Új hírek érkeztek az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán. Ezúttal állítólag Kijev és Washington jutott megegyezésre egy kényes kérdésben. A felek abban állapodtak meg, hogy bármilyen egyezményt egy országos népszavazáson kell megerősíteni – számolt be a hírről az Axios nyomán a Kárpáthír.

Azért nagyon fontos kiemelni, hogy országos népszavazást szeretne elérni Volodimir Zelenszkij, mert több területen oroszok élnek többségben,