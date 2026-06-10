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Tisza Párt Magyarország kormányülés Magyar Péter

A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk

2026. június 10. 21:17

Csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adunk a kormány döntéseiről.

2026. június 10. 21:17
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk:
* 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
* Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
* Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
* Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
* Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán. 
* Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
* Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
* Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
* Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.

Csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adunk a kormány döntéseiről.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

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Sorrend:
Toma78
•••
2026. június 10. 23:38 Szerkesztve
Ja ja csak úgy kattogtak a propaganda fotómasinák. Készült Petikéről "dolgozós" kép balról majd jobbról, aztán egy felülről .. majd jött egy pár nagyon dolgozós kép alulról meg hàtulról... Aztán készült aggodó kép oldalról majd dühős kép szemből... A végén jött a vigyorgó majd a kacsintós kêp a milfeknek hogy nedvesedjen... Majd zászlót lengető a birkàknak... Hányszor hangzottak el a kedvenc neveid Petike Rogán meg a Pócs János... Esetleg volt egy pár Gulyás Geri meg az Orbán Viktorozás... Mást úgyse igényel a szekta... 1 hónap alatt közel 200 milliárdos befektetést bukott az ország miattad, de az kit is érdekel igazából amikor végre egybe kelhetsz majd a Budapesti Prideon életed szerelmével saját magaddal... 🖕🤡🖕 Remélem meghívod az esküvőre a migráns haverjaidat is te moslék törpe szarkupac!? Remélem csak lekváros kenyér lesz a menü szódavízzel.. majd ad két három zsugorral a vizes Balog úgyse fogy már a lábvize...🖕🤡🖕csak semmi luxizás drogos törpe!!!☝️
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giottor
2026. június 10. 23:21
Indulunk a lejtőn lefelé
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szilvarozsa
2026. június 10. 23:16
Alaposan megreszeltétek a fingot? Esetleg volt valami fontos is, vagy csak bohóckodtok?
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pollip
•••
2026. június 10. 23:10 Szerkesztve
MP! Eddig bukóban vagy! Nézzük, miket hoztál fel és milyen eredményeket értél el: Kegyelmi ügy: nincs rajta több bőr, a nyilvánosságra hozott iratok a fideszt igazolták, minden úgy történt, ahogy eddig is tudtuk. Lex Orbán: elengedted, gondolom az orrodra koppintottak. Sulyok Tamás köztársasági elnök úr mondjon le:-) de nem mond le, mert áll a vártán! Mindegyik témában vesztettél. Ezek után jön a migráns paktum, aminek a nyilvánosságra hozatalától gyáván menekülsz. Állj ki az ország elé és mondd el, mit vállaltál egy hátsó, füstös szobában.... Minél később teszed meg, annál többet veszítesz !
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