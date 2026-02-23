Kiborult a bili Ukrajnában: egy őrnagy botrányán keresztül mutatták be, hogyan tűnnek el az uniós pénzek

Újabb korrupciós ügy rázta meg a világot. Az Ukrainian National News számolt be arról, hogy egy ukrán őrnagyot azzal vádolnak, hogy 10,3 millió hrivnyát (75 millió forintot) sikkasztott el a katonák élelmezéséből, amelynek negyedét luxuscikkekre költötte, a többiből pedig földbérleti jogokat vett Balin.

Felmerül a kérdés, ha egy egyszerű őrnagy ennyit nyerészkedett a háborún saját szakállára,