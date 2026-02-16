Orbán Viktor szeme láttára üzentek Von der Leyennek: innentől nem tudja zsarolni Magyarországot (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatót hétfőn Budapesten.

Marco Rubio egy nagyon fontos ígéretet tett. Amennyiben Magyarország váratlan pénzügyi nehézséggel szembesülne, akkor számíthat az Egyesült Államok segítségére.