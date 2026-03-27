EU-s cenzúra: így működik a jogi úthenger

A tartalomminősítő NGO-kkal való együttműködés csak ajánlás, vagy kötelező az online platformok részéről?

Nagyon ravaszul fogalmaz a DSA, amikor azt mondja, hogy a Bizottság felkérheti a szolgáltatókat, hogy működjenek együtt a területen működő civil szervezetekkel a magatartási kódexek keretében, a rendszerszintű kockázatok föltárásában és azok kezelésében. A gyakorlatban azonban az ilyen „felkérésnek” nem lehet ellentmondani. Amennyiben ugyanis egy cég nem lép be a magatartási kódexbe, és a Bizottság valami problémát észlel a viselkedésésben, akkor két kimenete lehet az ügynek: a Bizottság vagy elindítja az ilyen-olyan – bírsággal és egyéb szankciókkal végződő – eljárását a szolgáltatóval szemben, vagy egy „konzultációs folyamat” során rábírja a céget, hogy mégiscsak úgy döntsön, hogy „önként” utólag csatlakozik a magatartási kódexek központi tartalomszabályozási rendszeréhez.

Ez az eljárásrend gyakorlatban jól látható a mostani X (azaz az egykori Twitter) esetében is.

A Twitter is aláírta már korábban a kódexet, de aztán jött Elon Musk, és azt mondta, hogy ő ebben innentől nem hajlandó részt venni. Emlékezhetünk, hogy akkoriban a COVID-járvány miatt nem lehetett leírni például azt, hogy lehetséges, hogy a kórokozó nem természetes, hanem mesterségesen kreált. Musk tehát kilépett az uniós magatartási kódexből, és akkor jött Thierry Breton uniós biztos, és közölte, hogy abból nem lehet kilépni. És ezt követően DSA számos pontjának állítólagos megsértésére hivatkozva el is indították az eljárást az X-szel szemben, nagyösszegű bírsággal sújtva a szolgáltatót.

A kötetben ír a közösségi platformok önszabályozásáról, annak átláthatatlanságáról és a jobboldaliak cenzúrázásáról, amin az uniós szabályozás nem segített, sőt rontott rajta.

Nem csak leírták a DSA-ban, hogy a szolgáltatóknak együtt kell működni a magatartás kódexek keretében tartalommoderáló NGO-kkal, hanem létrehozták azok összeurópai együttműködési szervezeteit is (European Fact-Checking Standards Network, EFCSN; European Digital Media Observatory - EDMO). Ezeket az EU rendszeresen jelentős pénzösszegekkel támogatja is.

Magyarországról ebben a Brüsszelből szervezett tevékenységben részt vesz a Political Capital, az Idea Intézet, a Mérték Médiaelemző, a Magyar Jeti–444–Lakmusz konglomerátum és újabban a Magyar Hang is.

Hogy, hogy nem, eme szervezetek mindannyian egyben a Soros-hálózat tagjai, anyagi juttatásainak kedvezményezettjei is. Külön „érdekesség” hogy a magyarjetis csapat egyszerre tartalomszolgáltató (444) és „tényellenőr” (Lakmusz ) is. Itt vajon nem merül fel valamiféle összeférhetetlenség? Ők most saját magukat, vagy éppen a piaci versenytársaikat „tényellenőrzik”? A Mérték Médiaelemző vezetője, Polyák Gábor részt vett az egykori amerikai nagykövet David Pressmann pénzosztó csapatában is. Itt akkor mire gondolhatunk? Csak azok a médiumok részesülhettek az amerikai „adományokból”, amelyek átmentek a Mérték „tényellenőrzésén”?