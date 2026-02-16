Ft
02. 16.
barátság vezeték Robert Fico Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Marco Rubio Szlovákia

Rossz országgal próbál ujjat húzni Zelenszkij: már Amerika és Szlovákia is láthatja, mit művel Magyarországgal

2026. február 16. 15:29

Mindenki látja, mire megy ki a játék.

2026. február 16. 15:29
null

A kijevi vezetés késlelteti a területén keresztül közép-európai országokat orosz olajjal ellátó Barátság vezeték újraindítását, hogy ezzel nyomást gyakoroljon Magyarországra annak érdekében, hogy Budapest adja fel Ukrajna jövőbeli uniós csatlakozásával kapcsolatos elutasító álláspontját – közölte vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett Pozsonyban.

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön arról számolt be, hogy a Barátság-vezetéken orosz támadás miatt január 27. óta felfüggesztették az olajszállítást. „Olyan értesüléseink vannak, hogy a vezetéket már megjavíthatták” – mondta Fico. „Az olajjal kapcsolatos helyzetet Magyarország ellen irányuló politikai zsarolásnak tekintem Magyarországnak Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos kompromisszumot nem tűrő álláspontja miatt” – hangsúlyozta a szlovák kormányfő.

Fico szerint ez a nyomásgyakorlás úgy néz ki, hogy „amennyiben Magyarország beleegyezik az uniós tagságba, úgy talán ismét érkezhet olaj”.

Az ukrán külügyminisztérium egyelőre nem reagált megkeresésekre az ügyben. A szlovák miniszterelnök arról is szót ejtett, hogy Pozsony abban az esetben járulna hozzá Ukrajna európai integrációjához, ha Kijev minden szükséges előfeltételt teljesít. Kiemelte egyben, hogy a tagjelölt Szerbia, Albánia és Montenegró sokkal jobban felkészült a csatlakozásra, mint Ukrajna.

Fico mindemellett elmondta, hogy nem tudja biztosan, ki a felelős a vezeték megrongálásáért.

Annyi hazugság volt mindkét féltől, hogy nem tudom biztosra megmondani, ki bombázta, vagy semmisítette meg az olajinfrastruktúra egy részét” – tette hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

 

