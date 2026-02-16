Rossz országgal próbál ujjat húzni Zelenszkij: már Amerika és Szlovákia is láthatja, mit művel Magyarországgal

Orbán Viktor szeme láttára üzentek Von der Leyennek: innentől nem tudja zsarolni Magyarországot (VIDEÓ)
Marco Rubio szavait még Brüsszelben is hallották.
Mindenki látja, mire megy ki a játék.
A kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját – közölte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett Pozsonyban.
Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást. „Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Fico. „Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő.
Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.
Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.
Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért.
„Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét” – tette hozzá.
(MTI)
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
