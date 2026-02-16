Felrobbantotta az internetet Orbán Viktor beszéde: futótűzként terjed, mi a választás valódi tétje

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal – közölte a Nézőpont Intézet hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.