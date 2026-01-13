Ukrán EU-tagság, migrációs paktum, rezsicsökkentés megszüntetése – a Tisza Párt ezeket szavazta meg Brüsszelben

A Magyar Nemzet hosszú és részletes összefoglalót csinált a Tisza Párt EP-képviselőinek, köztük Magyar Péternek uniós szerepléséről, mint megállapították, a párt képviselői rendre a hazai érdek ellen szavaztak, de az is előfordult, hogy távol maradtak a voksolástól, amivel lényegében a brüsszeliekre bízták az ügyek eldöntését. Az egyik ilyen eset 2024 októberében volt, mikor is a Tisza politikusai arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum. Tavaly márciusban történt, hogy előterjesztőként jelent meg Magyar Péter neve az Európai Parlament eddigi egyik legsúlyosabb háború- és ukránpárti indítványán. Magyar végül levetette a nevét, a Tisza politikusai pedig nem szavaztak.

Alig telt egy hónap, amikor is a Tisza kiállt háborús politika, az ukrán EU-tagság, a migrációs paktum, illetve a liberális aktivistacsoportok megnövelt finanszírozása mellett. Tavaly nyáron szavaztak a képviselők arról a határozatról, ami azt követeli, hogy Magyarország állítsa le az Oroszországból érkező energiaszállítást, Magyar Péter emberei ezt gond nélkül megszavazták.