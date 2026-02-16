Eluralkodott a pánik Ukrajnában: bármikor megtorló csapást mérhet az országra Putyin

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította hétfőn Anatolij Krivonozskót, a légierő parancsnokát Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, valamint Vitalij Zajcsenkót, az Ukrenerho állami áramszolgáltató vállalat vezetőjét, hogy készítsenek elő további védelmi intézkedéseket, figyelembe véve a hírszerzéstől származó információkat arról, hogy

Oroszország egy újabb nagyszabású csapást készít elő Ukrajna ellen.

Az államfő ezt azután közölte a Facebookon, hogy a megyék helyzetéről tartott szelektori értekezletet. Szavai szerint jelentést kapott az éjszakai csapás következményeiről, amelynek során az orosz erők rakétákat vetettek be ukrajnai energetikai létesítmények ellen.