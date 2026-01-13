Ft
rezsicsökkentés magyar péter európai parlament európai néppárt ukrajna

Ukrán EU-tagság, migrációs paktum, rezsicsökkentés megszüntetése – a Tisza Párt ezeket szavazta meg Brüsszelben

2026. január 13. 14:49

Magyar Péter ugyan rekorder a be nem járásban, a párttársai azért szépen leszavaztak.

2026. január 13. 14:49
null

A Magyar Nemzet hosszú és részletes összefoglalót csinált a Tisza Párt EP-képviselőinek, köztük Magyar Péternek uniós szerepléséről, mint megállapították, a párt képviselői rendre a hazai érdek ellen szavaztak, de az is előfordult, hogy távol maradtak a voksolástól, amivel lényegében a brüsszeliekre bízták az ügyek eldöntését. Az egyik ilyen eset 2024 októberében volt, mikor is a Tisza politikusai arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Tavaly márciusban történt, hogy előterjesztőként jelent meg Magyar Péter neve az Európai Parlament eddigi egyik legsúlyosabb háború- és ukránpárti indítványán. Magyar végül levetette a nevét, a Tisza politikusai pedig nem szavaztak.

Alig telt egy hónap, amikor is a Tisza kiállt háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett. Tavaly nyáron szavaztak a képviselők arról a határozatról, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást, Magyar Péter emberei ezt gond nélkül megszavazták. 

2025 decemberében a kiálltak amellett, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket.

Ezen felül a Tisza politikusai megszavazták az indítványt, amely eltörölné hazánkban a rezsicsökkentést, valamint tavaly májusban egyetértettek azzal, hogy eltöröljék az ingyenes vízhasználatot. 

Mint ismert, Gerzsenyi Gabriella tiszás EP-képviselő hosszan beszélt arról, hogy a jelenlegi formájában szerinte nem támogatható a rezsicsökkentés. „Hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer”, és szerintük „az segítené a lakosság érdekét és helyzetét”, ha megtakarításra ösztönöznék az embereket. 

Gerzsenyi szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgyis olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.

A lap megjegyzi, hogy 

a tiszások 2025 júliusában és októberében két szavazáson is kiálltak Ursula von der Leyen mellett az ellene kezdeményezett bizalmatlansági indítványokon.

Azokban a témákban, amelyek kényesek lehetnek számukra, rendre tartózkodnak és nem nyilvánítanak véleményt, így a felelősséget a többi képviselőre tolták át. 

„Több esetben voksaikkal is bizonyították, hogy az Európai Néppárt és a brüsszeli elit érdekei fontosabbak számukra a magyar emberek képviseleténél. Ezeket az eseteket mutatjuk most be” – írja a Magyar Nemzet.

Emlékezetes, a 2026-os költségvetésről szóló határozat keretében a néppárti-liberális nagykoalíció még nagyobb összegekkel akarja támogatni Ukrajnát, azon belül is növelné a katonai kiadásokat. A javaslatból kiszűrődött, hogy az indítványozók elő akarják mozdítani Ukrajna EU-tagságát, akár már 2030 előtt. A Tisza Párt képviselői Magyar Péter kivételével, aki nem volt jelen, mind megszavazták az indítványt.

Tavaly júliusban és októberben két szavazás is volt Ursula von der Leyen bizottsági elnök ellen, Magyar Péterék a bizalmatlansági indítványokon mindig támogatták az Európai Bizottság elnökét. Júliusban Tarr Zoltán és Dávid Dóra – a néppárti utasításnak megfelelően – leszavazták az indítványt, míg a többiek nem nyomtak gombot. Októberben Dávid Dóra, Gerzsenyi Gabriella, Kulja András és Lakos Eszter mind a Patrióta, mind a baloldal kezdeményezte bizalmatlansági indítványok szavazásán Ursula von der Leyent és politikáját támogatta.

Nyitókép: Facebook

 

