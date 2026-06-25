Máris borulhat Magyar egyezsége a ukránokkal? Kellemetlen levelet kaptak a kárpátaljai iskolák

Kárpátaljai forrásaink az óvatos optimizmus és a teljes hitetlenkedés között ingadoztak, mint most kiderült, nem véletlenül.
„Volt már hasonló Porosenko is eljött Beregszászba annak idején, vele is sikerült megegyezni ebben, aztán pont az ellenkezőjét csinálta. Így hallgattuk, hallgattuk, szépen hangzott, de mi ezt a filmet már láttuk” – emlékezett vissza egyik forrásunk. Olyan is volt, aki nem bírta véka alá rejteni szkepszisét: „2017-ben pár nappal azután, hogy nagy közös örömködések közepette megvolt az ukrán társulási szerződés az EU-hoz, amit Magyarország is támogatott, odavágták a jogfosztó oktatási törvényt. 2019-ben, miután Zelenszkij megnyerte a választásokat, megint elhitették a magyar külüggyel, hogy mindent meg lehet velük beszélni, és látjuk, mi lett. Nem tudom, ez a mostani miben lesz más” – fogalmazott.