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Magyarország Ukrajna Magyar Péter Volodimir Zelenszkij találkozó

Most már csak idő kérdése: bejelentették Ukrajnában, hamarosan találkozhat Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

2026. június 10. 19:39

Az ukrán külügyi szóvivő szerint a találkozó napirendje „teljesen egyértelmű”.

2026. június 10. 19:39
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Ukrajnának pozitív jelzései vannak arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben sor kerülhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő szerdai kijevi sajtótájékoztatóján.

Nem tudom megmondani a pontos dátumot és helyszínt, csak megerősíteni tudom, hogy dolgozunk egy találkozón

Volodimir Zelenszkij elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök között, és pozitív jelzéseink vannak arra vonatkozóan, hogy ez a találkozó a közeljövőben létrejöhet” – idézte a szóvivőt az Ukrinform hírügynökség. Tihij szavai szerint a találkozó napirendje teljesen egyértelmű: a kétoldalú kapcsolatok normalizálása.

(MTI)

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

 

Összesen 35 komment

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optimista-2
2026. június 10. 21:42
Felkérem Zolotov mesterlövészt, hogy a Parlament ablakából a szemközti palota lakóját...
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0
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figyelő4322
2026. június 10. 21:29
Burdisgarage 2026. június 10. 14:39 "És melyik lesz a csaj?" Hát bizony ez egy fogas kérdés! Habár valójában egyszerűbb, mint első pillantásra tűnik. A 'másneműek' meg langyosok ezt a problémát egyszerű, jól bevált rutinnal intézik el. Vagyis: cserével oldják meg! Egyszer az egyik, máskor a másik... 🤔😳😲
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 10. 21:25
Már csak idő kérdése és eljön az idő.
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backsplash
2026. június 10. 21:23
Európát is kinyírta a ez a kibaszott gyűlöletszekta.
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