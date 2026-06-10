Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány
Sulyok Tamás nem adja be a derekát, egyre kellemetlenebb a szituáció a kormányfő számára.
Csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adunk a kormány döntéseiről.
„A nemrég véget ért kormányülésen fontos döntéseket hoztunk:
* 3,4 milliárd forint rendkívüli forrást adunk a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására.
* Megszüntetjük a kriptovaluták kriminalizását.
* Döntöttünk a mohácsi Duna-híd százmilliárd forinttal túlárazott építése kapcsán.
* Fontos döntést hoztunk a 6000 milliárd forintos uniós források felhasználása kapcsán.
* Az eredeti javaslat további szigorításáról döntöttünk az óriásplakátok és a környezetet vizuálisan szennyező reklámfelületek betiltása kapcsán.
* Elrendeltük a felkészülést a várható kánikulahelyzetre.
* Döntést hoztunk a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstopja ügyében.
* Tárgyaltuk a rövidesen bevezetésre kerülő vagyonadó szabályozás első tervezetét.
* Döntöttünk az úgynevezett Nemzeti Hitvallás közintézményekből való eltávolításáról.
Csütörtökön 11 órakor részletes tájékoztatást adunk a kormány döntéseiről.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala