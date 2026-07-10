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űr Elon Musk SpaceX

Most már egymillió műholdat küldene az űrbe Elon Musk

2026. július 10. 16:05

A világ leggazdagabb embere még nagyobbat akar dobbantani az űrben.

2026. július 10. 16:05
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A CNN beszámolja szerint Elon Musk új tervei az űrvállalata, a SpaceX és az emberiség jövőjére vonatkozóan egy, az 1960-as években fogant ötletben gyökereznek, amikor a csillagászok titokzatos, ismeretlen rádióforrásokat kezdtek észlelni a kozmoszban.

Nyikolaj Kardasev szovjet csillagász akkoriban úttörő volt a földönkívüli intelligencia kutatásában, és néhány jel lenyűgözte. Felkeltette az érdeklődését az a gondolat, hogy a potenciális idegen civilizációkból érkező adások esetleg a Földről is észlelhetők, ezért javasolt egy skálát az ilyen civilizációk osztályozására az általuk termelt energia alapján. Koncepcióját ma Kardasev-skálaként ismerik.

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Musk gyakran hivatkozik erre a skálára, legutóbb a közösségi platformján, az X-en megosztott egyik videóban, a SpaceX júniusi nagy sikerű tőzsdei bevezetése előtt; valamint egy nyilatkozatban a vállalat weboldalán, amely összefoglalja az idén az Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottságához benyújtott kérelmet.

A kérelemben a SpaceX engedélyt kér akár 1 millió új műhold pályára állítására, 

azzal a céllal, hogy adatközpontokat hozzon létre az űrben. Elon Musk azt mondta, hogy ez az új műholdakból álló konstelláció „az első lépést jelenti a Kardasev II. szintű civilizációvá válás felé”.

A Kardasev-skála három szinttel rendelkezik, bolygóról csillagra, majd galaxisra haladva. Egy I. típusú civilizáció egyetlen bolygó összes energiáját felhasználhatja, akár a bolygó által termelt energiát – például geotermikus vagy szélenergia formájában –, akár a gazdacsillagától kapott energiát, például napenergiát. Egy II. típusú civilizáció egy csillag teljes energiatermelését felhasználhatja, valamint információkat küldhet galaktikus távolságokon át. Egy III. típusú civilizáció egy egész galaxis erejét hasznosíthatja, és információkat küldhet több galaxis között.

A CNN felteszi a kérdést: mivel az emberiség még mindig nem éri el az I. típusú státuszt, lehetséges-e egyáltalán a II. típusúvá válás? 

Musk szerint „bármely önmagát tisztelő civilizációnak legalább el kellene érnie a Kardasev II. típusút.”

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a Földnek teljes mértékben el kell érnie az I. típusú rendszert, hanem inkább az első kísérletet a napenergia űrbeli hasznosítására.

Jason Wright csillagász professzor szerint Elon Musk terve, miszerint 1 millió műholdat indítana, technikailag egy lépés a II. típusú rendszer felé, de a Nap teljes erejének kiaknázásához olyan anyagokra lenne szükség, amelyek tömege meghaladná az aszteroidaövezetben található összes aszteroida tömegét. Egy ilyen lépés alapvetően megváltoztathatná a Naprendszer szerkezetét és a Föld lakhatóságát. „Ez nem egy reális vagy kívánatos cél az emberiség számára” – figyelmeztetett Wright.

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Fotó: Lionel BONAVENTURE / AFP

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
templar62
2026. július 10. 16:54
Ha már a Mars elmaradt ! A Hold se téma , yamíg ez a nemisvilágháború tart . Álmodik a nyomorult imperialista .
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rasdi1
2026. július 10. 16:53
Eszement ötlet több szempontból is. 1. Mire elérné ezt a szintet, felemésti a Föld összes energiáját, környzetszennyezésével teljesen élhetetlenné teszi bolygónkat. 2. Ennek kapcsán szükségszerűen folytatja a földi lakosság számának csökkentését. Először is a "nyugati kultura" területén, megszüntetve a nemzetállami szerkezetet, felszámolva magukat a nemzeteket is. Ez több lépésben történik, első lépésként (már beindítva) kialakul egy "demográfiai vákum", meggyorsítva (ráerősítésekkel mint a migráció elősegítése). Evvel szétverve minden potenciális ellenállást a nemzetek, nemzetállamok részéről. Második lépés a Föld lakosságának beállítása egy az így kialakított rendszer működtetéséhez szükséges létszámra.
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templar62
2026. július 10. 16:49
Le lesznek permetezve .
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Kovács József
2026. július 10. 16:38
Kibaszott erődtüzet nem tudnak eloltani. Első lépésben azt kéne megoldani.
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