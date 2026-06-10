Huszonegyedik alkalommal adták át a rangos elismerést – idén kárpátaljai fiatalokat díjaztak

Mint mondta, a díjazott szervezet tagjai a szó legszorosabb értelmében a kárpátaljai magyar jövőt képviselik. Azok a fiatalok is, akik otthon maradva minden nap tesznek azért, hogy a magyar élet fennmaradjon Kárpátalján, és azok is, akik a háború kitörése óta saját életük védelmében kénytelenek voltak elhagyni szülőföldjüket, ám azóta is minden nap a hazatérésre vágynak.

Dobsa István, a díjazott Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke köszönő beszédében visszatekintett a mozgalom indulására és tíz évvel ezelőtti újjászervezésére. Mint mondta, a sok kudarc és – többnyire építő – kritika ellenére sikerült megmaradni és tovább vinni a szervezetet, létrehozni egy közösséget. Mert az ifjúsági szervezet legfontosabb célja: közösséget teremteni. A szövetség elnöke Antoine de Saint-Exupéryt idézte: „Ha hajót akarsz építeni, ne verbuváld össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne oszd be őket a munkákra. Inkább tanítsd meg őket arra, hogy vágyódjanak a hatalmas és végtelen tengerre”.

Dobsa István kijelentette, „csodálatos nemzetünket, anyanyelvünket és kultúránkat nem fogjuk feladni, ez a mi hajónk”. Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke elmondta, az alapítvány legfontosabb feladata a társadalmi kötelékek megerősítése, a közösségi alapon szerveződő, értékeiben élő Magyarország, valamint a határon túli kis magyar világok megtartása és megújítása.