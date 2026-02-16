Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ursula von der Leyen Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió Marco Rubio Egyesült Államok

Orbán Viktor szeme láttára üzentek Von der Leyennek: innentől nem tudja zsarolni Magyarországot (VIDEÓ)

2026. február 16. 13:24

Marco Rubio szavait még Brüsszelben is hallották.

2026. február 16. 13:24
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatót hétfőn Budapesten.

Marco Rubio egy nagyon fontos ígéretet tett. Amennyiben Magyarország váratlan pénzügyi nehézséggel szembesülne, akkor számíthat az Egyesült Államok segítségére.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ez az ígéret pedig egyértelművé teszi, hogy igenis létezik az amerikai védőpajzs.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
macskusz-4
2026. február 16. 14:21
A libsik világtalanok. Odakozmáltak a hülye uniós vezetéshez. Nyerítő Anitákkal, giccses Shell szociopatával, retardált kommunista ivadékkal.
Válasz erre
0
0
Almassy
2026. február 16. 14:13
Libsibolsi lekicsinylés, terelés, tények félremagyarázása. Hát ezt hívják vergődésnek. "Jó vergődést!" és porszívózást!
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 16. 14:09
A FOS majd lefordítja újmagyarra !
Válasz erre
1
0
dzsini75
2026. február 16. 13:54
Nyugi……. A FOS majd megírja, hogy az USA így akar beavatkozni a magyarországi választásokba.!.!.! 😱😂😂
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!