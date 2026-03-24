ügynökvád titkosszolgálat Panyi Szabolcs Ukrajna Orbán Anita

Panyi Szabolcs: újságíró vagy ügynök?

2026. március 24. 05:41

Elég nagy arc kell ahhoz, hogy Panyi Szabolcs független-objektívnek állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Sötét titkok, ahogy ő mondaná...

Szilvay Gergely
„Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak” – írta Panyi Szabolcs közösségi oldalán, ezzel beismerve, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amit lapunk hozott nyilvánosságra. Természetesen még neki áll fejlebb, mi szerinte kontextusból kiragadva közöltük a felvételt, bár szerintem ez a felvétel minden kontextusban ugyanazt jelenti:

egy újságíróról kiderül, hogy összedolgozik egy külföldi titkosszolgálattal, és segíti a Tisza Pártot.

Mindkettő szíve joga amúgy (bár az első csak egy határig), ám az első etikailag biztos kérdéses, a második meg politikai ízlés kérdése. Persze nemcsak az a baja, hogy úgymond kiragadtuk a felvételt a kontextusból, hanem, ugye, hogy úgymond lehallgatták. 

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Panyi Szabolcs
Panyi Szabolcs munkahelye, a VSquare finanszírozói (képernyőkép)

A levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy:

  • A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.
  • Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
  • Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával.
  • Panyi Szabolcsnak tiszás győzelem esetén hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.

Mondjuk az újságíró körök elég régóta sejtették, hogy Szabi azóta, mióta 2017-ben és 2018-ban az Arizona State Universityn tanult, valahová úgymond „be van kötve”, mert hogy valakinek állandóan titkosszolgálati információk potyogjanak az égből, az elég gyanús. Persze egy oknyomozó újságírónak érkeznek ilyen-olyan információk a címére. Néha akár titkosszolgálati is. De állandóan…

Panyi Szabolcs: amerikai bekötés

Mint írtuk, Panyi egyébként részt vett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowshipen. Az ösztöndíj a nevét arról az Edward R. Murrow-ról kapta, akinek az 1960-as évek elején a feladata a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése volt.

A képzést a CIA kiképzőtáborának is nevezik, elvégezte amúgy Vörös Szabolcs és Gulyás Márton is.

Továbbá Panyi egyik munkahelye, a VSquare („oknyomozni Közép-Európát”) portál a honlapján feltünteti a National Endowment for Democracyt (NED), a Donald Trumpék által kipucolt USAID-et és a German Marshall Fund of United Statest (GMF) mint finanszírozót. (Hogy a NED és a GMF miként pénzelt ellenzéki projekteket itthon, arról itt írtunk.) Ezek a szervezetek ugyanannak az átláthatatlan globális liberális NGO- és alapítványi világnak a részei, amelynek a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is. (Hogy a USAID miként támogatott magyar liberális projekteket, arról itt írtunk, arról pedig, hogy mik az amerikai támogatáspolitika gyökerei, itt.)

A VSquare tagja az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) szervezetnek is, amiről  2024-ben derítette ki egy nemzetközi újságírócsapat, hogy eltitkolta, hogy dollármilliókat kap az amerikai kormányzati szervektől és más szervezetektől (USAID, NED, külügy, Soros), és konkrétan a költségvetése 52 százalékét így fedezte. Drew Sullivan, az OCCRP elnöke azt is megjegyezte egy riportban, hogy szervezete 5-6 országban felelős kormányváltásért, az OCCPR-ről szóló leleplező riport egyik német szerzőjét meg leoroszügynöközte. Magyarán 

a VSquare finanszírozói maguk is a külföldi beavatkozás eszközei.

Panyi épp a minap anyázta a „propagandistákat”, és írt arról, hogy egy valódi, független újságírónak nincs mitől tartania április 12-e után, ez csak a fideszes „propagandistáknak” egzisztenciális kérdés. Ennek fényében az, hogy arról beszél, segíthet Orbán Anitának majd a külügyben megállapítani, kit kell kirúgnia és kit tarthat meg, eléggé, hogy is mondjam, visszatetsző. Egyébként meg 

szólhatna a baloldali kollégáinak, hogy ne aggódjanak a választások miatt, mert valójában láthatóan eléggé izgulnak miatta...

