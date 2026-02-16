Rossz országgal próbál ujjat húzni Zelenszkij: már Amerika és Szlovákia is láthatja, mit művel Magyarországgal

A kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját – közölte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett Pozsonyban.

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást. „Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Fico. „Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő.