Bekövetkezett, amitől Zelenszkij és a teljes ukrán elit rettegett: fél Ukrajnát lebombázta Putyin

Az Ukrajnát támadó orosz erők keddre virradó éjjel nagyszabású, kombinált csapást hajtottak végre , amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák Ukrajna energetikai infrastruktúrájában – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon.

Az államfő szavai szerint számos régióban folytatódnak a mentési és helyreállítási munkálatok a heves orosz légitámadás után. „Kombinált csapás volt, amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy minél nagyobb kárt okozzon az energetikánkban. Közel 400 drónt és 29 különböző típusú rakétát vetettek be, köztük ballisztikusakat is. Jelentős részüket a légvédelem lelőtte, de sajnos voltak becsapódások is” – hangsúlyozta Zelenszkij.