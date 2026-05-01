Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Vajon természetes jelenségről van szó, vagy tudatosan alakított narratíváról?
„Amely láttán az észak-koreai köztévé vezetője is elégedetten csettintene, és szorgosan elkezdene jegyzetelni.
Szóval, csak azt akartam mondani, hogy vicces lesz látni az ifjúságot, -igen téged is Mehringer Marci- akik simán bekajálták a telexes444-es propit, hogy a hatalommal mindig és mindenkor kritikusnak kell lenni, hiszen egy rendes, tisztességes demokratát kizárólag onnan lehet, akár kétszáz méterről is felismerni, hogy állati kritikus a hatalommal.
Jelzem; át lettetek b@szva.
Én ugyanis emlékszem 2002-re, ti nem, hiszen akkor még meg sem születettek, a liberális barátaimmal/kollégáimmal akkor is hasonló vitákat folytattunk.
Én akkor a kormánnyal szimpatizáltam, (Fidesz) jobbos, kormánypárti sajtót fogyasztottam elsősorban, de ugyanúgy olvastam ellenzéki, balos lapokat is (népszabi, 168 óra És) és néztem a Nap keltét, meg a Heti hetest.
A vitapartnereim állítása az volt, hogy a sajtó attól sajtó, hogy kritikus, újságot csak ellenzéki attitűddel lehet írni, én viszont makacsul ismételgettem, hogy az MSZP pártalapítványának tulajdonában lévő Népszabadság nem lesz ellenzéki, ha és amennyiben veszít a Fidesz és nyer az MSZP, ergo f@szságokat beszélnek.
Ugyanezt állítottam a Nap keltéről és a Heti Hetesről, az Ésről a 168 óráról, és Mancsról is.
A Fidesz vesztett, a baloldal nyert, nekem meg igazam lett.
A Heti hetes, a Nap kelte, és a többi balos sajtótermék természetesen nem lett kritikus, illetve dehogynem, csak továbbra is a Fidesszel, az ellenzékkel, a barna veszéllyel, a nacionalizmussal, a magyar és árpádsávos zászlókkal, a »magyarkodással«, a »populista szólamokkal« szemben.
A balos kormánnyal?
Ugyan kérem.
A kormány higgadt, teszi a dolgát, szakért, megold, menedzsel.
Jó.
A Fidesz meg rossz, békétlen, utcára viszi a politikát, megoszt, stb.
(Ja, nyugodtan kuksizzátok meg a feltámasztott heti hetest, ott is pontosan ez történik, az új kormányt imádják, a régit gyűlölik, mínusz Hajós, de Hajós az Hajós, majd megint jól kiközösítik, megszégyenítik, és kirúgják kicsit, amíg észhez nem tér.)
Át lettetek verve.
Én tudtam, megmondtam.
Nyilván nem hittetek nekem.
Az én hibám.
Biztosan rosszul mondtam.
Most majd meglátjátok.
A Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL nem lesznek kritikus médiumok.
Ők az utcán ünnepeltek április 12-én.
Ők Orbánt változatlanul gyűlölni, Magyar Péter pedig imádni fogják.
Semmi sem fog változni.
Nem lesz a tiszás propaganda hirtelen kritikus, objektív sajtó.”
