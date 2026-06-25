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ungvár beregszász Magyar Péter ukrán kárpátaljai magyar orbán viktor

Máris borulhat Magyar egyezsége a ukránokkal? Kellemetlen levelet kaptak a kárpátaljai iskolák

2026. június 25. 21:29

A dokumentum külön kitér arra, hogy az iskolákban zajló tanórákon, a pedagógusok és a diákok közötti hivatalos kommunikációban, illetve az intézmények által szervezett különböző programokon az ukrán nyelvet kell használni.

2026. június 25. 21:29
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Az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos levélben arra kéri a kárpátaljai oktatási intézmények vezetőit, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az ukrán nyelv használatára vonatkozó jogszabályok betartására – derül ki a TV21 Ungvár kárpátaljai magyar hírcsatorna riportjából.

A felkérés hivatkozik az ukrán államnyelvről szóló törvényre, valamint az oktatási jogszabályokra, amelyek szerint az oktatási és nevelési folyamat nyelve az államnyelv. 

A dokumentum külön kitér arra, hogy az iskolákban zajló tanórákon, a pedagógusok és a diákok közötti hivatalos kommunikációban, illetve az intézmények által szervezett különböző programokon az ukrán nyelvet kell használni. 

Az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos ugyanakkor megjegyzi, hogy hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató intézményekben lehetnek kivételek, de például sportfoglalkozásokon, szakkörökön, egyéb rendezvényeken vagy az intézmények által biztosított egyéb tevékenységek során az államnyelvet, vagyis az ukránt kell használni. A levél szerint a cél az, hogy elkerüljék az ukrán nyelv használatára vonatkozó előírások megsértését, és biztosítsák, hogy a közintézmények területén a hivatalos kommunikáció az államnyelven történjen. 

A TV21 Ungvár híradása szerint 

szakértők kiemelik: a kérdés most az, hogy mindez miként egyeztethető össze a kisebbségi jogok megerősítéséről szóló friss magyar–ukrán megállapodással, 

amely támogatja a magyar nyelvhasználatot, és hogyan fog érvényesülni a gyakorlatban a kárpátaljai magyar közösségek mindennapi életében.

Kárpátaljaiak a Mandinernek: szép, hogy Kijevből megígértek valamit Magyar Péternek, várjuk ki a végét

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, 

nagy horderejű bejelentést tett június 3-án Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán, ahol arról beszélt, hogy „3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknak 10 év  alatt nem.”, jelesül, hogy „teljes körű megállapodásra” jutottak Ukrajnával „a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán”.

Ahogy azonban az erről szóló cikkünkben rámutattunk: nem árt tudni, hogy a beígért jogok egyik fele már elvileg eddig is így volt Kárpátalján, a másik felük kapcsán pedig erősek a kérdőjelek, és sok a buktató.

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Kárpátaljai forrásaink az óvatos optimizmus és a teljes hitetlenkedés között ingadoztak, mint most kiderült, nem véletlenül.

„Volt már hasonló Porosenko is eljött Beregszászba annak idején, vele is sikerült megegyezni ebben, aztán pont az ellenkezőjét csinálta. Így hallgattuk, hallgattuk, szépen hangzott, de mi ezt a filmet már láttuk” – emlékezett vissza egyik forrásunk. Olyan is volt, aki nem bírta véka alá rejteni szkepszisét: „2017-ben pár nappal azután, hogy nagy közös örömködések közepette megvolt az ukrán társulási szerződés az EU-hoz, amit Magyarország is támogatott, odavágták a jogfosztó oktatási törvényt. 2019-ben, miután Zelenszkij megnyerte a választásokat, megint elhitették a magyar külüggyel, hogy mindent meg lehet velük beszélni, és látjuk, mi lett. Nem tudom, ez a mostani miben lesz más” – fogalmazott.

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

Összesen 7 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. június 25. 21:59
A Zselé 'keresztepa' pont olyan patologikus hazudozó, mint a selyem Magyar haverja. Minthogy ezek az instrukciók teljesen szembemennek azzal amit Zselé hazudott Poloskának. Azzal meg különösen szembemennek, amit a Polos Próféta hazudott a magyar népnek... A régi bölcsesség szerint: az egyik 19, a másik egy híján 20!
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1
0
Robert69
2026. június 25. 21:54
Ukrajna pontosan úgy viselkedik mint eddig, Mini Pöcsünk meg szaros gatyában vigyázzba vágta magát majd lement kutyába és asszisztál hozzá. Gerinctelenül, elárulva ezeregyszáz éves országunkat és az összes elődünket aki életét adta annak jövőjéért.
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2
0
mnmn
•••
2026. június 25. 21:53 Szerkesztve
Hiszen ezt mi miniszterelnökünk már megoldotta, ez csak valami putyini féknyúz lehet. Tisza szekta, akkor most mi van? Gyújtsatok már fényt!
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3
0
fatman
2026. június 25. 21:51
Poloska peti egy idióta fasz Nem csoda, h a mocskos ukrán maffiózók hülyére veszik... ÁRAD A PISA
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3
0
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