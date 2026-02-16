Mindvégig az orrunk előtt volt a válasz: kiderült, miért lépett ki a Néppártból a Fidesz (VIDEÓ)

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Ezzel együtt az is világossá vált, miért lépett be oda a Tisza Párt.
„Orbán Viktor nemet mond a háborúra, nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára is” – emlékeztetett a Facebook-oldalán Menczer Tamás.
Ezért a Fidesz kilépett a Néppártból. A Tisza meg belépett”
– emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. „A Néppártban csak olyanok lehetnek, akik támogatják Ukrajnát, akiknek Ukrajna az első, és akik végrehajtják Weber parancsait. A Tisza ilyen, a Tisza nem tud nemet mondani Brüsszelnek. Magyar Péter egy fogott, irányított bábfigura, aki Webernek és Von der Leyennek mindig ennyit mond: Jawohl!
Brüsszeli út vagy magyar út? Válassz! A Fidesz a biztos választás”
– szögezte le Menczer Tamás.
A videót itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Úgy néz ki, hogy még Ukrajna korábbi energiaügyi minisztere sem kerülheti el a sorsát.
Egyértelmű célt tűzött ki a védelmi miniszter.
A társadalom viszont még mindig nem fogékony az ötletre.