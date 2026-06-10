Retteg a német tudományos világ egy AfD-győzelemtől, mert a párt megszüntetné a genderképzést

Újabb csúcsra menetelt az AfD – egyre nagyobb arányban előzik Friedrich Merz pártját
A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
Hová vezetne ez?
Egyre növekvő aggodalommal figyelik a német tudományos élet szereplői az Alternatíva Németországért (AfD) erősödését Szász-Anhaltban, ahol a párt több közvélemény-kutatás szerint kiemelkedő, 42 százalékos eredménnyel utasíthatja maga mögé a CDU-t és a többi mainstream pártot a szeptemberi tartományi választáson – írja a Die Welt. A szakemberek olyan létfontosságú dolgokat féltenek a patrióta párttól, mint a társadalmi nemek kutatása, azaz a gender studies képzések, és a felsőoktatást az Európai Unió-szerte uraló bolognai rendszer.
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A németek többsége már a párttal szembeni tűzfalpolitikából sem kér.
A lipcsei Detektor FM podcastjában Bettina Rockenbach, a Német Tudományos Akadémia (Leopoldina) elnöke és Reint Gropp, a Hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet vezetője figyelmeztetett arra, hogy egy AfD-győzelem
Gropp szerint különösen az jelentene problémát, hogy romolhatna a tartomány nemzetközi megítélése. Elmondása szerint intézetében jelenleg tizennégy különböző országból érkezett kutatók dolgoznak, és attól tart, hogy egy AfD-siker megváltoztatná a társadalmi légkört.
A kutató úgy fogalmazott, hogy
egyes emberek „felhatalmazva érezhetnék magukat arra, hogy külföldieket sértegessenek”.
Hozzátette: már most is előfordul, hogy külföldi munkatársai kellemetlen tapasztalatokról számolnak be rendőri ellenőrzések kapcsán, és vannak, akik inkább kerülőúton közlekednek, ha rendőröket látnak.
A gazdaságkutató szerint a szakember-utánpótlás terén is gondokat okozhatna az AfD előretörése:
Már most is nehézséget okoz számunkra embereket Kölnből idecsábítani, mert azt mondják: nem szeretnének itt élni.”
Az AfD programjában szerepel többek között
Gropp ezt határozottan elutasította. Szerinte a nemzetközileg összehasonlítható diplomarendszer „óriási előrelépés” volt, annak eltörlése pedig „teljes képtelenség”.
A kutató egyúttal arra szólította fel a német tudományos szervezeteket, hogy határozottabban álljanak ki
Bettina Rockenbach szerint a szabad kutatás kulcsfontosságú a gazdasági fejlődés és az innováció szempontjából. Úgy véli, a demográfiai kihívások kezelése és a jövőbeli jólét fenntartása is tudományos eredményeken alapul.
Erre szükségünk van ahhoz, hogy a következő években biztosítani tudjuk megélhetésünk alapjait, a gazdasági növekedést és az innovációt”
– hangsúlyozta.
A cikk emlékeztet: a szász-anhalti AfD-t a német Alkotmányvédelmi Hivatal „bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként” tartja nyilván. A párt ugyanakkor nem titkolja, hogy a szeptemberi választáson át szeretné venni a tartomány vezetését.
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Michael Kyrath szerint aggasztó kérdéseket vet fel, hogy Szász-Anhalt Alkotmányvédelmi Hivatala az AfD minősítésénél a „meggyilkolt gyermekekre való hivatkozást” is kifogásolta.
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Fotó: X