Elsüllyesztett ügyek, elévült bűnök: tüntetések, hatalmi harcok és bizalomvesztés Romániában

Két Románia emelte fel Călin Georgescut – és két Románia fogja elsüllyeszteni
Egy év telt el az érvénytelenített államfőválasztás óta, de a román társadalom még mindig válaszokra vár. A Georgescu-jelenség háttere máig ködös.
Egy oknyomozó film feltépte a sebeket: bírók, ügyészek, politikusok és titkosszolgálati árnyak kerültek reflektorfénybe, miközben Romániában egyre többen érzik úgy, hogy az igazságszolgáltatás nem az igazságot szolgálja.
Több mint egy hete egymást követő napokon vonulnak az utcára az emberek Románia több városában „tiszta és igazságos” igazságszolgáltatást követelve. Bukarest, Kolozsvár, Iaşi, Temesvár, Nagyszeben, Brassó, Ploieşti, Suceava, Galaţi, Nagyvárad, Konstanca és Piteşti – a tiltakozások sorozata napok alatt országossá váltak.
A hullám közvetlen kiváltó oka a Recorder oknyomozó portál bő kétórás anyaga, a Justiție capturată („Foglyul ejtett igazságszolgáltatás”), amely a sajtóban megjelent ismertetések szerint tanúvallomásokkal és konkrét ügyekkel azt állítja:
Romániában az elmúlt években korrupciós dossziékat nem egyszerűen rosszul kezeltek, hanem módszeresen „elsüllyesztettek”.
A film megjelenése után több százan gyűltek össze Bukarestben a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) székháza előtt, „Tüntetés a független igazságszolgáltatásért” címmel. A felháborodás lényege egyszerűen foglalható össze:
sokak szerint kialakult egy olyan logika, amelyben a súlyos ügyek – főleg, ha politika, üzlet vagy állami struktúrák közelébe érnek – elakadnak, kifutnak az időből, és végül a jog eszközeivel, de a jog szellemével szemben válnak semmissé.
A Recorder-film a nyilvánosságra került részletek alapján külön hangsúlyt helyez arra, hogy egyes legfelsőbb bírósági (ICCJ) és alkotmánybírósági döntések miként könnyíthették meg: korrupciós ügyekben a bűncselekmények elévüljenek.
A képlet nem egyetlen trükkből áll, hanem egy egész eszköztárból: váratlanul változó tárgyalótestületek, vitatott kinevezések, az ügyelosztás „véletlenszerűségének” megkérdőjelezése.
A film emblematikus példája Marian Vanghelie: Bukarest ötödik kerületének volt polgármesterét
kilenc rendbeli vesztegetés miatt eredetileg 11 év és 8 hónap börtönre ítélték, mégsem töltött egy napot sem rács mögött.
Ügyét éveken át halogatták, miközben a tárgyaló tanács összetételét a per során öt alkalommal is megváltoztatták. A közvélemény számára ez már nem eljárásjogi részlet, hanem a rendszer önvédelmi reflexének bizonyítéka: ha kell, „kigazítja” magát.
A tanúvallomások szerint a bukaresti ítélőtábla belső világában olyan légkör alakulhatott ki, ahol sérül az ügyek véletlenszerű kiosztásának elve, a „kíméletesebb” hozzáállás pedig bátorítást kaphat – miközben a kritikus hangok ellenőrzésekkel, fegyelmi kockázatokkal néznek szembe. A film által felrajzolt kép egy „piramisszerű” rendszer felé mutat, ahol a döntések egy szűk, kulcspozícióban lévő körnél összpontosulnak. Ebben a történetben hangsúlyos szereplő Lia Savonea is: a román igazságügyi rendszer egyik kulcsfigurája, akit nemrég a román Legfelsőbb Bíróság élére neveztek ki, és akinek pályáját a sajtóanyagok ellentmondásosnak ábrázolják.
Egy év telt el az érvénytelenített államfőválasztás óta, de a román társadalom még mindig válaszokra vár. A Georgescu-jelenség háttere máig ködös.
A botrány nem maradt a bíróságok falai között. A dokumentumfilm szerint visszaesett a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) nagy korrupciós ügyeinek száma; volt és jelenlegi ügyészek úgy beszélnek a helyzetről, hogy „vannak ügyek, amelyekben egyszerűen nem akarják”, hogy a nyomozás haladjon. A film egy konkrét történetet is társít ehhez:
Liviu Lascu katonai ügyész esetét, akit akkor távolítottak el a DNA katonai részlegének éléről, amikor a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) gyanús beszerzéseit vizsgálta – az ügyet eltávolítása után lezárták.
A Recorder információi szerint a jelenlegi főügyész, Marius Voineag időszaka alatt több mint húsz ügyész távozott a mintegy 140 fős állományból, ami sokak szerint belső repedésekre utal.
A politikai tér azonnal ráfordult a történetre. Radu Marinescu igazságügyi miniszter első megszólalása sokaknál inkább olaj volt a tűzre: azt mondta, előbb meg kell nézni, vannak-e konkrét tények a filmben, a fegyelmi ügyek pedig nem az ő hatáskörébe tartoznak; hozzátette, csak részleteket látott, miközben a film rövid idő alatt hatalmas nézettséget ért el.
