03. 17.
kedd
háború kaja kallas Oroszország Orbán Viktor ukrajna

Kaja Kallas beismerte, hogy Orbánnak igaza van: továbbra is Ukrajna a legfontosabb az uniós vezetőknek

2026. március 17. 06:48

Nem maradtak kérdőjelek.

2026. március 17. 06:48
null

Ukrajna továbbra is Európa legfontosabb biztonsági prioritása,

 a figyelem nem lankadhat

a háború iránt – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben. Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatóján Kallas elmondta: a miniszterek egyetértettek abban, hogy az ukrajnai háború továbbra is az európai biztonság központi kérdése. Mint mondta, Moszkva profitálhat a magasabb energiaárakból, valamint abból, hogy a légvédelmi rendszerek egy része Ukrajnából a Közel-Keletre kerül át.

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Mint mondta, az Egyesült Államok döntése ellenére, amely enyhítette az orosz olajra vonatkozó szankciókat, az EU fenntartja a korlátozó intézkedéseket és folytatja az orosz fosszilis energiahordozóktól való függetlenedést. Kallas szerint a háború lezárásához az szükséges, hogy Oroszország kevesebb bevételhez jusson. Ennek érdekében 

az EU fokozni kívánja a nyomást az úgynevezett „árnyékflottára”, amelyen keresztül Moszkva megkerüli az olajszankciókat. 

A tagállamok több mint 2600 személlyel szemben hosszabbították meg ezeket az intézkedéseket.

A Közel-Keletről szólva Kallas elmondta: a két hete tartó háború gyengítette Irán katonai képességeit, ugyanakkor súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel jár világszerte. Az EU célja a feszültség csökkentése és a hajózás szabadságának biztosítása, különösen a Hormuzi-szorosban – tette hozzá.

Hozzátette:

 tagállamok erősítenék az Európai Unió tengeri jelenlétét a Közel-Keleten, 

ugyanakkor nem támogatják az uniós haditengerészeti misszió mandátumának kiterjesztését.

Kallas közölte: az EU jelenleg az ASPIDES nevű haditengerészeti műveletet működteti a Vörös-tengeren a hajózás szabadságának védelmében. A tagállamok szerint a műveletet erősíteni kell, mert jelenleg kevés haditengerészeti eszközzel rendelkezik, ugyanakkor nincs politikai támogatás arra, hogy a mandátumát kiterjesszék a Hormuzi-szorosra is.

Ez nem Európa háborúja” 

– hangsúlyozta a főképviselő, hozzátéve, hogy a tagállamok nem kívánnak közvetlenül belépni a konfliktusba, ugyanakkor komoly aggodalommal figyelik annak következményeit.

Kallas arról is beszélt: az új konfliktus részben eltereli a figyelmet a gázai övezetben és a Ciszjordániában zajló eseményekről. Mint mondta, az uniós miniszterek aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a humanitárius segélyek bejutása ismét akadályokba ütközik, miközben a gázai béketerv második szakasza teljesen elakadt.

A főképviselő szerint 

a ciszjordániai illegális telepesek erőszakos tevékenysége „komoly probléma”, 

és ismét napirendre került az ellenük irányuló szankciók kérdése. Mint mondta, 26 tagállam támogatja a javaslatot, de egy ország blokkolja azt.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Tarpibp
2026. március 17. 07:33
Komolyan vicc, hogy az EU azt gondolja, hogy sarokba tud szorítani olyan orszagot, amely önellátó? Irán mely sokkal kisebb potenciállal rendelkezik, mint Oroszország, mégisnkomoly potenciált halmozott fel, akkor képzeljük el mire képwsek az oroszok? Az EU viseljedése még azt az oroszt is Putyin mellé állította, aki pedig utálja, mivel az EU minden oroszt megbéllyegzett.
piramis-2
2026. március 17. 07:32
Azt szokták mondani, a több női politikus az jót tesz a politikának. Urusla von der Pfizer, Kaja Kallas, 360 fokos fordulat Annalena Baerbock, Valérie Hayer, Donáth Anna, Cseh Katalin, Szabó Tímea, Szél kormány Bernadett... Und so weiter... Und so weiter... Und so weiter... Tényleg! A lista végtelen!!! Mintha ezek a példák inkább a mély szellemi sötétségnek, és a végtelen ostobaságnak tennének jót... sem mint a politikának. Példa: "Moszkva profitálhat a magasabb energiaárakból, valamint abból, hogy a légvédelmi rendszerek egy része Ukrajnából a Közel-Keletre kerül át." Megnézném azokat a légvédelmi rendszereket, amik ki kerülnek Ukrajna területéről a Közel-Keletre! (Nem lehetetlen! Az Zselé vezette ukrán maffia eladja, ha eleget kínálsz.)
oberennsinnen49
•••
2026. március 17. 07:14 Szerkesztve
Minden tényszerű jel arra mutat: az EU-t hiszterika nőszemélyek vezetik, akik ki lettek szemelve erre a szerepkörre. Máskülönben megmagyarázhatatlan: miért teszik folyamatosan azt, ami Európának a lehető legnagyobb hátrányt jelenti. Orbán, amikor elmegy a legközelebbi EU-csúcsra, döntően állítsa középpontba: Nevezzük meg, mik KIK - motiválják az EU vezetőinek ténykedését? MInden adatot hozzanak nyilvánosságra az utóbbi 5 évről: az EU-vezetők kapcsolatairól KI, MIKOR, MILYEN TÁRGYBAN történt, elektronikus vagy élő formában?! HI-ÁNY-TA-LA-NUL. Ez az első lépés, ha ezt tudjuk, KI KELL DERÍTENI, miért volt fontos ezekkel a személyekkel találkozni, konzultálni, és valójában ezek a kapcsolatok MELY ORSZÁGOK, MILYEN ERŐK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJÁK. Mert Európáét: BIZTOSAN NEM, EURÓPÁT ROMBOLJÁK, PUSZTÍTJÁK, Leyentől, Kallason keresztül Metsoláig - már önmagában a női névsor tragikus kérdéseket vet fel. Amit csinálnak: Örök háborút Európára, Ukrajna hasznos idiótájaként. Kik nyernek ezzel?
benito
2026. március 17. 07:10
tapir32 2026. március 17. 07:09 Megjött a határontúli narancsGoebbels.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!