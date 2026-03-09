Ft
háború olaj emmanuel macron hadihajóflotta Irán olajtanker Hormuzi-szoros hadihajó

Macron bejelentése alapjaiban rengetheti meg a közel-keleti helyzetet: óriási nemzetközi flotta jelenhet meg Irán partjainál

2026. március 09. 18:15

Macron akciójában Franciaországon kívül több más európai és a kontinensen kívüli ország vehet részt.

2026. március 09. 18:15
null

Franciaország partnereivel olyan kezdeményezésen dolgozik, amely lehetővé tenné a hajóforgalom növelését a nemzetközi kereskedelem számára fontos Hormuzi-szoroson – közölte hétfőn Emmanuel Macron francia elnök a ciprusi Páfoszban tett látogatása alkalmával.

Kifejtette, hogy egy tisztán védelmi jellegű bevetésről lenne szó, amelynek az lenne a acélja, hogy a konténerszállító hajóknak és tankereknek kíséretet nyújtsanak, amint az iráni háború legforróbb szakasza véget ér.

Macron hangsúlyozta, hogy a tengeri útvonal létfontosságú a nemzetközi kereskedelem, főleg a gáz- és olajszállítások szempontjából. 

A francia elnök ugyanakkor rávilágított, hogy mindezt még európai és nem európai partnereikkel elő kell készíteniük.

Franciaország összességében tucatnyi hadihajóval venne részt a misszióban az elnök közlése szerint.

Macron ugyanakkor nem tárta fel, hogy a kezdeményezésben ki venne még részt. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli légicsapások és az Iszlám Köztársaság válaszcsapásait követően lényegében leállt a hajóforgalom a szoroson, amelyen békeidőben a világ olajszállítmányainak mintegy ötöde halad át.

A Limasszol közelében található brit Akrotiri légitámaszpontot ért dróntámadás nyomán Macron szolidaritásáról biztosította Ciprust. 

Aki megtámadja Ciprust, az Európát támadja meg”

– hangoztatta Macron Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi elnökkel és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnökkel tartott találkozóján a páfoszi repülőtéren. Felidézte, hogy Párizs már küldött egy fregattot és légvédelmi rendszereket a térségbe, s Charles de Gaulle repülőgép-hordozó és kísérete szintén a térségben vannak.

Hrisztodulidesz köszönetet mondott az európai uniós partnereknek, amiért gyorsan hadihajók és légvédelmi eszközöket küldtek hazájának.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Gonzalo Fuentes / POOL / AFP

