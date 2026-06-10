Retteg a német tudományos világ egy AfD-győzelemtől, mert a párt megszüntetné a genderképzést

Egyre növekvő aggodalommal figyelik a német tudományos élet szereplői az Alternatíva Németországért (AfD) erősödését Szász-Anhaltban, ahol a párt több közvélemény-kutatás szerint kiemelkedő, 42 százalékos eredménnyel utasíthatja maga mögé a CDU-t és a többi mainstream pártot a szeptemberi tartományi választáson – írja a Die Welt. A szakemberek olyan létfontosságú dolgokat féltenek a patrióta párttól, mint a társadalmi nemek kutatása, azaz a gender studies képzések, és a felsőoktatást az Európai Unió-szerte uraló bolognai rendszer.