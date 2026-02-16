Ft
háború Háború Ukrajnában rakéta Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij drón

Eluralkodott a pánik Ukrajnában: bármikor megtorló csapást mérhet az országra Putyin

2026. február 16. 16:44

Mindenkit azonnal riasztott Zelenszkij.

2026. február 16. 16:44
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn Anatolij Krivonozskót, a légierő parancsnokát Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Vitalij Zajcsenkót, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket, figyelembe véve a hírszerzéstől származó információkat arról, hogy

Oroszország egy újabb nagyszabású csapást készít elő Ukrajna ellen.

Az államfő ezt azután közölte a Facebookon, hogy a megyék helyzetéről tartott szelektori értekezletet. Szavai szerint jelentést kapott az éjszakai csapás következményeiről, amelynek során az orosz erők rakétákat vetettek be ukrajnai energetikai létesítmények ellen.

„Még a háromoldalú genfi találkozók előestéjén sincs más parancsa az orosz hadseregnek, mint az Ukrajna elleni csapások folytatása. Ez ékesszólóan mutatja, miként viszonyul Oroszország a partnerek diplomáciai erőfeszítéseihez” – jelentette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta: „Minden egyes orosz rakéta az agresszor válasza a háború befejezésére irányuló felhívásokra, és Kijev éppen ezért ragaszkodik ahhoz, hogy csakis Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással és

Ukrajnának nyújtott világos biztonsági garanciákkal lehet valóban véget vetni ennek a háborúnak”.

Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország négy Ciklon rakétával és 62 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem két rakétát és 52 drónt semlegesített, de becsapódásokat rögzítettek nyolc helyszínen, továbbá roncsok lezuhanását két helyen.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tapir32
2026. február 16. 18:10
Aki, nem tesz meg mindent a kára megelőzése, elhárítása, enyhítése érdekében, az maga is károkozó. Zselenszkij és az EU semmit nem tett a háború elkerülése érdekében. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben semmit nem tett a tűzszünetért és a békéért. Zselenszkij és az EU az elmúlt 4 évben ellenzett és eltaposott minden békére vagy tűzszünetre irányuló kezdeményezést. Ukrajna katonai önvédelmével egyidejűleg Zselenszkijnek és az EU-nak azonnal a tűzszünet és a béke irányába kellett volna lépéseket tennie. Zselenszkij és az EU balos vezetése valamint a hazai balos ellenzék semmivel sem különb Putyinnál.
tapir32
2026. február 16. 17:54
Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
Obsitos Technikus
2026. február 16. 17:42
"tartott szelektori értekezletet" Hát az meg mi a világmegváltó pöcsöm?
zsocc44
2026. február 16. 17:31
Szóval megint 80-90% átütötte a védelmet… menni fog kicsi junkie… mindenki mentsen meg! 3,5 éve vége lehetne. De nem! Most meg picsogsz kötschögh, hogy dehát lőnek az oroszok… ilyen a rákkendroll!
