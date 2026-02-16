Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás Tisza Párt Ukrajna Ursula von der Leyen Manfred Weber orosz-ukrán háború Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor Európai Néppárt

Mindvégig az orrunk előtt volt a válasz: kiderült, miért lépett ki a Néppártból a Fidesz (VIDEÓ)

2026. február 16. 11:55

Ezzel együtt az is világossá vált, miért lépett be oda a Tisza Párt.

2026. február 16. 11:55

„Orbán Viktor nemet mond a háborúra, nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára is” – emlékeztetett a Facebook-oldalán Menczer Tamás.

Ezért a Fidesz kilépett a Néppártból. A Tisza meg belépett”

– emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. „A Néppártban csak olyanok lehetnek, akik támogatják Ukrajnát, akiknek Ukrajna az első, és akik végrehajtják Weber parancsait. A Tisza ilyen, a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Magyar Péter egy fogott, irányított bábfigura, aki Webernek és Von der Leyennek mindig ennyit mond: Jawohl!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszeli út vagy magyar út? Válassz! A Fidesz a biztos választás”

– szögezte le Menczer Tamás.

A videót itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. február 16. 13:24
Orbáns Herausforderer (Peter Magyar) ist ein psychisch labiler Mensch, der Ex-Mann der ehemaligen Justizministerin, der unter rachsüchtigen und skandalösen Umständen in die Politik eingestiegen ist. Er war früher Fidesz-Mitglied und ein echter Verehrer Orbáns. Heute hasst er aber ihn, weil aufgrund seiner Inkompetenz aus seinen vorherigen Positionen entlassen wurde. Vor einigen Jahren hatte er bei jedem Sieg Orbáns noch Freudentänze aufgeführt Er hat seine Frau, seine Familie – seine Söhne sprechen nicht mehr mit ihm – und seine ehemaligen Kollegen belauscht und verraten. Er ist eine zutiefst unsympathische Figur. Genießt aber trotzdem relativ große Unterstützung, weil er verspricht, oder besser gesagt, erlügt, Ungarn in ein neues Kanaan zu verwandeln. Seine Chancen stehen schlecht. Von der EU-Führung beauftragt sollte er Orbáns System stürzen um damit Ungarns Souveränität zu brechen. Peter Magyar bekommt seine Aufträge zum Systemumsturz direkt von der höchsten Ebene der EU-Führung
Válasz erre
1
1
blackorion
2026. február 16. 13:03
2021 márciusában hozta meg azt a szabályzatot a néppárt, ami által ki baszhatták vona Fideszt a néppártból, de Fidesz vette lapot és lelépett hamarabb, majd ezt követően 22 februárban támadták meg az Oroszok Zselééket.. Zavart érzek az erőben srácok.
Válasz erre
1
3
Pametan
2026. február 16. 13:01
Az EPP túlzottan a baloldal és a zöldek nem utolsó sorban a szélső-baloldal felé fordult. Nem volt ezért maradásunk, miközben egyértelművé vált, hogy a jobboldalon lesznek olyan konzervatív erők, akik a balra tolódás miatt nem találják - hozzánk hasonlóan - a helyüket. Ezért. Minden más, csak kezdetleges magyarázkodás "Wéreb" szájából. Orbán zsebében a kilépést megelőzően már hónapokkal korábban folyamatosan ott volt a kilépési nyilatkozat. Ezt Orbán Viktor akkor el is mondta, ezért teljesen hiteltelen "Wéreb" nevetséges nyilatkozata, hogy ő rúgta ki. Nen teljesen érthető, hogy ezzel miért teszi önmagát nevetsépgessé?
Válasz erre
6
1
gullwing
2026. február 16. 12:44
A szar gerinctelen tiszaszar csírák léptek be a néppártba a Fidesz helyett...
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!