Az is visszatetsző, hogy miközben külföldi titkosszolgálattokkal működik együtt a Tisza győzelmének érdekében, és kiadja Szijjártó Péter telefonszámát egy másik ország titkosszolgálatának, felháborodik azon, hogy esetleg őt lehallgatják. Hallatlan!

A VSquare amúgy durván tele van orosz beavatkozási kísérletekről szóló cikkekkel, persze mutatóban van más is, de látszik, hogy a lap ilyenek gyártására állt rá.

A Fidesz összeoroszozása a válasz Magyar Péter ukrán bekötöttségére

Várható volt, hogy a Fideszt megpróbálják  összeoroszozni azon túl, hogy a Moszkvával fenntartott praktikus kapcsolatokat Putyin-csicskulásnak mutatják be már évek óta. Magyar Péterék igen erős ukrán bekötöttségére és érintettségére is lehet, hogy kellett egy válasz, és ez az ukránpárti Tiszával szembeállított Moszkva-párti Fidesz lenne. Magyar Péterék ukrán céggel fejlesztettek alkalmazást, ukrán buszos céggel buszoztattak tüntetőket, és általában megszavazták az ukránpárti döntéseket az Európai Parlamentben.

Panyi Szabolcs össze akarta oroszozni a Fideszt, mondván, magasrangú GRU-sok érkeztek segíteni a Fidesz-kampányt, de ez nem igazán jött össze, még az ellenzékiek sem igazán hitték el a sztorit. Aztán jött az a nem túl hihető másik sztori a Washington Posttól arról, hogy Szijjártó Péter az uniós külügyminiszteri ülések szüneteiben rendszeresen jelentett Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek (ami meglehetősen valószínűtlen, mivel meglehetősen szakmaiatlan is lenne, lásd lejjebb). Aztán jött egy harmadik, kissé bizarr kísérlet, az oroszok által megrendezett (megrendezendő?) önmerényletről, amit úgyszintén a Washington Post tálalt.

Erről viszont a Brussels Signal írja azt, hogy egy nekik nyilatkozó lengyel magas rangú lengyel tisztviselő szerint Donald Tusk kormányzó lengyel liberális pártja, illetve a lengyel szolgálatok állnak mögötte

A Brussels Signal cikkén túl más jelek is utalnak arra, hogy valójában a lengyelek, Donald Tuskék állnak Orbánék összeoroszozása mögött. Az eredeti hírt a Washington Postra Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter feleségének, a magyargyűlölővé vált Anne Applebaumnak a volt kollégája, Catherine Belton írta meg, majd Sikorski és Tusk is azonnal ráugrottak.

Tusk a jelek szerint egyébként is régóta használ szolgálati információkat a magyar politikába való beavatkozásra, például kiszivárogtatta a békecsúcs moszkvai ágát 2024-ben idő előtt.

A tiszás holdudvar tehát az Kijev versus Moszkva választási narratívát építi, ehhez kellett a Fidesz jó kis összeoroszozása azzal a módszerrel, ami 2016 óta bevett a nyugati világban a baloldal részéről a jobboldal ellen: rákenni, hogy orosz beavatkozást vesz igénybe, és orosz dezinformációs kampányok segítik. 

Lehet, hogy a müncheni paktum ellenszéruma lett volna az orosz beavatkozás-narratíva, de annyira gyenge volt a ténybeli alapja (állítólag a Kreml mémeket rendelt a magyar kampányba), hogy röhejbe fulladt. Most ezért indult egy új kísérlet, egy szintén nagyon gyönge ténybeli alappal bíró kampány.

