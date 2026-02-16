Felrobbantotta az internetet Orbán Viktor beszéde: futótűzként terjed, mi a választás valódi tétje

Mindvégig az orrunk előtt volt a válasz: kiderült, miért lépett ki a Néppártból a Fidesz (VIDEÓ)
Ezzel együtt az is világossá vált, miért lépett be oda a Tisza Párt.
Egyértelmű helyzet állt elő.
Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal – közölte a Nézőpont Intézet hétfőn az MTI-vel.
Azt írták, a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.
Ez a rengeteg cikk érthette el potenciálisan a közel 6 millió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan résztvevő polgárok számát is
– tették hozzá. A Nézőpont elemzése szerint Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.
A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről – ismertették, megjegyezve: a 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezzel együtt az is világossá vált, miért lépett be oda a Tisza Párt.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala