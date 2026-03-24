Panyi Szabolcs: újságíró vagy ügynök?

Mint írtuk, Panyi egyébként részt vett az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowshipen. Az ösztöndíj a nevét arról az Edward R. Murrow-ról kapta, akinek az 1960-as évek elején a feladata a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése volt.

A képzést a CIA kiképzőtáborának is nevezik, elvégezte amúgy Vörös Szabolcs és Gulyás Márton is.

Továbbá Panyi egyik munkahelye, a VSquare („oknyomozni Közép-Európát”) portál a honlapján feltünteti a National Endowment for Democracyt (NED), a Donald Trumpék által kipucolt USAID-et és a German Marshall Fund of United Statest (GMF) mint finanszírozót. (Hogy a NED és a GMF miként pénzelt ellenzéki projekteket itthon, arról itt írtunk.) Ezek a szervezetek ugyanannak az átláthatatlan globális liberális NGO- és alapítványi világnak a részei, amelynek a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány is. (Hogy a USAID miként támogatott magyar liberális projekteket, arról itt írtunk, arról pedig, hogy mik az amerikai támogatáspolitika gyökerei, itt.)

A VSquare tagja az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) szervezetnek is, amiről 2024-ben derítette ki egy nemzetközi újságírócsapat, hogy eltitkolta, hogy dollármilliókat kap az amerikai kormányzati szervektől és más szervezetektől (USAID, NED, külügy, Soros), és konkrétan a költségvetése 52 százalékét így fedezte. Drew Sullivan, az OCCRP elnöke azt is megjegyezte egy riportban, hogy szervezete 5-6 országban felelős kormányváltásért, az OCCPR-ről szóló leleplező riport egyik német szerzőjét meg leoroszügynöközte. Magyarán