség – olvasható az RTL kommunikációs osztályának válaszában.
Nyitókép: Magyar Pérer Facebook-oldala