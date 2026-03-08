Ft
maraton Los Angeles Egyesült Államok

Rendhagyó ötlettel álltak elő Amerikában – ez a következő olimpiára is hatással lehet

2026. március 08. 17:19

Az időjárás rendre felforgatja a versenyszervezők mindennapjait.

2026. március 08. 17:19
null

Március 8-án rendezik meg Los Angeles Marathont az észak-amerikai metropoliszban, amelyen az időjárásra való tekintettel rendhagyó szabályt vezettek be. A szervezők úgy határoztak, hogy a futók a 26 mérföldes távon zajló eseményt már a 18. mérföld után befejezhetik, és így is érmet szerezhetnek a viadalon.

„Ha nehéz napod van, és a cél előtt szeretnéd befejezni a versenyedet, dönthetsz úgy, hogy a 18. mérföldnél kikanyarodsz, és korábban beérsz. Bármikor dönthetsz így” – írták a szervezők, akik hozzátették, ez a lehetőség csak erre az évre szól, miután a hőmérséklet Los Angeles környékén átszámítva akár a 31 Celsius fokot is elérheti – számolt be róla a Fox News. Két évvel a városban rendezendő olimpia előtt sokatmondó, milyen szinten befolyásolhatja a különböző sportágak versenyeit az időjárás.

A maraton szervezői korábban kénytelenek voltak lemondani vagy elhalasztani a versenyeket a forró és párás körülmények miatt. Most nem tették, de így is céltáblává váltak a közösségi médiában.

„A hét elején értesítettük az indulókat a várhatóan melegebb hőmérsékletről és tájékoztattuk a futóinkat arról, milyen intézkedéssel szeretnénk biztonságossá tenni a versenynapjukat” – hangsúlyozták a szervezők.

A versenykiírás lehetővé teszi, hogy a befutóérmet és a helyezéshez kötött érmet is megkapják azok, akik hamarabb kiszállnak a futásból, míg és a hivatalos versenyeredményeiket később frissítik – mint írták, nem szégyen okos döntést hozni az egészség érdekében.

Fotó: Patrick T. Fallon/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

citromosParizer
2026. március 08. 18:40
esetleg még a röfikkel kitilthatnák az öttusáról a lovakat... ja, hogy azt már megcsinálták, mert amúgy bénák voltak nyerni
Vén Csataló
2026. március 08. 18:37
Esetleg nem lehetnek, hogy Zoomon vagy Google Meet-en induljon az ember és úgy is megkapja az érmet?
canadian-deplorable
2026. március 08. 17:51
Hol máshol, mint stupidforniában, ahol egy versenyen minden induló érmet kap.
johannluipigus
2026. március 08. 17:41
Szegény Pheidippidésznek nem volt lehetősége korábban befejezni a futást.
