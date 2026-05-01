A vitapartnereim állítása az volt, hogy a sajtó attól sajtó, hogy kritikus, újságot csak ellenzéki attitűddel lehet írni, én viszont makacsul ismételgettem, hogy az MSZP pártalapítványának tulajdonában lévő Népszabadság nem lesz ellenzéki, ha és amennyiben veszít a Fidesz és nyer az MSZP, ergo f@szságokat beszélnek.

Ugyanezt állítottam a Nap keltéről és a Heti Hetesről, az Ésről a 168 óráról, és Mancsról is.

A Fidesz vesztett, a baloldal nyert, nekem meg igazam lett.

A Heti hetes, a Nap kelte, és a többi balos sajtótermék természetesen nem lett kritikus, illetve dehogynem, csak továbbra is a Fidesszel, az ellenzékkel, a barna veszéllyel, a nacionalizmussal, a magyar és árpádsávos zászlókkal, a »magyarkodással«, a »populista szólamokkal« szemben.

A balos kormánnyal?