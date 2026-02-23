Ft
02. 23.
hétfő
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború korrupció Háború Ukrajnában őrnagy Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország korrupciós ügy

Kiborult a bili Ukrajnában: egy őrnagy botrányán keresztül mutatták be, hogyan tűnnek el az uniós pénzek

2026. február 23. 09:59

Egy csettintésre tűnnek el a milliók.

2026. február 23. 09:59

Újabb korrupciós ügy rázta meg a világot. Az Ukrainian National News számolt be arról, hogy egy ukrán őrnagyot azzal vádolnak, hogy 10,3 millió hrivnyát (75 millió forintot) sikkasztott el a katonák élelmezéséből, amelynek negyedét luxuscikkekre költötte, a többiből pedig földbérleti jogokat vett Balin.

Felmerül a kérdés, ha egy egyszerű őrnagy ennyit nyerészkedett a háborún saját szakállára,

akkor mennyi tűnhetett el a nyugati támogatásokból a legmagasabb kormányzati szinteken?

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Leonardo MUNOZ / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

lacika-985
2026. február 23. 10:28
Ukrajnába csak fincsalék jut el abból amit papíron bemutatnak. Nagy része sehova sem megy csak a globalista paraziták magán zsebébe.
westend
2026. február 23. 10:11
én úgy gondolom a hohol politikai vezetés legalább a felét lopja el azonnal az odaérkező euróknak - a kérdés inkább az, hogy mekkora részt kell visszaönteniük a brüxeli 'hajlandók' fedőnevű maffiának. Mert a hal két 'fejtől' is bűzlik ez esetben.
sozlib_abschaum
2026. február 23. 10:07
Na ezért fog a náci hoholoknak a Magyarország által 90 milliárdos blokkolása, mert a hoholok legérzékenyebb pontjuk, ha nem tudnak lopni.
