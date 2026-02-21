és a makacsságával csak azt éri el, hogy „minden nap több embert és területet veszítünk”.

Iuliia Mendel szerint könnyen előfordulhat, hogy hamarosan odáig jut el Ukrajna, hogy ha Zelenszkij körülnéz Kijevben, senkivel sem fog találkozni, mert vagy meghalnak a lakosok, vagy elköltöznek a jobb élet reményében máshova. Ez lesz maga a „túlélés által vezérelt tömeges kivándorlás” – szögezte le az ukrán elnök volt sajtótitkára.