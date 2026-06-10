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Nagy-Britannia tüntetés Észak-Írország késelés Elon Musk zavargások Ofcom The Guardian Egyesült Királyság Belfast

Nem csitulnak a kedélyek Észak-Írországban – a Guardian közben azon kesereg, hogy a brit kormány nem akarja megbírságolni az X-et a zavargások miatt

2026. június 10. 22:56

A brit lap szerint túl lassan reagálnak a hatóságok az Elon Musk tulajdonában álló közösségi platformon terjedő tartalmakra, miközben a kormány szigorítaná az online szabályozást.

2026. június 10. 22:56
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Újabb front nyílt a második napja dühöngő belfasti zavargások nyomán Nagy-Britanniában: a Guardian szerint a brit kormány nem lép fel kellő eréllyel az Elon Musk tulajdonában lévő X közösségi platformmal szemben, noha a lap álláspontja szerint a közösségi média jelentős szerepet játszott az erőszak fokozódásában.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, a zavargások előzménye egy hétfő esti, brutális belfasti késelés volt. Az ügyben egy szudáni menedékkérőt, Hadi Alodidot vádolták meg gyilkossági kísérlettel. Az áldozat, Stephen Ogilvie életben maradt, de a támadás során elveszítette egyik szemét és súlyos sérüléseket szenvedett.

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A Guardian azt kifogásolja, hogy az incidensről készült felvételek villámgyorsan elterjedtek az interneten, és szerintük hozzájárultak ahhoz a tiltakozáshullámhoz, amely több helyen erőszakba torkollt Belfastban. A lap beszámolója szerint a tüntetők június 10-én este újabb járműveket és házakat gyújtottak fel, utakat torlaszoltak el, összecsaptak a rendőrséggel és több etnikai kisebbséghez tartozó családot otthonaik elhagyására kényszerítettek.

Keir Starmer brit miniszterelnök többször is elítélte a zavargásokat, amelyekért a Nigel Farage vezett Reform UK-t tette felelőssé. Eközben a brit hatóságok ígéretet tettek arra, hogy fellépnek azokkal az online influenszerekkel és véleményvezérekkel szemben, akik szerintük azzal „szították a feszültséget”, hogy tájékoztattak a támadás részleteiről.

Egyelőre nem büntetik meg az X-et

A Guardian egyik fő kritikája, hogy a brit kormány egyelőre nem indít közvetlen eljárást az X ellen. A kérdést az online tartalmak felügyeletéért felelős hatóság, az Ofcom vizsgálhatja, ám erre várhatóan csak hónapok múlva kerülhet sor.

A kormány ugyanakkor a történtek hatására szigorítani kívánja a kritikusok szerint már így is a digitális tartalmak intézményesített cenzúrázására használt Online Biztonsági Törvényt (Online Safety Act).

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Az elképzelés szerint a jövőben a közösségi platformoknak gyorsabban kellene eltávolítaniuk a zavargások vagy más válsághelyzetek idején terjedő, „erőszakra uszító” tartalmakat.

Az Ofcom időközben nyílt levélben figyelmeztette az X-et és más közösségi platformokat jogi kötelezettségeikre.

Legitim vita a bevándorlásról

Miközben a Guardian és a lap által idézett több munkáspárti politikus az online „gyűlöletkeltést” tartja a legnagyobb problémának, a brit közéletben más hangok is megszólaltak.

Jonathan Hall, a terrorizmusellenes jogszabályok független felülvizsgálatát végző ügyvéd szerint

teljesen legitim nemzetbiztonsági kontextusban vitát folytatni a migrációról”.

Úgy fogalmazott, hogy az embereknek joguk van aggódni amiatt, ha olyan országokból érkeznek bevándorlók, ahol erőszakos konfliktusok zajlanak vagy zajlottak.

A brit kormány az online szabályozás változtatását nem új törvényként, hanem végrehajtási rendeletként vezetné be, így ahhoz nincs szükség parlamenti jóváhagyásra, azonban a rendelkezést a hatálybalépés előtt 40 napig a parlament elé kell terjeszteni.

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Fotó: X

 

Összesen 2 komment

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giottor
2026. június 10. 23:25
Sztem szerveződjön újra az IRA, megvan az új ellenség, ők hamar elintézik a problémát.
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alenka
2026. június 10. 23:24
A tüntetések folytatódnak, a férfiak fekete ruhákban ellenőrzik a házakat, az autókat sorban állítják meg. Teszik mindezt szervezetten és tiszta szívvel. Az X- en minden olvasható és látható. Tetszik a világnak, tudom. Tisztelem ezeket az embereket!
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