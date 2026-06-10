Nem csitulnak a kedélyek Észak-Írországban – a Guardian közben azon kesereg, hogy a brit kormány nem akarja megbírságolni az X-et a zavargások miatt

Újabb front nyílt a második napja dühöngő belfasti zavargások nyomán Nagy-Britanniában: a Guardian szerint a brit kormány nem lép fel kellő eréllyel az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platformmal szemben, noha a lap álláspontja szerint a közösségi média jelentős szerepet játszott az erőszak fokozódásában.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a zavargások előzménye egy hétfő esti, brutális belfasti késelés volt. Az ügyben egy szudáni menedékkérőt, Hadi Alodidot vádolták meg gyilkossági kísérlettel. Az áldozat, Stephen Ogilvie életben maradt, de a támadás során elveszítette egyik szemét és súlyos sérüléseket szenvedett.