„A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk:

* 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.

* Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.

* Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.

* Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.

* Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.

* Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.

* Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.

* Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.

* Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

Csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adunk a kormány döntéseiről.”