Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt évértékelő Magyarország Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor választás beszéd

Felrobbantotta az internetet Orbán Viktor beszéde: futótűzként terjed, mi a választás valódi tétje

2026. február 16. 12:51

Egyértelmű helyzet állt elő.

2026. február 16. 12:51
null

Rengeteg magyar választóhoz jutott el Orbán Viktor idei évértékelő beszéde, mintegy 5,9 millió magyar találkozott csak a hagyományos médiában az eseményekről szóló beszámolókkal – közölte a Nézőpont Intézet hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, a nyomtatott és elektronikus magyar sajtóban összesen 673 híranyag foglalkozott vasárnap estig a kormányfő mondanivalójával, amelynek közel 60 százaléka (395 híranyag) közvetlenül a beszédről, a többi annak utólagos összefoglalásáról szólt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Ez a rengeteg cikk érthette el potenciálisan a közel 6 millió választót, amely meghaladja a választáson várhatóan résztvevő polgárok számát is

– tették hozzá. A Nézőpont elemzése szerint Orbán Viktor évértékelőjében a Fidesz-KDNP várható győzelméről, kormányának további feladatairól és a brüsszeli bürokratáknak és a nagytőkének a Tisza Párttal kötött, a rezsicsökkentést és a családpolitikai intézkedéseket veszélyeztető koalíciójáról beszélt.

A megjelent híranyagok túlnyomó része pozitívan számolt be az eseményekről – ismertették, megjegyezve: a 673 cikk közül 52 semleges, 46 kritikus megközelítést alkalmazott, ezzel szemben 575 pozitívan viszonyult az elhangzottakhoz és az egész rendezvényhez.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Orbán Vikor Facebook-oldala

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. február 16. 13:34
Már megint felrobbant a zinternet és én nem vettem észre. Fontosabbak a hagyományos ünnepek. Akinek nincs múltja, jövője se lesz.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 16. 13:30
Orbán Viktor elbüszkélkedett, hogy 6000 milliárdnyi adót tolt a lakosságra Évértékelő beszédében viszonylag hosszan beszélt Orbán Viktor arról, hogy kormánya mennyi pénzt vett el egyes ágazatoktól az elmúlt 15 évben. Az összeg azonban csak akkor jöhet ki, ha az egyértelműen a lakosságra átterhelt tételeket is figyelembe vesszük.
Válasz erre
0
3
SzkeptiKUSS
2026. február 16. 13:11
Politikustól szokatlan őszinte beszéd volt, adatokkal. Olyan összegek repkedtek amit az átlagember fel sem fog, 15 000 milliárd forint, ami országon belül maradt, támogatásra és gazdaság fejlesztésre, ill. támogatásra. Ami a meglepő, hogy a bankok így is 18-19% hasznot realizáltak.
Válasz erre
6
0
sozlib_abschaum
2026. február 16. 13:01
Gyerekek a németek -nél egy csoda történt, élőben közvetítették Orbán Viktor beszédét!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!