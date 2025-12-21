Elsüllyesztett ügyek, elévült bűnök: tüntetések, hatalmi harcok és bizalomvesztés Romániában

A botrány nem maradt a bíróságok falai között. A dokumentumfilm szerint visszaesett a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) nagy korrupciós ügyeinek száma; volt és jelenlegi ügyészek úgy beszélnek a helyzetről, hogy „vannak ügyek, amelyekben egyszerűen nem akarják”, hogy a nyomozás haladjon. A film egy konkrét történetet is társít ehhez:

Liviu Lascu katonai ügyész esetét, akit akkor távolítottak el a DNA katonai részlegének éléről, amikor a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) gyanús beszerzéseit vizsgálta – az ügyet eltávolítása után lezárták.

A Recorder információi szerint a jelenlegi főügyész, Marius Voineag időszaka alatt több mint húsz ügyész távozott a mintegy 140 fős állományból, ami sokak szerint belső repedésekre utal.

A politikai tér azonnal ráfordult a történetre. Radu Marinescu igazságügyi miniszter első megszólalása sokaknál inkább olaj volt a tűzre: azt mondta, előbb meg kell nézni, vannak-e konkrét tények a filmben, a fegyelmi ügyek pedig nem az ő hatáskörébe tartoznak; hozzátette, csak részleteket látott, miközben a film rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el.