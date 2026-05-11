köböl anita magyar éva rtl atv feladat Magyar Péter

Gratulált az ATV, büszke az RTL – így búcsúznak korábbi munkaadóik a kormányszóvivőktől

2026. május 11. 17:02

Az ATV rövidesen dönt arról, kik veszik át Köböl Anita feladatait, az RTL pedig pár napja értesült Magyar Éva és Szondi Vanda felkéréséről.

null

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, kik lesznek a Tisza-kormány szóvivői. Kiderült, három televíziós újságíró érkezik a kormányzati kommunikációs csapat első vonalába. 

Köböl Anita az ATV-től, Magyar Éva és Szondi Vanda az RTL-től igazol Magyarékhoz.

Az ATV kommunikációs osztálya válaszában azt írta,

a csatorna gratulál Köböl Anitának a kormányszóvivői kinevezéséhez. Az intézmény Köböl Anita személyében egy felkészült, tájékozott és szorgalmas kollégát ismert meg. Sok sikert kívánunk neki az előtte álló feladatokhoz!”

Hozzátették: a csatorna vezetése hamarosan dönt arról, hogy kik veszik át Köböl Anita televíziós feladatait.

Az RTL büszke a távozó kollégáira

Az RTL a 24.hu megkeresésére azt a választ adta, hogy 

büszkék vagyunk rá, hogy az új magyar kormány két eddigi munkatársunkra is a demokratikus sajtókapcsolatok letéteményeseként számít”.

A hírportál azt is megtudta, hogy Szondi Vanda és Magyar Éva az elmúlt napokban jelezte a vezetőség felé, hogy szóvivői felkérést kaptak Magyar Péteréktől, így a csatorna gondoskodott róla, hogy már a múlt héttől az új feladatukra készülhessenek, és a legrövidebb ideig se álljon fel semmiféle összeférhetetlenség – olvasható az RTL kommunikációs osztályának válaszában.

Nyitókép: Magyar Pérer Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
google-2
2026. május 11. 18:03
Az RTL házhoz megy, Házon belülre került. Igazi nyertese a rendszerváltásnak, Radnai is és egy államtitkár is onnan került ki, ha jól értem. A Nagy Testvér figyel, nem bízza a véletlenre.
hernadvolgyi-2
2026. május 11. 17:24
A Bögyös Macát meg fogom hallgatni, kedvelem a fogni való csajokat.
Obsitos Technikus
2026. május 11. 17:21
Beszélni tudnak? Csak kérdezem, mert én ezeket a kanálisokat nem nézem.
