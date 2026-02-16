Eluralkodott a pánik Ukrajnában: bármikor megtorló csapást mérhet az országra Putyin

Rossz országgal próbál ujjat húzni Zelenszkij: már Amerika és Szlovákia is láthatja, mit művel Magyarországgal
Mindenkit azonnal riasztott Zelenszkij.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn Anatolij Krivonozskót, a légierő parancsnokát Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Vitalij Zajcsenkót, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket, figyelembe véve a hírszerzéstől származó információkat arról, hogy
Oroszország egy újabb nagyszabású csapást készít elő Ukrajna ellen.
Az államfő ezt azután közölte a Facebookon, hogy a megyék helyzetéről tartott szelektori értekezletet. Szavai szerint jelentést kapott az éjszakai csapás következményeiről, amelynek során az orosz erők rakétákat vetettek be ukrajnai energetikai létesítmények ellen.
„Még a háromoldalú genfi találkozók előestéjén sincs más parancsa az orosz hadseregnek, mint az Ukrajna elleni csapások folytatása. Ez ékesszólóan mutatja, miként viszonyul Oroszország a partnerek diplomáciai erőfeszítéseihez” – jelentette ki Zelenszkij. Hangsúlyozta: „Minden egyes orosz rakéta az agresszor válasza a háború befejezésére irányuló felhívásokra, és Kijev éppen ezért ragaszkodik ahhoz, hogy csakis Oroszországra gyakorolt megfelelő nyomással és
Ukrajnának nyújtott világos biztonsági garanciákkal lehet valóban véget vetni ennek a háborúnak”.
Az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország négy Ciklon rakétával és 62 drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem két rakétát és 52 drónt semlegesített, de becsapódásokat rögzítettek nyolc helyszínen, továbbá roncsok lezuhanását két helyen.
