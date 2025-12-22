Kiakadt Donald Trumpra a román államfő: erkölcsből oktatná ki az amerikai elnököt

Nagy dilemmát jelent Románia számára Donald Trump – írta a Politico. A lap brüsszeli kiadásának Nicușor Dan román elnök adott interjút, amelyben elmondta, hogy Donald Trump visszatérésével megváltozott a világ, mivel az amerikai elnök nem erkölcsi, hanem pragmatikus alapon szemléli a világot.

A román politikus szerint az európai politikusoknak gyakorlati stratégiákat kell kidolgozniuk Trump világának új valóságához.

Dan aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikaiak a centrista politikusok „populista” ellenfeleit támogatják, miközben a bevándorlás elutasítására hívnak fel, és szerinte probléma, ha az amerikaiak „nem demokratikus” módon befolyásolják a politikát. Ugyanakkor elismerte, hogy persze az amerikaiaknak is lehet véleményük.