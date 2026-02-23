Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: volt embere szembesítette az elnököt, hamarosan kénytelen lesz békét kötni Putyinnal
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.
Egy csettintésre tűnnek el a milliók.
Újabb korrupciós ügy rázta meg a világot. Az Ukrainian National News számolt be arról, hogy egy ukrán őrnagyot azzal vádolnak, hogy 10,3 millió hrivnyát (75 millió forintot) sikkasztott el a katonák élelmezéséből, amelynek negyedét luxuscikkekre költötte, a többiből pedig földbérleti jogokat vett Balin.
Felmerül a kérdés, ha egy egyszerű őrnagy ennyit nyerészkedett a háborún saját szakállára,
akkor mennyi tűnhetett el a nyugati támogatásokból a legmagasabb kormányzati szinteken?
Ezt is ajánljuk a témában
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Leonardo MUNOZ / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyenesen azt állítják, hogy Orbán Viktor választási csalással lett miniszterelnök.
Iszonyú támadás vette kezdetét.
Nincsenek véletlenek: Ukrajna feltett szándéka a törvényes magyar kormány ellehetetlenítése és hazánk energiabiztonságának a kikezdése politikai okokból.