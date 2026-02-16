Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mandiner marco rubio külügyminiszter nyugat szövetség orbán viktor

Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója ÉLŐBEN a Mandineren!

2026. február 16. 11:10

Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.

2026. február 16. 11:10
null

Cikkünk folyamatosan frissül...

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap délután érkezett Magyarországra, miután részt vett a Müncheni Biztonsági Konferencián, amelyen nagy hatású beszédet mondott. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

„Mi Amerikában nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a Nyugat menedzselt hanyatlásának udvarias és rendes gondnokai legyünk” 

jelentette ki. Beszélt az Európával való szövetségről is, amelynek a nyugati civilizáció kell legyen az alapja.

„A szövetséget, amit akarunk, nem bénítja a tétlenségig a félelem: a félelem a klímaváltozástól, a háborútól, a technológiától – fogalmazott. – Helyette olyan szövetséget akarunk, amely bátran fut a jövő felé. Egyetlen félelmünk azon szégyentől való félelem, hogy nemzeteinket a gyermekeinkre nem büszkébben, erősebben és gazdagabban hagyjuk.”

Rubio vasárnap villámlátogatást tett Pozsonyban, ahol tárgyalt Robert Ficóval, majd Budapest felé vette az irányt, ahol hétfőn tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.

A sajtótájékoztató

 

 

 

 

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zolotarjov-2
2026. február 16. 11:53
„We belong together”, „America will always be a child of Europe” - Marco Rubio - MSC
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. február 16. 11:53
Rodolforasputin 2026. február 16. 11:36 Gondolod? Már megint hazudozol, gyagyás. Itt a cikkben a kép Hernádiról te tetves cigány. origo.hu/kulpol/2026/02/amerika-tamogatas-rezsicsokkentes
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. február 16. 11:53
A mi Petink stabil. 👍
Válasz erre
0
0
reakcio1969
2026. február 16. 11:52
Ilyen az amikor a egykor full fideszes választókerületben (Beled) disznót vágank a tiszások? "Ezekből kiderült, hogy a korábbi választásokon sok helyi tiszás a Fideszre szavazott. Azzal kapcsolatban, hogy miért ábrándultak ki az elvben az ő keresztény és konzervatív világnézetükkel megegyezően politizáló hatalomból, egy a névtelenségéhez ragaszkodó, négy éve még szintén a Fideszre szavazó férfi úgy fogalmazott: Nem volt más alternatíva. De a tizenhat évnyi Fidesz-kormányzat alatt, azt gondolom, nem én változtam, hanem a Fidesz változott, nem jó irányba. Hozzátette, sokan érzik így, ám nem merik nyíltan felvállalni a véleményüket, mert félnek attól, hogy hátrány éri őket, esetleg a munkahelyüket is elvesztik. Elmondása szerint ő is egy olyan cégnél dolgozik, ahol „vérfideszes” a vezetőség. A főnökeikkel kapcsolatban a körülöttünk állók is heves egyetértésben bólogattak, mire egy férfi ellenpéldaként közbevágott: Nálunk a főnök azt mondta, ha nyer a Tisza, egy hétig nem dolgozunk!"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!