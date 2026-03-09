Ft
putyin ajatollah irán egyesült államok konfliktus

Trump ennek nagyon nem fog örülni: Putyin beszédes véleményt fogalmazott meg az iráni háború egyik legmegosztóbb kérdésében

2026. március 09. 17:43

Az orosz elnök annak ellenére gratulált az újonnan kinevezett ajatollahnak, hogy Trump kijelentette, Irán jövőbeli vezetőjének amerikai jóváhagyást kellene kapnia.

2026. március 09. 17:43
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált Modzstaba Hamenei iráni vallási vezetőnek, miután őt választották meg az ország új hitszónoknak apja, Ali Hamenei ajatollah halála után – írja a Kyiv Independent.

Az iráni média március 8-án jelentette be, hogy Modzstaba Hamenei veszi át az ország legfőbb vallási és politikai tisztségét. A döntés nem sokkal azután született meg, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyek során az idős ajatollah és több magas rangú iráni vezető is életét vesztette.

Putyin üzenetében hangsúlyozta, hogy Irán jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe. Az orosz elnök szerint az új vezetőnek nagy bátorságra és elkötelezettségre lesz szüksége a jelenlegi helyzet kezeléséhez. Hozzátette: 

bízik abban, hogy Modzstaba Hamenei méltó módon folytatja apja politikai munkáját, és képes lesz egységbe kovácsolni az iráni társadalmat ebben a nehéz időszakban.

Modzstaba Hamenei apjához hasonlóan keményvonalas politikai irányvonalat képvisel, és elemzők szerint nem valószínű, hogy tárgyalásokba kezd az Egyesült Államokkal vagy enyhítené a jelenlegi konfliktust.

Az amerikai elnök, Donald Trump már korábban bírálta a kinevezést. Egy interjúban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ali Hamenei fia kerüljön hatalomra, és kijelentette: az Egyesült Államok olyan vezetőt szeretne Irán élén látni, aki a békét és a stabilitást szolgálja.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump egy televíziós interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte Irán jövőbeli vezetőjének amerikai jóváhagyást kellene kapnia, különben nem marad sokáig hatalmon.

A térségben közben tovább nő a feszültség. Teherán bosszút ígért a legfelsőbb vezető meggyilkolása miatt, és az elmúlt napokban iráni támadások érték izraeli célpontokat és amerikai katonai bázisokat a Közel-Keleten.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

