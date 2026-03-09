Mindössze tizenhat éves volt, amikor 1952-ben Kolozsváron letartóztatták rendszerellenes összeesküvésért. Diákként játéknyomdával vécépapírra nyomták a következőt: „Emberek, harcoljatok a vörös kutyák zsarnoksága ellen, akik elhurcolják apáitokat, fiaitokat, romba döntve a családi életeteket!” Éjszaka ezekkel a szórólapokkal teleragasztgatták a kolozsvári sétatér környékét. A szövegnek volt alapja, ugyanis Bodor apját a Márton Áron-féle híres koncepciós perben elítélték, mégis inkább diákcsíny volt ez. A megtorlás nem maradt el. A kolozsvári börtönbe, majd a hírhedt szamosújváriba zárták.

Az ötvenes évek végén ott raboskodott Visky Ferenc református lelkész (Visky András apja), Böjte Sándor (Böjte Csaba apja) és több száz vagy ezer erdélyi magyar és román értelmiségi, akit a Securitate a rendszerre veszélyesnek gondolt.

Bodor Ádám erről az időszakról némi iróniával, már-már tréfásan meséli, hogyan nézett ki egy-egy bociszem a börtönkosztból. Nevetnénk is rajta, ha nem tudnánk a történet mögött meghúzódó történelmi valóságot. Bodor ezt írja a börtön szagáról: „Bizonyára sok összetevője lehet, kezdve a nyirkos felmosórongyok miazmás bűzétől a tetűporon át a rettenetes kübli domináns szagáig. De mindezek mögött még ott kísértett a megalázott, lebukott, vesztes ember kipárolgása, a félelem semmihez sem hasonlítható aromája, egy kevéske mindazokéból, akik az eltelt évtizedek alatt megfordultak a falak között. Azóta is kísért, néha hivatlanul ott érzem motoszkálni az orromban.” (A börtön szaga interjúkötet 2002-ben az év könyve lett.) Később is megfigyelték. Kolozsváron, amikor a barátokkal beültek a Coca vendéglőbe, s a pincér egy virágvázát tett az asztal közepére, tudták, hogy abban van a poloska. Bodor ennek az ellenszerét a Radnai-havasokban, a Csukás-hegységben, a Máramarosi-havasokban találta meg.

Megfigyelte, hogy az elvtársak 1600 méternél magasabbra már nem mentek utána.

Molnár Vilmos, a Székelyföld prózarovatának szerkesztője Bodor 75. születésnapjára kigyűjtötte a kolozsvári Utunkban 1978 és 1981 közt megjelent, kötetbe nem került tárcáit. Ezeket újraközölték, majd Az utolsó szénégetők címmel kiadták. Az írások meglehetősen frissen hatottak a 2010-es években, és úgy hatnak ma is. A mester kilencvenedik születésnapjára Behavazott lábnyomok címmel új válogatáskötettel tiszteleg a Magvető Kiadó, melybe mintegy hat évtized egyberostált novellái kerültek. A szerző úgy fogalmazott, hogy az első és az utolsó írás közt eltelt hatvan évben az ő és az írás viszonylatában lényegi változás nem történt. Szerencsére.