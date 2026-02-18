Ft
Háború Ukrajnában Donyec-medence béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij népszavazás

Zelenszkij és Trump együtt játszhatja ki Putyint: nagyon hamar lemondhat Oroszország a Donyec-medencéről

2026. február 18. 12:55

Sokan foghatják most a fejüket a Kremlben.

2026. február 18. 12:55
null

Új hírek érkeztek az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán. Ezúttal állítólag Kijev és Washington jutott megegyezésre egy kényes kérdésben. A felek abban állapodtak meg, hogy bármilyen egyezményt egy országos népszavazáson kell megerősíteni – számolt be a hírről az Axios nyomán a Kárpáthír.

Azért nagyon fontos kiemelni, hogy országos népszavazást szeretne elérni Volodimir Zelenszkij, mert több területen oroszok élnek többségben,

azonban így például a Donyec-medence esetében is el tudná érni az ukrán elnök, hogy a terület továbbra is Ukrajnához tartozzon.

Szerinte ugyanis az ukrán lakosság nem bocsátaná meg ezen terület elvesztését. „Érzelmileg az emberek ezt soha nem bocsátanák meg. Soha. Nem bocsátanák meg sem nekem, sem az Egyesült Államoknak” – jelentette ki Zelenszkij.

Oroszország véleménye

„Az ukrajnai rendezés fontos feltétele, hogy az ukrán fegyveres erőknek el kell hagyniuk a Donyec-medence területét”

– jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken újságíróknak. Ez a kérés nem új keletű az oroszok részéről, mindig is alapfeltételként tekintettek rá, éppen úgy, mint arra, hogy Ukrajna ne csatlakozzon a NATO-hoz.

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

