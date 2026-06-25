Máris borulhat Magyar egyezsége a ukránokkal? Kellemetlen levelet kaptak a kárpátaljai iskolák

Az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos levélben arra kéri a kárpátaljai oktatási intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ukrán nyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartására – derül ki a TV21 Ungvár kárpátaljai magyar hírcsatorna riportjából.

A felkérés hivatkozik az ukrán államnyelvről szóló törvényre, valamint az oktatási jogszabályokra, amelyek szerint az oktatási és nevelési folyamat nyelve az államnyelv.