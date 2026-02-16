Orbán Viktor szeme láttára üzentek Von der Leyennek: innentől nem tudja zsarolni Magyarországot (VIDEÓ)

„Két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat vagyok” – ennyi volt, Magyar Péter tökéletesen alkalmatlannak bizonyult
Marco Rubio szavait még Brüsszelben is hallották.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatót hétfőn Budapesten.
Marco Rubio egy nagyon fontos ígéretet tett. Amennyiben Magyarország váratlan pénzügyi nehézséggel szembesülne, akkor számíthat az Egyesült Államok segítségére.
Ez az ígéret pedig egyértelművé teszi, hogy igenis létezik az amerikai védőpajzs.
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.