Beleköptek Putyin levesébe: meghúzta a váratlant Zelenszkij – mutatjuk, miért nem tud soha megegyezni Ukrajna és Oroszország

A kérdést orosz szempontból alaposan górcső alá vette csütörtökön a Kárpáthír is. A lap megállapította, hogy Oroszország immár hónapok óta azt kommunikálja, hogy addig nem fejezi be a háborút,

amíg Kijev át nem adja Donyeck megye még általa ellenőrzött 5400 négyzetkilométeres részét.

(Ez a terület nagyjából akkora, mint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.) A lap szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök számára ez a terület nem pusztán politikai nyereség, hanem a „politikai túlélés eszköze” is, ugyanis a Kreml már a háború elindítása kezdetén az egyik alapvető célként fogalmazta meg a „Donyec-medence felszabadítását”.

Ez tulajdonképp megvalósulhatna már az ősszel kidolgozott 28 pontos amerikai béketerv alapján is, ám ezt Kijev elutasította.

Fontos kiemelni, hogy a politikai szempontok mellett azt is mérlegelhetik a szemben álló felek, hogy ebben a térségben vannak a legerősebb védvonalak, így azok elvesztése után egy újabb orosz támadás esetén sebezhetővé válna Ukrajna. Ilyen érdekellentétek mellett pedig nehezen elképzelhető, hogy a közeljövőben béke lesz Ukrajnában.