A „függetlenség” ára: itt van feketén-fehéren, ki mennyi pénzt kapott Magyarországon az amerikai kormánytól

Itt vannak a legérdekesebb liberális támogatások!

A Freedom House 1,925 millió dollárt kapott, hogy 2019-2028 között ügyködjön hazánkban a „Nations in Transit” program keretében, ami lényegében Végh Zsuzsanna jelentéseinek támogatását is jelenti. A Freedom House honlapján Végh neve alatt leírják, hogy az Orbán-kormány „illiberális”, illetve „autoritárius pályán” halad. Végh írta a Nation in Transit hazánkra vonatkozó éves jelentéseit.

Végh Zsuzsanna egyébként a German Marshall Fund of the United States vezetője is, ami egy 1972 óta létező, kétpárti, de balra húzó washingtoni szervezet. A kormányzati finanszírozás mellett olyan baloldali szervezetek támogatják, mint a Democracy Fund, a Charles Stewart Mott Foundation vagy épp a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány. Végh életrajza szerint a CEU-n és az ELTÉ-n tanult nemzetközi kapcsolatokat, a közép-európai régióra és a „populista jobboldal” közép-európai térnyerésére koncentrál. Kutatója volt többek közt a European Council on Foreign Relationsnek, amit úgyszintén nagyrészt a Soros-féle alapítvány finanszíroz.

A Transparency International Magyarország Alapítvány háromszor kapott támogatást Amerikából. Egyszer majd’ 19 ezer dollárt, egyszer kilencezer, egyszer pedig több mint négyezer dollárt. Az elsőt a részvételi demokrácia növelésére egyes városokban, egyet oknyomozó újságírók képzésére, egyet pedig váratlan költségekre. Mindhárom az amerikai külügytől érkezett.

A Magyar Helsinki Bizottság háromszor kapott pénzt, 16 ezer, 11700 és 4700 dollárt értékben részben a rendszerváltás 2019-es évfordulójának megünneplésére, részint hogy bátorítsák az ifjúság részvételt „egyéni szabadságjogok és demokrácia védelmében”, részint hogy „egyenlő bánásmód klinikákat” létesítsenek.