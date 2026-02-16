Üzenet Amerikából: Tudják, hogy a Nyugat hanyatlik, de nem hagyják annyiban

A második világháborús győzelem eufóriája „veszélyes önáltatásba vezetett minket”, mely szerint elérkezett a történelem vége, mindenki liberális demokráciára vált, a kereskedelmi kapcsolatok a nemzetek, a szabályokon alapuló nemzetközi rend a nemzeti érdek helyére lép. „Magunkhoz öleltük a szabad és korlátlan kereskedelem dogmatikus vízióját, miközben bizonyos országok megvédték gazdaságaikat, és támogatták cégeiket, hogy rendszerszinten alávágjanak a mieinknek”, „kiszerveztük kulcsfontosságú ellátási láncaink ellenőrzését úgy ellenségeknek, mint riválisoknak”, és „egyre inkább kiszerveztük szuverenitásunkat a nemzetközi szervezeteknek, miközben sok nemzet hatalmas jóléti államokba fektetett önvédelmi képességének fenntartása kárára”. Ráadásul „egy klímaszekta kielégítése érdekében olyan energiapolitikát erőltettünk magunkra, amely elszegényíti népeinket, miközben versenytársaink használják az olajat, a szenet, a földgázt és minden mást is – nem csak azért, hogy gazdaságaikat hajtsák, hanem nyomásgyakorlási eszközként is ellenünk”. Sőt: „a határok nélküli világra törekedve a tömeges migráció példa nélküli hullámának nyitottunk ajtót, amely fenyegeti társadalmaink kohézióját, kultúránk folytonosságát és népeink jövőjét”. A vádak listája hosszú, és joggal egyiket sem lehet vitatni. „Ezeket a hibákat közösen követtük el, és most együtt tartozunk a népeinknek azzal, hogy ezekkel a tényekkel szembenézzünk, és előre menjünk, újjáépítsünk” – vázolta fel a kiutat Rubio, figyelmeztetőleg hozzátéve:

készek vagyunk ezt, ha kell, egyedül megtenni, de a preferenciánk és reményünk az, hogy ezt Önökkel, európai barátainkkal együtt vigyük véghez”.

Tiszta beszéd: az előre a patrióta, ám versenyképességre törekvő gazdaságpolitika, a zöld elmebajjal való leszámolás, a szigorú határvédelem és az önvédelmi képességünk újjáépítése felé van. No meg a nemzetközi intézményrendszer újjáépítése felé, ami igazán izgalmas felvetés az aktuális világrend hegemónjától. Márpedig Rubio félreérthetetlenül erre utalt. „Az ENSZ továbbra is hatalmas potenciállal rendelkezik, hogy a világban a jó irányába ható erő legyen. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ma az előttünk álló legsürgetőbb ügyekben nincs válasza és nem játszott szinte semmilyen szerepet” – így a gázai háborúban, az iráni atomprogram visszavetésében vagy a venezuelai rezsim rendre utasításában.

Hogy ezek valóban az előttünk álló legsürgetőbb ügyek-e, az tűri a vitát, de amerikai szemszögből nyilván azok – és ha egy hegemónnak a jórészt rá szabott nemzetközi rend már a saját problémáinak megoldására sem jó, akkor látványosan eljött az idő változtatni.

A legerősebb mondatok azonban csak ezután következnek. Rubio az európaiak elé idézte, hogy volt már idő, amikor Európa hanyatlott, aztán kimászott belőle: a második világháború utáni időszak, amikor Európa egyik fele romokban hevert, a másik meg a vasfüggöny mögött senyvedett, „istentelen kommunista forradalmak” igája alatt. „De elődeink együtt felismerték, hogy a hanyatlás döntés kérdése, és ezt a döntést nem voltak hajlandók meghozni” – fogalmazott Rubio, az európaiak szemébe vágva a legélesebb mondatot: „mi Amerikában nem vagyunk érdekeltek abban, hogy a Nyugat menedzselt hanyatlásának udvarias és rendes gondnokai legyünk.”