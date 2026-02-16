Mindvégig az orrunk előtt volt a válasz: kiderült, miért lépett ki a Néppártból a Fidesz (VIDEÓ)

„Orbán Viktor nemet mond a háborúra, nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára is” – emlékeztetett a Facebook-oldalán Menczer Tamás.

Ezért a Fidesz kilépett a Néppártból. A Tisza meg belépett”

– emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. „A Néppártban csak olyanok lehetnek, akik támogatják Ukrajnát, akiknek Ukrajna az első, és akik végrehajtják Weber parancsait. A Tisza ilyen, a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Magyar Péter egy fogott, irányított bábfigura, aki Webernek és Von der Leyennek mindig ennyit mond: Jawohl!