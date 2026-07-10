Most már egymillió műholdat küldene az űrbe Elon Musk

A CNN beszámolja szerint Elon Musk új tervei az űrvállalata, a SpaceX és az emberiség jövőjére vonatkozóan egy, az 1960-as években fogant ötletben gyökereznek, amikor a csillagászok titokzatos, ismeretlen rádióforrásokat kezdtek észlelni a kozmoszban.

Nyikolaj Kardasev szovjet csillagász akkoriban úttörő volt a földönkívüli intelligencia kutatásában, és néhány jel lenyűgözte. Felkeltette az érdeklődését az a gondolat, hogy a potenciális idegen civilizációkból érkező adások esetleg a Földről is észlelhetők, ezért javasolt egy skálát az ilyen civilizációk osztályozására az általuk termelt energia alapján. Koncepcióját ma Kardasev-skálaként ismerik.