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács viszont „destabilizációs kampányról” beszélt,
és első reakciójában „alaptalan állításoknak” minősítette a filmben elhangzó bírói vallomásokat.
A konfliktus a bukaresti ítélőtábla körül látványos lett. Raluca Moroșanu bíró, a dokumentumfilm szereplője egy sajtótájékoztatón azt mondta: „fegyelmi eljárásokkal terrorizálnak minket”, és „toxikus” légkörről beszélt.
Laurențiu Beșu, a film másik szereplője belügyi hírszerző tiszt volt;
Beșu erre azt mondta, ez nyilvános információ, a támadás célja a hiteltelenítés, miközben ő kitart amellett: állításai ellenőrizhetők.
Közben az utcán a követelések keményednek: a tüntetők személyi felelősséget is emlegetnek, de jogszabályi változásokat is akarnak, hogy megszűnjenek az elévülésig elhúzható perek „kiskapui”. A közösségi médiában Nicușor Dan államelnök is nyomás alá került; később közölte, elejétől a végéig megnézte a filmet, és bár tényeket és bizonyításra szoruló véleményeket is lát benne, a megoldást a rendszeren belül kell keresni. Bejelentette azt is, hogy december 22-én, hétfőn 10 órára megbeszélésre hív minden bírót és ügyészt, aki beszámolna a problémákról: „ha 200 bíró és ügyész integritási gondokról beszél, nagyon komoly a helyzet.”
Megszólalt a botrány kapcsán Laura Codruța Kövesi is, az Európai Ügyészség vezetője, a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) korábbi főügyésze. Kövesi „aggodalmának” adott hangot a Recorder-filmben bemutatott jelenségek miatt, és emlékeztetett: az Emberi Jogok Európai Bírósága egyértelműen kimondta, hogy a bírákat és ügyészeket megilleti a véleménynyilvánítás szabadsága, ha súlyos intézményi működési zavarokra hívják fel a figyelmet.
Kövesi ugyanakkor Romániában továbbra is megosztó figura:
sokan a korrupció elleni harc szimbólumát látják benne, míg mások emlékeztetnek arra, hogy főügyészi időszakát titkosszolgálati és politikai befolyás vádjai, illetve máig tisztázatlan visszaélések árnyékolják be – ami tovább erősíti azt az érzést, hogy a mostani igazságszolgáltatási válság nem új keletű, hanem hosszú évek felhalmozódott konfliktusainak következménye.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a botrányt nem egyszerűen „tisztulási folyamatként”,
hanem az igazságszolgáltatáson belüli erőviszonyok nyílt összecsapásaként írta le:
szerinte óriási feszültség van a különböző érdekcsoportok között, és két tábor vív hatalmi harcot. Felidézte azt az időszakot is, amikor – a híres „titkos protokollumok” idején – a román hírszerzés és az igazságszolgáltatás bizonyos szereplői között megállapodások születtek, ami akkor „nagyon kilengette az ingát” az egyik irányba. Kelemen szerint most az inga a másik irányba lendült ki, a mostani hullám pedig ennek a belső hatalmi küzdelemnek a látványos felszínre törése.
Száz nap után kifulladt a Bolojan-kormány lendülete: a megszorítások és a koalíciós viták leginkább az erdélyi magyar közösségeket sújtják, ahol a fejlesztések leálltak és a források apadnak.
Pászkán Zsolt politikai elemző a Maszolnak ennél is sötétebb keretbe helyezte a történetet: szerinte nem a „jók” és „rosszak” csatája zajlik, hanem
a korrupt rendszer két, egymással rivalizáló része csap össze, amelyek legfeljebb céljaikban és érdekeikben különböznek.
Úgy fogalmazott, a Recorder anyaga inkább „doku-reality” vagy „doku-dráma”, vagyis valós elemeket is tartalmaz, de egyoldalúan, a nézőben előre kijelölt következtetést kialakítva tálal – ezért a film fegyverként használható a román igazságszolgáltatáson és társadalmon belüli harcokban. Pászkán azt is kifogásolta, hogy a film alig utal a korábbi,
Kövesi-korszakhoz kötött – szerinte sokkal durvább és máig kivizsgálatlan – visszaélésekre, így a jelenlegi válságot nem „feltárásként”, hanem egy belső pozícióharc kommunikációs eszközeként értelmezi.
A történet végén mégsem az a legfontosabb kérdés, hogy ki nyer a taláros falak mögött, hanem az, hogy vissza lehet-e építeni a bizalmat. Ilie Bolojan miniszterelnök szerint
az emberek egyszerűen nem bíznak az igazságszolgáltatásban:
a méltánytalanságérzetet az ellentmondásos döntések és az elévülések csak erősítik. A Recorder-film utóélete ezért több egy médiabotrányánál: egy olyan rendszerpróba, ahol a társadalom most azt figyeli, lesz-e végre következmény – vagy minden visszazökken a régi körforgásba.
A titkosszolgálattal összefogva talicskázta ki a román elit a pénzt egy fertőtlenítőszer-gyáron keresztül – aztán tíz éve leégett a Colectiv klub, és sorra haltak meg a kórházban az égési sérültek az elégtelen fertőtlenítés miatt.
