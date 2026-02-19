Ft
02. 19.
csütörtök
háború Háború Ukrajnában Washington Moszkva Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Beleköptek Putyin levesébe: meghúzta a váratlant Zelenszkij – mutatjuk, miért nem tud soha megegyezni Ukrajna és Oroszország

2026. február 19. 12:10

Patthelyzet állt elő.

2026. február 19. 12:10
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt szerdán, állítólag Kijev és Washington megegyezésre jutott egy kényes kérdésben. A felek abban állapodtak meg, hogy bármilyen egyezményt egy országos népszavazáson kell megerősíteni. Azért nagyon fontos kiemelni, hogy országos népszavazást szeretne elérni Volodimir Zelenszkij, mert több területen oroszok élnek többségben,

azonban így például a Donyec-medence esetében is el tudná érni az ukrán elnök, hogy a terület továbbra is Ukrajnához tartozzon.

Teljesen kihagyták az oroszokat

„Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak. Ez a kérés nem új keletű az oroszok részéről, mindig is alapfeltételként tekintettek rá, éppen úgy, mint arra, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz.

A kérdést orosz szempontból alaposan górcső alá vette csütörtökön a Kárpáthír is. A lap megállapította, hogy Oroszország immár hónapok óta azt kommunikálja, hogy addig nem fejezi be a háborút,

amíg Kijev át nem adja Donyeck megye még általa ellenőrzött 5400 négyzetkilométeres részét.

(Ez a terület nagyjából akkora, mint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.) A lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök számára ez a terület nem pusztán politikai nyereség, hanem a „politikai túlélés eszköze” is, ugyanis a Kreml már a háború elindítása kezdetén az egyik alapvető célként fogalmazta meg a „Donyec-medence felszabadítását”.

Ez tulajdonképp megvalósulhatna már az ősszel kidolgozott 28 pontos amerikai béketerv alapján is, ám ezt Kijev elutasította.

Fontos kiemelni, hogy a politikai szempontok mellett azt is mérlegelhetik a szemben álló felek, hogy ebben a térségben vannak a legerősebb védvonalak, így azok elvesztése után egy újabb orosz támadás esetén sebezhetővé válna Ukrajna. Ilyen érdekellentétek mellett pedig nehezen elképzelhető, hogy a közeljövőben béke lesz Ukrajnában.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

