Több mint százezren nézték meg ezt a videót Szoboszlai édesapjáról: „Igen, beszéltem a fiammal”

Galatasaray–Liverpool: angol vereség – álom maradt az isztambuli BL-sporttörténelem, nem lépett pályára egyszerre mindhárom magyar
Sallai Roland csak csereként állt be, Kerkez Milos ekkor már nem volt pályán.
A nevelőedző nem kertelt: „Pokol vár rájuk!” Szoboszlai Zsolt szerint egyáltalán nem volt jó a hangulat Liverpoolban a hétközi BL-kudarc után, de még semmi sem dőlt el.
A Szeged TV készített interjút Szoboszlai Dominik édesapjával, egyben nevelőedzőjével, Szoboszlai Zsolttal. A teljes adás hétfőn lesz látható, egy rövid részletet viszont már most megosztott a csatorna közösségi oldala, melyből kiderül, hogy a kedd esti Bajnokok Ligája-fiaskó után bizony nem volt rózsás a hangulat a Liverpool csapatának háza táján.
Mint ismert, a BL-nyolcaddöntők „magyaros” rangadóján a két magyarral, Szoboszlaival és Kerkez Milossal felálló Premier League-címvédő kisebb meglepetésre egy nullás vereséget szenvedett a Sallai Rolandot foglalkoztató, a játékost ezúttal csereként alkalmazó Galatasaraytól a párharc első, isztambuli mérkőzésén. A kudarc után a magyarok teljesítményét alaposan lehúzták a liverpooli portálok, és Szoboszlai Zsolt is arról beszélt, hogy
még másnap sem volt jó a csapat körüli hangulat,
amikor Dominikkel beszélt.
Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is alaposan lehúzták.
Az édesapa ettől függetlenül bízik abban, a Liverpool van annyira jó csapat, hogy a jövő szerdai hazai visszavágón megfordítsa a párharcot – mint mondta,
az Anfielden ugyanolyan pokol várja majd a Galatát, mint amilyen Isztambulban várta a Vörösöket.
Az angol csapatok európai szenvedésével és a Premier League kontraproduktív nemzetközi hatásával ebben a cikkben foglalkoztunk bővebben.
Lehagyta volna az angolokat a többi európai nagyhatalom?
Igor Gavriscsak, a 24 Kanal műsorvezetője a látszatra sem adott, egyértelműen kijelentette, hogy az Orbán-kormány bukását akarja, és nyíltan beállt a Tisza Párt mögé.