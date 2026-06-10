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kutatás-fejlesztés Gender Studies afd Németország felsőoktatás Szász-Anhalt közvélemény-kutatás AfD tartományi választás tudományos élet

Retteg a német tudományos világ egy AfD-győzelemtől, mert a párt megszüntetné a genderképzést

2026. június 10. 20:00

Hová vezetne ez?

2026. június 10. 20:00
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Egyre növekvő aggodalommal figyelik a német tudományos élet szereplői az Alternatíva Németországért (AfD) erősödését Szász-Anhaltban, ahol a párt több közvélemény-kutatás szerint kiemelkedő, 42 százalékos eredménnyel utasíthatja maga mögé a CDU-t és a többi mainstream pártot a szeptemberi tartományi választáson – írja a Die Welt. A szakemberek olyan létfontosságú dolgokat féltenek a patrióta párttól, mint a társadalmi nemek kutatása, azaz a gender studies képzések, és a felsőoktatást az Európai Unió-szerte uraló bolognai rendszer.

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A lipcsei Detektor FM podcastjában Bettina Rockenbach, a Német Tudományos Akadémia (Leopoldina) elnöke és Reint Gropp, a Hallei Leibniz Gazdaságkutató Intézet vezetője figyelmeztetett arra, hogy egy AfD-győzelem

  • negatív hatással lehet a felsőoktatásra,
  • a tudomány szabadságára és
  • a nemzetközi szakemberek bevonzására.

Elmaradnának a külföldi munkatársak

Gropp szerint különösen az jelentene problémát, hogy romolhatna a tartomány nemzetközi megítélése. Elmondása szerint intézetében jelenleg tizennégy különböző országból érkezett kutatók dolgoznak, és attól tart, hogy egy AfD-siker megváltoztatná a társadalmi légkört.

A kutató úgy fogalmazott, hogy

egyes emberek „felhatalmazva érezhetnék magukat arra, hogy külföldieket sértegessenek”.

Hozzátette: már most is előfordul, hogy külföldi munkatársai kellemetlen tapasztalatokról számolnak be rendőri ellenőrzések kapcsán, és vannak, akik inkább kerülőúton közlekednek, ha rendőröket látnak.

A gazdaságkutató szerint a szakember-utánpótlás terén is gondokat okozhatna az AfD előretörése:

Már most is nehézséget okoz számunkra embereket Kölnből idecsábítani, mert azt mondják: nem szeretnének itt élni.”

Csak a genderképzést ne!

Az AfD programjában szerepel többek között

  • a felsőoktatás átalakítása,
  • a gender studies képzések megszüntetése, valamint
  • a bachelor- és mesterdiplomákra épülő bolognai rendszer felszámolása.

Gropp ezt határozottan elutasította. Szerinte a nemzetközileg összehasonlítható diplomarendszer „óriási előrelépés” volt, annak eltörlése pedig „teljes képtelenség”.

A kutató egyúttal arra szólította fel a német tudományos szervezeteket, hogy határozottabban álljanak ki

  • a tudomány szabadsága,
  • a nyitottság és
  • a befogadó társadalmi környezet mellett.

A tudomány a jólét alapja

Bettina Rockenbach szerint a szabad kutatás kulcsfontosságú a gazdasági fejlődés és az innováció szempontjából. Úgy véli, a demográfiai kihívások kezelése és a jövőbeli jólét fenntartása is tudományos eredményeken alapul.

Erre szükségünk van ahhoz, hogy a következő években biztosítani tudjuk megélhetésünk alapjait, a gazdasági növekedést és az innovációt”

– hangsúlyozta.

A cikk emlékeztet: a szász-anhalti AfD-t a német Alkotmányvédelmi Hivatal „bizonyítottan szélsőjobboldali szervezetként” tartja nyilván. A párt ugyanakkor nem titkolja, hogy a szeptemberi választáson át szeretné venni a tartomány vezetését.

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Fotó: X

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
billysparks
2026. június 10. 21:26
Az a tudományos világ, amely retteg a genderkutatás megszüntetéséről, az nem tudományos világ.
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0
0
savrena
2026. június 10. 21:04
A Tisza "csak" Krausz Ferencet és vele még hat Nobel-díjast üldözött el Magyarországról.
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2
1
martens
2026. június 10. 20:48
Hajrá AfD!
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2
0
betakentaur
2026. június 10. 20:33
Jaj jaj jaj. Rettegnek a genderesek. Talán ennél jobban semmi sem fejezi ki feleslegességüket.
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5
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