Emlékezetes: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Orbán Anitával közösen utazott a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ami hagyományosan a nyugati politikai és katonai elit találkozóhelye, ahol most az ukrajnai háború támogatása az egyik központi téma. Magyar Péter éppen aznap vett részt az eseményen, amikor Zelenszkij is ott volt. A Tisza-vezér így akár kétoldalú egyeztetéseket is folytathatott az ukrán elnökkel, aki nagy reményeket fűz a magyar kormányváltáshoz. 

Az állítások alapvetően abszurdak. Egyrészt a Fidesznek miért is lenne szüksége arra, és miért vállalná a kockázatot, hogy oroszok által gyártott mémekkel és narratívákkal kampányoljon? Aztán Szijjártó miért egyeztetne Lavrovval más külügyminiszterek füle hallatára? 

A Tisza a szintén szolgálati forrásokból a kormányhoz eljutott müncheni paktum után most másodszor bukik le azzal, hogy külföldi, a magyaroknak jó politikák megszüntetésében, feladásában érdekelt szereplők segítségét veszi igénybe a választási kampányban. 

Ráadásul a valamilyen szolgálathoz ezek szerint minden valószínűség szerint bekötött Panyi Szabolcs előre leköteleződik Orbán Anitának, hogy ha a tiszás politikus esetleg külügyminiszter lesz, akkor segít neki abban, kikkel dolgozzon együtt – ez nemzetbiztonsági kockázat eleve.

Csak emlékeztetőül: miközben az oroszok minden jel szerint tényleg keményen beavatkoztak Moldovában, az USA kongresszusa igazságügyi bizottságának 2026 februári jelentéséből az derül ki, hogy az orosz beavatkozással összekent román elnökválasztási kampányban valójában egy román párt (valószínűleg a PNL) találta ki az orosz beavatkozásos sztorit (hogy az oroszok egy rakat TikTok-fiókot kreáltak volna a szélsőjobbos, magyargyűlölő Călin Georgescu számára, akit emiatt később az alkotmánybíróság kizárt a választásból). 

Emellett a 2016-os amerikai elnökválasztással kapcsolatban olyan dokumentumok láttak napvilágot, amelyek azt sejtetik, hogy az orosz beavatkozásos sztorit Obamáék találták ki Trump ellen, és

valójában a választás előtti nemzetbiztonsági jelentések nem tartották jelentősnek az oroszok próbálkozásait (amik persze azért voltak).

Orosz beavatkozások és dezinformáció-terjesztés nyilvánvalóan létezik, de valószínűleg a volt Szovjetunió területén a legerősebb, és onnan távolodva egyre kisebb és egyre kevésbé hatékony. Viszont a léte kiváló lehetőség arra, hogy a globális baloldal összeoroszozza vele a jobboldalt, teljesen mondvacsinált, közvetett érvekkel, melyek nehezen bizonyítható, így nehezen cáfolható állításokra alapozódnak. 

Panyi Szabolcsra visszatérve: elég nagy arc kell ahhoz, hogy kifogásolja, hogy lehallgatják, miközben külföldi titkosszolgálatokkal dolgozott össze. És elég nagy arc kell ahhoz, hogy független-objektívnak állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Ráadásul feltehetően nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. És miután lelepleződött, még jobban tolja, amit eddig tolt, megint áldozati pózba vágva magát. Szánalmas.

És várjuk a cikkeket Panyi Szabolcs és a külföldi titkosszolgálatok esetleges kapcsolatáról!

***

Fotó: Facebook, Panyi Szabolcs oldala

Összesen 267 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
vandras-2
2026. március 24. 10:23
Ha London City-nek már csak ilyen ügynökökre telik akkor óriási nagy bajban lehetnek.
westend
2026. március 24. 10:23
nuevoreynuevaley - backsplash 2026. március 24. 09:52 "mehet a veres picsaba" - de a veresjani már rég elment a csába tótom. Le vagy maradva.
Hangillat
2026. március 24. 10:21
Towel drier, 3 pegs, oak; Asus laptop; Peg+Asus=Pegasus
Hangillat
2026. március 24. 10:15
"újságíró vagy ügynök?" Újnök, a Szolgálatoknak, vélhetően ónök.
