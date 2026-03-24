Panyi Szabolcs: újságíró vagy ügynök?

Az állítások alapvetően abszurdak. Egyrészt a Fidesznek miért is lenne szüksége arra, és miért vállalná a kockázatot, hogy oroszok által gyártott mémekkel és narratívákkal kampányoljon? Aztán Szijjártó miért egyeztetne Lavrovval más külügyminiszterek füle hallatára?
A Tisza a szintén szolgálati forrásokból a kormányhoz eljutott müncheni paktum után most másodszor bukik le azzal, hogy külföldi, a magyaroknak jó politikák megszüntetésében, feladásában érdekelt szereplők segítségét veszi igénybe a választási kampányban.
Ráadásul a valamilyen szolgálathoz ezek szerint minden valószínűség szerint bekötött Panyi Szabolcs előre leköteleződik Orbán Anitának, hogy ha a tiszás politikus esetleg külügyminiszter lesz, akkor segít neki abban, kikkel dolgozzon együtt – ez nemzetbiztonsági kockázat eleve.
Csak emlékeztetőül: miközben az oroszok minden jel szerint tényleg keményen beavatkoztak Moldovában, az USA kongresszusa igazságügyi bizottságának 2026 februári jelentéséből az derül ki, hogy az orosz beavatkozással összekent román elnökválasztási kampányban valójában egy román párt (valószínűleg a PNL) találta ki az orosz beavatkozásos sztorit (hogy az oroszok egy rakat TikTok-fiókot kreáltak volna a szélsőjobbos, magyargyűlölő Călin Georgescu számára, akit emiatt később az alkotmánybíróság kizárt a választásból).
Emellett a 2016-os amerikai elnökválasztással kapcsolatban olyan dokumentumok láttak napvilágot, amelyek azt sejtetik, hogy az orosz beavatkozásos sztorit Obamáék találták ki Trump ellen, és
valójában a választás előtti nemzetbiztonsági jelentések nem tartották jelentősnek az oroszok próbálkozásait (amik persze azért voltak).
Orosz beavatkozások és dezinformáció-terjesztés nyilvánvalóan létezik, de valószínűleg a volt Szovjetunió területén a legerősebb, és onnan távolodva egyre kisebb és egyre kevésbé hatékony. Viszont a léte kiváló lehetőség arra, hogy a globális baloldal összeoroszozza vele a jobboldalt, teljesen mondvacsinált, közvetett érvekkel, melyek nehezen bizonyítható, így nehezen cáfolható állításokra alapozódnak.
Panyi Szabolcsra visszatérve: elég nagy arc kell ahhoz, hogy kifogásolja, hogy lehallgatják, miközben külföldi titkosszolgálatokkal dolgozott össze. És elég nagy arc kell ahhoz, hogy független-objektívnak állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Ráadásul feltehetően nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. És miután lelepleződött, még jobban tolja, amit eddig tolt, megint áldozati pózba vágva magát. Szánalmas.
És várjuk a cikkeket Panyi Szabolcs és a külföldi titkosszolgálatok esetleges kapcsolatáról!