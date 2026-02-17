Ft
Bekövetkezett, amitől Zelenszkij és a teljes ukrán elit rettegett: fél Ukrajnát lebombázta Putyin

2026. február 17. 16:27

„Oroszországnak felelnie kell az agresszióért” – mondta az ukrán elnök.

2026. február 17. 16:27
null

Az Ukrajnát támadó orosz erők keddre virradó éjjel nagyszabású, kombinált csapást hajtottak végre , amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák Ukrajna energetikai infrastruktúrájában – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon.

Az államfő szavai szerint számos régióban folytatódnak a mentési és helyreállítási munkálatok a heves orosz légitámadás után. „Kombinált csapás volt, amelyet kifejezetten úgy számítottak ki, hogy minél nagyobb kárt okozzon az energetikánkban. Közel 400 drónt és 29 különböző típusú rakétát vetettek be, köztük ballisztikusakat is. Jelentős részüket a légvédelem lelőtte, de sajnos voltak becsapódások is” – hangsúlyozta Zelenszkij.

Kiemelte, hogy Odesszában a dróntámadások után emberek tízezrei maradtak fűtés és vízellátás nélkül.

Tizenkét megye – Ukrajna régióinak fele – került támadás alá,

kilenc sebesültről tudni, köztük gyermekekről is. Több mint tíz lakóépület és a vasúti infrastruktúra is megrongálódott” – tette hozzá.

„A partnereknek reagálniuk kell minden ilyen, az élet ellen irányuló csapásra.

Oroszországnak felelnie kell az agresszióért.

Diplomáciánk hatékonyabb lesz, ha igazságosság és erő áll mögötte. Szankciós nyomást kell gyakorolni Oroszországra, emellett az ukrán hadsereg és légvédelmünk folyamatos és gyors támogatására van szükség. Ahhoz, hogy a béke valódi és igazságos legyen, az agresszió egyetlen kiindulópontját kell célba venni, mert Moszkva folytatja a gyilkosságokat, a tömeges támadásokat és a rohamokat” összegezte Zelenszkij.

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

(MTI)

 

