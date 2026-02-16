Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztatója ÉLŐBEN a Mandineren!

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Az amerikai külügyminiszter rövid látogatást tett Budapesten, miután ismertette a Trump-adminisztráció külpolitikai programját Münchenben.
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere vasárnap délután érkezett Magyarországra, miután részt vett a Müncheni Biztonsági Konferencián, amelyen nagy hatású beszédet mondott.
„Mi Amerikában nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a Nyugat menedzselt hanyatlásának udvarias és rendes gondnokai legyünk”
– jelentette ki. Beszélt az Európával való szövetségről is, amelynek a nyugati civilizáció kell legyen az alapja.
„A szövetséget, amit akarunk, nem bénítja a tétlenségig a félelem: a félelem a klímaváltozástól, a háborútól, a technológiától – fogalmazott. – Helyette olyan szövetséget akarunk, amely bátran fut a jövő felé. Egyetlen félelmünk azon szégyentől való félelem, hogy nemzeteinket a gyermekeinkre nem büszkébben, erősebben és gazdagabban hagyjuk.”
Rubio vasárnap villámlátogatást tett Pozsonyban, ahol tárgyalt Robert Ficóval, majd Budapest felé vette az irányt, ahol hétfőn tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.