Kiakadt Donald Trumpra a román államfő: erkölcsből oktatná ki az amerikai elnököt
2025. december 22. 17:17
Nicusor Dan szerint új stratégiákat kellene kidolgozniuk az európai politikusoknak.
2025. december 22. 17:17
Nagy dilemmát jelent Románia számára Donald Trump – írta a Politico. A lap brüsszeli kiadásának Nicușor Dan román elnök adott interjút, amelyben elmondta, hogy Donald Trump visszatérésével megváltozott a világ, mivel az amerikai elnök nem erkölcsi, hanem pragmatikus alapon szemléli a világot.
A román politikus szerint az európai politikusoknak gyakorlati stratégiákat kell kidolgozniuk Trump világának új valóságához.
Dan aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikaiak a centrista politikusok „populista” ellenfeleit támogatják, miközben a bevándorlás elutasítására hívnak fel, és szerinte probléma, ha az amerikaiak „nem demokratikus” módon befolyásolják a politikát. Ugyanakkor elismerte, hogy persze az amerikaiaknak is lehet véleményük.
A román elnök nem aggódik amiatt, hogy Trump nemrég 800 amerikai katona kivonását jelentette be az országból, mivel szerinte Amerika és Európa „természetes szövetségesek”. Úgy gondolta, hogy „megfelelő partnerség” lehetséges lesz „a középtávú jövőben”. De most „átmeneti időszakban vagyunk, amelyben jobban meg kell értenünk egymást”. Dan egyetértett Trump azon állításával, hogy jelenleg gyenge politikusok vannak Európában. Európa túl lassan hoz döntéseket. De arról is beszélt, hogy például a múlt heti EU-csúcson a megfelelő döntést hozták meg a közös hitelfelvételről és Ukrajna támogatásáról, amellyel még legalább két évig tudják elhúzni a háborút. „Természetesen. Támogatjuk Ukrajnát” – tette hozzá.
Szerinte ugyanakkor nem szabad olyan békét kötni, „amelyben az agresszort valamilyen módon jutalmazzák”, de azt is hozzátette, hogy természetesen Ukrajnán múlik, hogy milyen békét köt, és ezért nem szabad majd Ukrajnát kritizálni.
Az interjúban a román belpolitikáról is szó esett. Dan elismerte, hogy az elmúlt félévben nem sok mindent tettek az országban uralkodó korrupció ellen, de azt ígérte, ez hamarosan megváltozik. Valamint arról is beszélt, hogy nem magyarázták el megfelelően, miért kellett törölni az elnökválasztás első fordulóját, amelyet a populista Călin Georgescu nyert, de szerinte hamarosan ezzel is haladni fognak.
Dan szerint az Európai Unió egy demokratikus intézmény, és sajnálatát fejezte ki, hogy az emberek ezt nem érzik. És arról beszélt, hogy pártjának közelebb kell kerülnie az emberekhez.
