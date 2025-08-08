Ft
08. 08.
péntek
08. 08.
péntek
Tisza folyó teknősbéka

Olyat fogtak ki a Tiszából, ami akár európai rekord is lehet

2025. augusztus 08. 12:38

A kifogott példány az inváziós fajok között is kiemelkedően nagy.

2025. augusztus 08. 12:38
null

Egy 3,8 kilogrammos sárgafülű ékszerteknőst fogtak ki a Tiszából, amely feltehetően a legnagyobb eddig talált invazív teknősfaj hazánkban – – írja az Index.

A Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület tojásrakás közben talált rá egy rekordméretű sárgafülű ékszerteknősre: hossza 35 centiméter, súlya 3,8 kilogramm, ezzel meghaladva a korábbi, 2,9 kilós magyar csúcsot.

Ez a faj eredetileg házi kedvencként terjedt el, ám sok példányt a gazdáik – terráriumuk kinövése után – szabadon engedtek tavakban és folyókban. 

Az így elszaporodott vörös- és sárgafülű ékszerteknősök kiszorítják az egyetlen őshonos mocsári teknőst élőhelyéről és táplálékából. A most kifogott példány az inváziós fajok között is kiemelkedően nagy, sőt az egyesület szerint akár európai rekord is lehet.

Nyitókép: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület Facebook-oldala

5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 08. 13:29
A NAV jelenleg is vizsgálja a teknős köpénzből létesült lepárlóüzemét, ahol szotyiból állított elő dobálósört.
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 08. 13:25
Szerencsére megtalálták, még mielőtt valaki megpróbálja vele merényletszerűen megdobni a Tisza Pétert.
red-bullshit
2025. augusztus 08. 13:25
"Olyat" kifogásban mindenkit leköröz a Mandiner.
Bitrex®
2025. augusztus 08. 13:14
„Vágja le a teknős fejét és a lábait, és rakja be egy tál forró vízbe. Amikor már majdnem megfőttek, öntsön rá fehérbort, édes fűszernövényeket és egy darab szalonnát, majd vajjal pirítsa meg egy serpenyőben. Tegye egy szelet kenyérre és itassa át a szaftjában, majd fűszerezze meg. A teknőslevest tálalja spárgával és citrommal."
