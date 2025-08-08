Olyat fogtak ki a Tiszából, ami akár európai rekord is lehet

Egy 3,8 kilogrammos sárgafülű ékszerteknőst fogtak ki a Tiszából, amely feltehetően a legnagyobb eddig talált invazív teknősfaj hazánkban – – írja az Index.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tojásrakás közben talált rá egy rekordméretű sárgafülű ékszerteknősre: hossza 35 centiméter, súlya 3,8 kilogramm, ezzel meghaladva a korábbi, 2,9 kilós magyar csúcsot.

Ez a faj eredetileg házi kedvencként terjedt el, ám sok példányt a gazdáik – terráriumuk kinövése után – szabadon engedtek tavakban és folyókban.

Az így elszaporodott vörös- és sárgafülű ékszerteknősök kiszorítják az egyetlen őshonos mocsári teknőst élőhelyéről és táplálékából. A most kifogott példány az inváziós fajok között is kiemelkedően nagy, sőt az egyesület szerint akár európai rekord is lehet.

Nyitókép: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldala