03. 13.
péntek
Szoboszlai Zsolt Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Több mint százezren nézték meg ezt a videót Szoboszlai édesapjáról: „Igen, beszéltem a fiammal”

2026. március 13. 16:25

A nevelőedző nem kertelt: „Pokol vár rájuk!” Szoboszlai Zsolt szerint egyáltalán nem volt jó a hangulat Liverpoolban a hétközi BL-kudarc után, de még semmi sem dőlt el.

2026. március 13. 16:25
A Szeged TV készített interjút Szoboszlai Dominik édesapjával, egyben nevelőedzőjével, Szoboszlai Zsolttal. A teljes adás hétfőn lesz látható, egy rövid részletet viszont már most megosztott a csatorna közösségi oldala, melyből kiderül, hogy a kedd esti Bajnokok Ligája-fiaskó után bizony nem volt rózsás a hangulat a Liverpool csapatának háza táján.

JAKOBS, Ismail; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Zsoltnak és a Liverpoolnak nem jött ki a lépés a Galatasaray ellen az isztambuli katlanban (Fotó: MTI/AP/Halil Hamra)

Szoboszlai Zsolt szerint maradt remény

Mint ismert, a BL-nyolcaddöntők „magyaros” rangadóján a két magyarral, Szoboszlaival és Kerkez Milossal felálló Premier League-címvédő kisebb meglepetésre egy nullás vereséget szenvedett a Sallai Rolandot foglalkoztató, a játékost ezúttal csereként alkalmazó Galatasaraytól a párharc első, isztambuli mérkőzésén. A kudarc után a magyarok teljesítményét alaposan lehúzták a liverpooli portálok, és Szoboszlai Zsolt is arról beszélt, hogy 

még másnap sem volt jó a csapat körüli hangulat, 

amikor Dominikkel beszélt. 

Az édesapa ettől függetlenül bízik abban, a Liverpool van annyira jó csapat, hogy a jövő szerdai hazai visszavágón megfordítsa a párharcot – mint mondta

az Anfielden ugyanolyan pokol várja majd a Galatát, mint amilyen Isztambulban várta a Vörösöket.

Az angol csapatok európai szenvedésével és a Premier League kontraproduktív nemzetközi hatásával ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben. 

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

* * *

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pandalala
2026. március 13. 17:38
Hajrá, Dom!!! :-)
madre79
2026. március 13. 16:53
A nézők között nem lesz török, kitiltották őket! Dominik már felnőtt az apja meddig akarja dresszírozni?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!