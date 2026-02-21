Ft
02. 21.
szombat
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül: volt embere szembesítette az elnököt, hamarosan kénytelen lesz békét kötni Putyinnal

2026. február 21. 11:54

Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.

2026. február 21. 11:54
null

Alaposan helyretették Volodimir Zelenszkijt Ukrajnában. Az általa oly sokszor hangoztatott igazságos békéről fejtette ki a véleményét Iuliia Mendel az X-oldalán.

Zelenszkij volt szóvivője szerint ugyanis az ukrán elnök követelései meglehetősen ingatag talajon állnak,

és a makacsságával csak azt éri el, hogy „minden nap több embert és területet veszítünk”.

Iuliia Mendel szerint könnyen előfordulhat, hogy hamarosan odáig jut el Ukrajna, hogy ha Zelenszkij körülnéz Kijevben, senkivel sem fog találkozni, mert vagy meghalnak a lakosok, vagy elköltöznek a jobb élet reményében máshova. Ez lesz maga a „túlélés által vezérelt tömeges kivándorlás”szögezte le az ukrán elnök volt sajtótitkára.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

lacika-985
2026. február 21. 13:18
Nem jó dolog , elfogadhatatlan a háború , de ha ez az ára hogy megszabaduljunk a nácik többségétől akkor ez van . Felőlem addig erősködhetnek amig mind elfogynak.
tikkadt-szocske
2026. február 21. 12:54
Zselé jó sok területet fog veszíteni, ha még sokáig nem akar területet veszteni. Amúgy meg nem a nyaka körüli hurok az érdekes, hanem a zsámoly a lába alatt.
thehun
2026. február 21. 12:42
Ez a rakas szar lassan menekulni fog, de megtalaljak....legyen barhol is majd, gyors lefolyasu lesz, hiaba a sok vagyon!
B_kanya
2026. február 21. 12:16
simakutya 2026. február 21. 12:11 "A törpe békéje semmit sem ér," Kell az is, de előtte és mellé legalább három más biztosíték is kell.
