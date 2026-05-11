Bejelentette Magyar Péter: az RTL-től és az ATV-től igazolt kormányszóvivőket

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Magyar Péter a Facebook-oldalán számolt be róla, kik lesznek az új kormány szóvivői.
„Bemutatom Magyarország kormányának három szóvivőjét: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát. A szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája.
Egy kormány akkor szolgálja jól a hazáját, ha nem fél a kérdésektől.
Ha nem elbújik az újságírók elől, hanem válaszol nekik. Ha nem propagandát gyárt, hanem tájékoztat. Ha nem alattvalóknak, hanem felnőtt, gondolkodó embereknek tekinti a polgárokat” – fogalmazott a miniszterelnök.
