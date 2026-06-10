Nem csitulnak a kedélyek Észak-Írországban – a Guardian közben azon kesereg, hogy a brit kormány nem akarja megbírságolni az X-et a zavargások miatt

Nyilvánosságra hozták a belfasti késelő nevét és az áldozat állapotát
A brit miniszterelnök Farage pártjára mutogat az erőszakos tüntetések miatt, a rendőrség pedig azokat az influenszereket vegzálná, akik beszámoltak a támadásról.
A brit lap szerint túl lassan reagálnak a hatóságok az Elon Musk tulajdonában álló közösségi platformon terjedő tartalmakra, miközben a kormány szigorítaná az online szabályozást.
Újabb front nyílt a második napja dühöngő belfasti zavargások nyomán Nagy-Britanniában: a Guardian szerint a brit kormány nem lép fel kellő eréllyel az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platformmal szemben, noha a lap álláspontja szerint a közösségi média jelentős szerepet játszott az erőszak fokozódásában.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a zavargások előzménye egy hétfő esti, brutális belfasti késelés volt. Az ügyben egy szudáni menedékkérőt, Hadi Alodidot vádolták meg gyilkossági kísérlettel. Az áldozat, Stephen Ogilvie életben maradt, de a támadás során elveszítette egyik szemét és súlyos sérüléseket szenvedett.
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A brit miniszterelnök Farage pártjára mutogat az erőszakos tüntetések miatt, a rendőrség pedig azokat az influenszereket vegzálná, akik beszámoltak a támadásról.
A Guardian azt kifogásolja, hogy az incidensről készült felvételek villámgyorsan elterjedtek az interneten, és szerintük hozzájárultak ahhoz a tiltakozáshullámhoz, amely több helyen erőszakba torkollt Belfastban. A lap beszámolója szerint a tüntetők június 10-én este újabb járműveket és házakat gyújtottak fel, utakat torlaszoltak el, összecsaptak a rendőrséggel és több etnikai kisebbséghez tartozó családot otthonaik elhagyására kényszerítettek.
Keir Starmer brit miniszterelnök többször is elítélte a zavargásokat, amelyekért a Nigel Farage vezett Reform UK-t tette felelőssé. Eközben a brit hatóságok ígéretet tettek arra, hogy fellépnek azokkal az online influenszerekkel és véleményvezérekkel szemben, akik szerintük azzal „szították a feszültséget”, hogy tájékoztattak a támadás részleteiről.
A Guardian egyik fő kritikája, hogy a brit kormány egyelőre nem indít közvetlen eljárást az X ellen. A kérdést az online tartalmak felügyeletéért felelős hatóság, az Ofcom vizsgálhatja, ám erre várhatóan csak hónapok múlva kerülhet sor.
A kormány ugyanakkor a történtek hatására szigorítani kívánja a kritikusok szerint már így is a digitális tartalmak intézményesített cenzúrázására használt Online Biztonsági Törvényt (Online Safety Act).
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Bár az Európai Bizottság hamar felsült az életkor-ellenőrző applikációjával, a koncepcióról nem mondanak le. A háttérben pedig egy olyan digitális fejlesztés folyik, ami teljesen átrajzolhatja az európai online teret.
Az elképzelés szerint a jövőben a közösségi platformoknak gyorsabban kellene eltávolítaniuk a zavargások vagy más válsághelyzetek idején terjedő, „erőszakra uszító” tartalmakat.
Az Ofcom időközben nyílt levélben figyelmeztette az X-et és más közösségi platformokat jogi kötelezettségeikre.
Miközben a Guardian és a lap által idézett több munkáspárti politikus az online „gyűlöletkeltést” tartja a legnagyobb problémának, a brit közéletben más hangok is megszólaltak.
Jonathan Hall, a terrorizmusellenes jogszabályok független felülvizsgálatát végző ügyvéd szerint
teljesen legitim nemzetbiztonsági kontextusban vitát folytatni a migrációról”.
Úgy fogalmazott, hogy az embereknek joguk van aggódni amiatt, ha olyan országokból érkeznek bevándorlók, ahol erőszakos konfliktusok zajlanak vagy zajlottak.
A brit kormány az online szabályozás változtatását nem új törvényként, hanem végrehajtási rendeletként vezetné be, így ahhoz nincs szükség parlamenti jóváhagyásra, azonban a rendelkezést a hatálybalépés előtt 40 napig a parlament elé kell terjeszteni.
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Erőszakba torkolltak a belfasti migránstámadás miatt szervezett tiltakozások: a tüntetők felgyújtottak egy buszt, házakat támadtak meg és összecsaptak a rendőrséggel.
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Fotó: X