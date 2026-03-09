Trump ennek nagyon nem fog örülni: Putyin beszédes véleményt fogalmazott meg az iráni háború egyik legmegosztóbb kérdésében

Donald Trump kemény reakciója az új iráni vezetőre: Ha nem hagyjuk jóvá, nem maradhat sokáig
Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nem akar újra meg újra visszatérni Iránba, végleges megoldást szeretnének.
Az orosz elnök annak ellenére gratulált az újonnan kinevezett ajatollahnak, hogy Trump kijelentette, Irán jövőbeli vezetőjének amerikai jóváhagyást kellene kapnia.
Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált Modzstaba Hamenei iráni vallási vezetőnek, miután őt választották meg az ország új hitszónoknak apja, Ali Hamenei ajatollah halála után – írja a Kyiv Independent.
Az iráni média március 8-án jelentette be, hogy Modzstaba Hamenei veszi át az ország legfőbb vallási és politikai tisztségét. A döntés nem sokkal azután született meg, hogy az Egyesült Államok és Izrael összehangolt katonai csapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyek során az idős ajatollah és több magas rangú iráni vezető is életét vesztette.
Putyin üzenetében hangsúlyozta, hogy Irán jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe. Az orosz elnök szerint az új vezetőnek nagy bátorságra és elkötelezettségre lesz szüksége a jelenlegi helyzet kezeléséhez. Hozzátette:
bízik abban, hogy Modzstaba Hamenei méltó módon folytatja apja politikai munkáját, és képes lesz egységbe kovácsolni az iráni társadalmat ebben a nehéz időszakban.
Modzstaba Hamenei apjához hasonlóan keményvonalas politikai irányvonalat képvisel, és elemzők szerint nem valószínű, hogy tárgyalásokba kezd az Egyesült Államokkal vagy enyhítené a jelenlegi konfliktust.
Az amerikai elnök, Donald Trump már korábban bírálta a kinevezést. Egy interjúban elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ali Hamenei fia kerüljön hatalomra, és kijelentette: az Egyesült Államok olyan vezetőt szeretne Irán élén látni, aki a békét és a stabilitást szolgálja.
Trump egy televíziós interjúban azt is hangsúlyozta, hogy szerinte Irán jövőbeli vezetőjének amerikai jóváhagyást kellene kapnia, különben nem marad sokáig hatalmon.
A térségben közben tovább nő a feszültség. Teherán bosszút ígért a legfelsőbb vezető meggyilkolása miatt, és az elmúlt napokban iráni támadások érték izraeli célpontokat és amerikai katonai bázisokat a Közel-Keleten.
