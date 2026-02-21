Beleköptek Putyin levesébe: meghúzta a váratlant Zelenszkij – mutatjuk, miért nem tud soha megegyezni Ukrajna és Oroszország
Patthelyzet állt elő.
Már most áldatlan állapotok uralkodnak Ukrajnában.
Alaposan helyretették Volodimir Zelenszkijt Ukrajnában. Az általa oly sokszor hangoztatott „igazságos békéről” fejtette ki a véleményét Iuliia Mendel az X-oldalán.
Zelenszkij volt szóvivője szerint ugyanis az ukrán elnök követelései meglehetősen ingatag talajon állnak,
és a makacsságával csak azt éri el, hogy „minden nap több embert és területet veszítünk”.
Iuliia Mendel szerint könnyen előfordulhat, hogy hamarosan odáig jut el Ukrajna, hogy ha Zelenszkij körülnéz Kijevben, senkivel sem fog találkozni, mert vagy meghalnak a lakosok, vagy elköltöznek a jobb élet reményében máshova. Ez lesz maga a „túlélés által vezérelt tömeges kivándorlás” – szögezte le az ukrán elnök volt sajtótitkára.
2025-ben már csak 168 ezer gyermek született Ukrajnában, míg 1991-ben 630 800.
Könnyen lehet, hogy kacérkodott már a gondolattal.
Megállíthatatlannak tűnik a folyamat.