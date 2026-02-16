Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója ÉLŐBEN a Mandineren!

„Mi Amerikában nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a Nyugat menedzselt hanyatlásának udvarias és rendes gondnokai legyünk”

– jelentette ki. Beszélt az Európával való szövetségről is, amelynek a nyugati civilizáció kell legyen az alapja.

„A szövetséget, amit akarunk, nem bénítja a tétlenségig a félelem: a félelem a klímaváltozástól, a háborútól, a technológiától – fogalmazott. – Helyette olyan szövetséget akarunk, amely bátran fut a jövő felé. Egyetlen félelmünk azon szégyentől való félelem, hogy nemzeteinket a gyermekeinkre nem büszkébben, erősebben és gazdagabban hagyjuk.”