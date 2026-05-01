Íme a kritikus, független és objektív újságírás

2026. május 01. 13:34

A Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL nem lesznek kritikus médiumok. Ők az utcán ünnepeltek április 12-én. Ők Orbánt változatlanul gyűlölni, Magyar Péter pedig imádni fogják. Semmi sem fog változni.

Apáti Bence
„Amely láttán az észak-koreai köztévé vezetője is elégedetten csettintene, és szorgosan elkezdene jegyzetelni. 

Szóval, csak azt akartam mondani, hogy vicces lesz látni az ifjúságot, -igen téged is Mehringer Marci- akik simán bekajálták a telexes444-es propit, hogy a hatalommal mindig és mindenkor kritikusnak kell lenni, hiszen egy rendes, tisztességes demokratát kizárólag onnan lehet, akár kétszáz méterről is felismerni, hogy állati kritikus a hatalommal. 

Jelzem; át lettetek b@szva. 

Én ugyanis emlékszem 2002-re, ti nem, hiszen akkor még meg sem születettek,  a liberális barátaimmal/kollégáimmal akkor is hasonló vitákat folytattunk.

Én akkor a kormánnyal szimpatizáltam, (Fidesz) jobbos, kormánypárti sajtót fogyasztottam elsősorban, de ugyanúgy olvastam ellenzéki, balos lapokat is (népszabi, 168 óra És) és néztem a Nap keltét, meg a Heti hetest. 

A vitapartnereim állítása az volt, hogy a sajtó attól sajtó, hogy kritikus, újságot csak ellenzéki attitűddel lehet írni, én viszont makacsul ismételgettem, hogy az MSZP pártalapítványának tulajdonában lévő Népszabadság nem lesz ellenzéki, ha és amennyiben veszít a Fidesz és nyer az MSZP, ergo f@szságokat beszélnek. 

Ugyanezt állítottam a Nap keltéről és a Heti Hetesről, az Ésről a 168 óráról, és Mancsról is. 

A Fidesz vesztett, a baloldal nyert, nekem meg  igazam lett. 

A Heti hetes, a Nap kelte, és a többi balos sajtótermék természetesen nem lett kritikus, illetve dehogynem, csak továbbra is a Fidesszel, az ellenzékkel, a barna veszéllyel, a nacionalizmussal, a magyar és árpádsávos zászlókkal, a »magyarkodással«, a »populista szólamokkal« szemben. 

A balos kormánnyal?

Ugyan kérem. 

A kormány higgadt, teszi a dolgát, szakért, megold, menedzsel. 

Jó. 

A Fidesz meg rossz, békétlen, utcára viszi a politikát, megoszt, stb. 

(Ja, nyugodtan kuksizzátok meg a feltámasztott heti hetest, ott is pontosan ez történik, az új kormányt imádják, a régit gyűlölik, mínusz Hajós, de Hajós az Hajós, majd megint jól kiközösítik, megszégyenítik, és kirúgják kicsit, amíg észhez nem tér.) 

Át lettetek verve. 

Én tudtam, megmondtam. 

Nyilván nem hittetek nekem. 

Az én hibám. 

Biztosan rosszul mondtam. 

Most majd meglátjátok. 

A Telex, a 444, a HVG, a 24.hu, az RTL nem lesznek kritikus médiumok. 

Ők az utcán ünnepeltek április 12-én. 

Ők Orbánt változatlanul gyűlölni, Magyar Péter pedig imádni fogják. 

Semmi sem fog változni. 

Nem lesz a tiszás propaganda hirtelen kritikus, objektív sajtó.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. május 01. 14:32
ördöngös pepecselés 2026. május 01. 14:20 bekeev-2025 2026. május 01. 14:09 Mit sírtok, fidesznyikek? Nektek végetek, már az ilyesmivel ne foglalkozzatok. Volt rá 16 évetek, bukottak. Akasztani készültök poloska? Akasztás? Dehogy. Azt a bajszos komcsi fasz bukott Kövér László preferálta.
bekeev-2025
2026. május 01. 14:24
ördöngös pepecselés 2026. május 01. 14:20 bekeev-2025 2026. május 01. 14:09 Mit sírtok, fidesznyikek? Nektek végetek, már az ilyesmivel ne foglalkozzatok. Volt rá 16 évetek, bukottak. Akasztani készültök poloska? Egyrészt kevés lesz másrészt ha 16évre számítsz akkor te biztos sorra kerülsz Ezt a ti propagandátok tolta, hogy ha a Tisza nyer mentek másnap a frontra. De a helyedben a prevencióra gondolnék: jobb megelőzni a legrosszabbat, igyatok ciánnal mérgezett vízből, mint ahogy a szekták szokták bevégezni rituális tömeges öngyilkossággal. Elvégre a Fidesz egy szekta. :)
bekeev-2025
2026. május 01. 14:22
Jé, metálgitár, a bukott fideszektás. :)
cutcopy
2026. május 01. 14:21
Rég láttunk ellenzéki Fideszt, kormánypropagandista 444, Telex, RTL-t pedig még soha..
